Trump přežil, on zemřel. „Zachránil bych Putina.“ Fandové Ukrajiny si přišli plivnout na hrob

„Zemřel jako hrdina,“ řekla Helen Comperatoreová, manželka Coreyho Comperatoreho, který zemřel při pokusu o atentát na bývalého prezidenta Spojených států Donalda Trumpa v Pensylvánii.

Inženýr a otec dvou dětí Corey Comperatore spolu s rodinou sledoval z tribuny Trumpův projev. Když se ozvala střelba, Comperatore se vrhl před svou rodinu, aby ji vlastním tělem ochránil, řekla jeho žena pensylvánskému guvernérovi Joshi Shapirovi.

Ona sama i jejich dvě dcery vyvázly bez zranění. Sám Comperatore však svým zraněním podlehl.

Zesnulý Comperatore disponoval účtem na sociální síti X, kam občasně přispíval komentáři. Lidé na X ovšem objevili některé jeho starší příspěvky týkající se probíhající války na Ukrajině. „Přestaňte financovat Ukrajinu,“ požadoval Comperatore v příspěvku z 27. září 2023.

Stop funding Ukraine. — Corey Comperatore (@Corey_Comper) September 26, 2023

„Vypadá to, že my jsme přestali financovat tebe,“ posměšně pod Comperatoreho příspěvek napsal jeden z uživatelů sítě X jen pár hodin po jeho smrti.

Looks like we stopped funding you — ??? ???? (@UkieDanya) July 14, 2024

„Ukrajina tě překonala,“ přisadil si další z uživatelů.

Ukraine has outlasted you — cummunist sympathizer (@Gweebo69) July 15, 2024

„Způsob, jakým si zastavil financování Ukrajiny, byl nejlepší,“ přispěl narážkou na to, že je Comperatore po smrti a nebude tak již nepřímo daněmi přispívat na financování Ukrajiny další uživatel.

The way you stoped funding Ukraine was the best ?????? — ???? (@elephant_aue) July 14, 2024

„Přestaň dýchat,“ vzkázal pak další z uživatelů sítě.

Stop breathing. — Vagina Muffburger-Smelfartz (@labiaflaps420) July 15, 2024

„Seru ti na tvůj zasranej ksicht,“ vzkázal mu pak ukrajinsky další uživatel na X.

Další se pak smrti a příspěvku Comperatoreho jen smáli.

AHAHAHAHHAHA — luri (@luri_drws) July 15, 2024

„Sbohem,“ rozloučil se s ním uživatel s ukrajinskou vlajkou vedle jména, který se prezentuje slovy „Sláva Ukrajině“ a „Pohrdejte komunismem a nacismem“.

V příspěvku z 3. února 2024 pak Comperatore na síti X pod jednou z koláží uvedl, že kdyby mohl, zachránil by z hořícího pokoje ruského prezidenta Vladimira Putina. Na výběr byla dále Hillary Clintonová, Joe Biden nebo americká kongresmanka Alexandra Ocasio-Cortezová.

Putin, 100% — Corey Comperatore (@Corey_Comper) June 3, 2024

Jeden z uživatelů X v komentáři pod tento příspěvek napsal, že i když střelec z Pensylvánie nezasáhl jednoho zrádce – myšleno Trumpa, zasáhl jiného.

Well, he may have missed one traitor but at least he got a different one. — Brids (@Brids17) July 14, 2024

Další si přisadil, že Comperatoreho smrtí nebylo ztraceno nic hodnotného.

Nothing of value was lost. — Richard K ????? (@Izhmash12k) July 14, 2024

„Fašisto,“ vyčetl mu další.

Fascist. — Marco Barbagli ???????????? (@Mr_barba97) July 14, 2024

„Jsem tak rád, že jsi mrtvý,“ vzkázal jiný uživatel.

I'm so happy you're dead lmao — Normal Human Person (@EricMcC6) July 14, 2024

Uživatel Oleh se pak Comperatoreho jednoduše zeptal, jak se mu daří v pekle.

How's it going in hell? — Oleh (@realolejka) July 14, 2024