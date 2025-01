Trump nebrání české zájmy. To je normální. „Jenom ti naši hájí cizí zájmy,“ ozval se Tlustý

Naději na vyřešení válečného konfliktu na Ukrajině spatřuje Vlastimil Tlustý v nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA. „Objevily se různé termíny – typu do 24 hodin po mém nástupu do funkce. Teď poslední termín je do sta dnů od inaugurace. Já si myslím, že když někdo něco tak konkrétního vypustí, může to být i 120. To je krásné, já to mám spojené s termínem voleb v České republice. Já pro svou pohodu nutně potřebuju, aby chciválkové už nemohli strašit spoluobčany,“ řekl někdejší ministr financí ve vysílání X TV.

Zachovejte si zdravý rozum

Méně optimistický je Tlustý v oblasti ekonomiky. Uvedl, že vysoké ceny zboží nezmizí. Za viníka inflace označil současnou vládu. Nelíbí se mu ani ceny plynu. „Jak je to možné, že nám spojenci za plyn účtují třikrát víc než nepřátelé?“ ptá se.

Pokud jde o domácí politickou scénu, je podle někdejšího člena kabinetu Mirka Topolánka současný premiér Petr Fiala vyřízený. „Když někdo vládne, končit se mu nechce, a tak tvrdí, že je to dobré i pro nás. My víme, že není,“ dodal Tlustý. Voličům doporučuje, aby si zachovali zdravý rozum. Domnívá se, že současná vládní garnitura zvažovala, že pošle české vojáky na Ukrajinu. „Nenechávejte je tam, aby je to nenapadlo. Proboha, nevolte je!“ vyzývá Tlustý spoluobčany.

Euro zvedne ceny, lidé se bojí

Někdejší ministr financí se vyjádřil také k otázce případného zavedení eura. „Stačí se podívat na vývoj cen tam, kde euro zavedli. Čísla jsou neúprosná. Přechod na euro znamená zvýšení cen,“ tvrdí Tlustý. Popsal také, jak mohou na zavedení eura zbohatnout ti, kteří vědí, kdy k němu dojde.

V současné době je podle Tlustého v naší zemi rozdělená společnost. Část lidí věří tomu, že Putin nemá v hlavě nic jiného, než sem vtrhnout.

„Třetina našich spoluobčanů se fakt bojí,“ zdůraznil exministr a ukázal na fotografii premiéra Petra Fialy a ministryně obrany Jany Černochové: „A tihle dva říkají: my vás ochráníme. Ve chvíli, kdy nebudou tohle moct říkat, tak ze současných 30 procent podpory jsou na deseti.“

Pokud by válka skončila, je to i konec strašení lidí. „Pochopí, že Putin nepřijede,“ dodal Tlustý.

Nový prezident USA bude hájit zájmy své země

Donald Trump bude podle českého exministra financí hájit zájmy USA, ne české, což je normální. „Jenom ti naši hájí cizí zájmy,“ podivuje se Tlustý. Nad vítězstvím Trumpa ve volbách jásá, protože nový americký prezident v zájmu vlastní země ukončí válku na Ukrajině.

Tlustý se nediví tomu, že na svou inauguraci nastupující hlava USA nezve českého prezidenta Petra Pavla ani premiéra Petra Fialu, kteří se o Trumpovi nehezky vyjadřovali, ale perspektivní pravicové politiky z frakce europarlamentu Patrioti pro Evropu, mezi nimiž jsou i zástupci Motoristů Filip Turek a Petr Macinka.

