Trump nic. V české kavárně je větší radost z toho, kdo Nobelovku nedostal

10.10.2025 13:00 | Monitoring

Nobelovu cenu za mír nezískal 47. prezident USA Donald Trup, který se v minulosti o získání ceny zajímal, ale venezuelská opoziční politička. Z České republiky se ozval smích. Pár slovy Trumpovu neúspěšnou snahu okomentoval např. politolog Jiří Pehe.

Foto: Screen You Tube Bílého domu
Popisek: Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu

Nobelovu cenu míru za rok 2025 získala Venezuelanka Maria Corina Machadová. Opoziční politička ji získala za prosazování demokratických práv ve své zemi a za svůj boj o dosažení přechodu k demokracii – „Když se autoritáři chopí moci, je zásadní ocenit odvážné obránce svobody, kteří povstanou a vzdorují,“ oznámil Nobelův výbor.

Nobelova cena míru tak skončila v Americe. Ale nikoli v Severní Americe, kde se o ni opakovaně hlásil Donald Trump, což připomněla nejen agentura Reuters, ale např. také nejčtenější německý deník Bild. „Trump odchází s prázdnou,“ napsal Bild.

Bild o Trumpovi

V Česku se Trump dočkal posměchu.

„Nobelovu cenu míru dostala žena a ještě z Venezuely, Trump se zblázní. Výbor ocenil bojovnici proti Madurově režimu Maríu Corinu Machadovou,“ padlo na sociálních sítích.

Že to Trump nevydýchá, zaznělo i od politologa Jiřího Pehe.

„Trump Nobelovu cenu míru nedostal. Venezuelská opoziční politička Maria Corina Machadová, která je hlavní tváří boje proti diktátorovi Madurovi, je skvělá volba. Trump to ale nevydýchá…“ konstatoval.

„Nobelovu cenu míru dostala jedna z nejstatečnějších političek na planetě, mluvčí demokratické opozice Venezuely Maria Corina Machadová. Statečně bojuje proti chávistické diktatuře už 20 let, z toho poslední více než rok (od zfalšovaných voleb) v ilegalitě. Výborné rozhodnutí,“ přidal se exministr Ivan Pilip, který působil už ve vládách Václava Klause v 90. letech 20 století. Dnes se mimo jiné věnuje analýze dění na jihoamerickém kontinentě.

Se svou troškou do mlýna přispěl i politický sázkař Michal Sirový. „Tak Trump letos nobelovku za mír nezíská… Jsem zvědav na jeho reakci!“ napsal.

Politolog Jaroslav Bílek konstatoval, že Trump asi bude mrzutý.

„Venezuelská opoziční politička María Corina Machado získala Nobelovu cenu za mír. Myslím, že je to skvělá volba. Donald Trump z toho však může být dost mrzutý,“ poznamenal politolog.

 

Nobelova cena míru v hodnotě 11 milionů švédských korun, což je asi 24,3 milionu korun českých, má být udělena v Oslu 10. prosince. V den výročí úmrtí švédského průmyslníka Alfreda Nobela, který tyto ceny založil ve své závěti v roce 1895.

