Trump pohrozil Trudeauovi připojením Kanady k USA

Již z přechozího Trumpova volebního období je známo, že praktikuje politiku pohrůžek, aby dosáhl svého cíle. Nebude tomu jinak i v tomto období, alespoň podle Trumpových vyjádření směrem ke Kanadě a Mexiku.

Trump oběma zemím pohrozil, že zavede cla a jejich výrobky ve výši 25 %, pokud nevyřeší pašování drog a nelegálních migrantů do USA. Kvůli tomuto plánu se na setkání v Trumpově sídle Mar-a-Lago vydal kanadský premiér Justin Trudeau.

O tom, co se na jednání za zavřenými dveřmi dělo, referují Fox News. Trump jednání označil za „velmi produktivní“. Podle dvou zdrojů z jednání byl Trump velice přátelský, ale také velice upřímný v tom, co od svého budoucího protějšku chce. Kanada podle Trumpa Spojené státy zklamala, když dopustila, aby se přes hranice pašovaly drogy a migranti z více než 70 různých zemí. Trump prý ožil, zvláště když se diskutovalo o obchodním deficitu s Kanadou, který má dosahovat částky 100 miliard dolarů (2,4 bilionu korun). Prezident podle zdrojů kanadskému premiérovi řekl, že pokud Kanada nedokáže pohnout s migrací a srovnat obchodní deficit, tak na ni uvalí cla ve výši 25 % hned, jak se vrátí do Bílého domu.

A i když podle zdrojů Fox News probíhalo setkání v humorném duchu, Trump dal jasně najevo, že do 20. ledna očekává změny. Téměř tříhodinová konverzace pokračovala na různá další témata a na jejím konci kanadští hosté označili večeři za „velmi přátelskou a velmi pozitivní“, ale o tom, že by se měli stát padesátýmprvním státem se již nezmínili.

Nápad anektovat Kanadu však velice pobavil Trumpovy příznivce na sociálních sítích.

Amatérský historik Big Serge ironicky poznamenal, že je čas oprášit „Červený plán“, který vznikl v meziválečném období a řešil hypotetický scénář války USA s Velkou Británií.

