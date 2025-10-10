Trump nic. V české kavárně je větší radost z toho, kdo Nobelovku nedostal

Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
„Když se autoritáři chopí moci, je zásadní ocenit odvážné obránce svobody, kteří povstanou a vzdorují.“ Z prohlášení výboru citovala agentura Reuters.
Nobelova cena míru tak skončila v Americe. Ale nikoli v Severní Americe, kde se o ni opakovaně hlásil Donald Trump, což připomněla nejen agentura Reuters, ale např. také nejčtenější německý deník Bild. „Trump odchází s prázdnou,“ napsal Bild.
V Česku se Trump dočkal posměchu.
„Nobelovu cenu míru dostala žena a ještě z Venezuely, Trump se zblázní. Výbor ocenil bojovnici proti Madurově režimu Maríu Corinu Machadovou,“ padlo na sociálních sítích.
Nobelovu cenu míru dostala žena a ještě z Venezuely, Trump se zblázní ?? Výbor ocenil bojovnici proti Madurově režimu Maríu Corinu Machadovou. #NobelPeacePrize— Katerina Havlicka (@KHavlicka) October 10, 2025
Že to Trump nevydýchá, zaznělo i od politologa Jiřího Pehe.
„Trump Nobelovu cenu míru nedostal. Venezuelská opoziční politička Maria Corina Machadová, která je hlavní tváří boje proti diktátorovi Madurovi, je skvělá volba. Trump to ale nevydýchá…“ konstatoval.
Trump Nobelovu cenu míru nedostal.— Jiří Pehe (@JiriPehe) October 10, 2025
Venezuelská opoziční politička Maria Corina Machado, která je hlavní tváří boje proti diktátorovi Madurovi, je svělá volba.
Trump to ale nevydýchá…
„Nobelovu cenu míru dostala jedna z nejstatečnějších političek na planetě, mluvčí demokratické opozice Venezuely Maria Corina Machadová. Statečně bojuje proti chávistické diktatuře už 20 let, z toho poslední více než rok (od zfalšovaných voleb) v ilegalitě. Výborné rozhodnutí,“ přidal se exministr Ivan Pilip, který působil už ve vládách Václava Klause v 90. letech 20 století. Dnes se mimo jiné věnuje analýze dění na jihoamerickém kontinentě.
Nobelovu cenu míru dostala jedna z nejstatečnějších političek na planetě, mluvčí demokratické opozice Venezuely Maria Corina Machado.— Ivan Pilip (@ivan_pilip) October 10, 2025
Statečně bojuje proti chávistické diktatuře už 20 let, z toho poslední více než rok (od zfalšovaných voleb) v ileglitě.
Výborné rozhodnutí.
Se svou troškou do mlýna přispěl i politický sázkař Michal Sirový. „Tak Trump letos nobelovku za mír nezíská… Jsem zvědav na jeho reakci!“ napsal.
Tak Trump letos nobelovku za mír nezíská…— Michal Sirový ???? (@sssirda) October 10, 2025
Jsem zvědav na jeho reakci! ?? pic.twitter.com/X25PpWwwV8
Politolog Jaroslav Bílek konstatoval, že Trump asi bude mrzutý.
„Venezuelská opoziční politička María Corina Machado získala Nobelovu cenu za mír. Myslím, že je to skvělá volba. Donald Trump z toho však může být dost mrzutý,“ poznamenal politolog.
Venezuelská opoziční politička María Corina Machado získala Nobelovu cenu za mír.— Jaroslav Bílek (@JaroslavBlek3) October 10, 2025
Myslím, že je to skvělá volba. Donald Trump z toho však může být dost mrzutý. pic.twitter.com/lJDMXrTmDO
Nobelova cena míru v hodnotě 11 milionů švédských korun, což je asi 24,3 milionu korun českých, má být udělena v Oslu 10. prosince. V den výročí úmrtí švédského průmyslníka Alfreda Nobela, který tyto ceny založil ve své závěti v roce 1895.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák