Trump vadí. Tvrdý dopis Bruselu Muskovi už má reakce

Více než dvouhodinovému rozhovoru mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem předcházel Trumpův návrat na Muskovu sociální síť X. Trump byl z platformy tehdy známé jako Twitter vykázán dva dny po událostech z 6. ledna – útoku na Kapitol, společnost jako důvod uvedla „riziko dalšího podněcování násilí". V listopadu 2022 Musk společnost koupil a Trumpův účet byl obnoven. Trump však byl více spokojen a vyjadřoval se převážně na své vlastní platformě Truth Social.

Na síti X po svém návratu během pár hodin před rozhovorem zveřejnil několik videí ze své prezidentské kampaně. V samotném rozhovoru Trump mimo jiné mluvil o nedávném pokusu o atentát na něj, vyjádřil obdiv k rychlé reakci tajné služby a kritizoval současnou administrativu Joea Bidena za neefektivní řešení nelegální migrace a globálních krizí.

Den předtím, než se očekávaný rozhovor uskutečnil, napsal majiteli platformy X eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Evropský komisař Muskovi píše „v souvislosti s nedávnými událostmi ve Spojeném království a ve vztahu k plánovanému vysílání živého rozhovoru mezi kandidátem na prezidenta USA, který bude také přístupný uživatelům v EU.“

Eurokomisař pro vnitřní trh Muskovi připomíná povinnosti náležité péče stanovené v Aktu o digitálních službách. „Jako subjekt, který v konečném důsledku ovládá platformu s více než 300 miliony uživatelů po celém světě, z nichž jedna třetina je v EU, máte zákonnou povinnost zajistit soulad X s právem EU a zejména s DSA v EU,“ upozorňuje Breton.

DSA podle Bretona má na jedné straně zajistit účinnou ochranu svobody projevu a informací, včetně svobody médií a plurality, ale „na druhé straně zavedení všech přiměřených a účinných zmírňujících opatření týkajících se zesílení škodlivého obsahu v souvislosti s relevantními událostmi, včetně živého vysílání, které by v případě neřešení mohlo zvýšit rizikový profil X a mít škodlivé účinky na občanský diskurz a veřejnou bezpečnost“, vysvětluje Breton a jako příklad uvádí nedávné nepokoje ve Spojeném království, které byly vyvolány dezinformací o původu vraha ze Southportu.

„V tomto ohledu konstatuji, že povinnosti DSA se vztahují bez výjimek nebo diskriminace na moderování celé uživatelské komunity a obsahu X (včetně Vás jako uživatele s více než 190 miliony sledujících), který je přístupný uživatelům EU, a měly by být plněny v souladu s přístupem DSA založeným na rizicích, který vyžaduje větší náležitou péči v případě předvídatelného zvýšení rizikového profilu,“ varuje Breton, že EU monitoruje všechna potenciální rizika spojená s šířením obsahu, který může podněcovat k násilí, nenávisti a rasismu v souvislosti s významnými politickými – nebo společenskými – událostmi po celém světě, včetně debat a rozhovorů v kontextu voleb.

Breton proto „naléhavě žádá“, aby Musk neprodleně zajistil účinnost všech systémů a informoval o přijatých opatřeních Evropskou komisi. „Mé služby a já budeme mimořádně pozorně sledovat veškeré důkazy, které by poukazovaly na porušení DSA, a nebudeme váhat plně využít našich nástrojů, včetně přijetí předběžných opatření, bude-li to nezbytné k ochraně občanů EU před závažnou újmou,“ varuje Breton na závěr.

Podle SOSP Breton otevřeně požaduje cenzuru rozhovoru s americkým prezidentem na platformě X s odkazem na nedávno přijatou legislativu DSA. „To ukazuje, že jsme měli pravdu, když jsme varovali před DSA coby cenzurním nástrojem Evropské komise,“ tvrdí SOSP a upozorňuje zejména na pojmy, které Breton v dopisu používá.

Jde o pojmy jako „škodlivý obsah“ nebo „dezinformace“ a k tomu „nenávist“ a dokonce „podporování nepořádku“. Také píše o „ohrožení občanského diskurzu“, což je podle SOSP nejabsurdnější část v DSA.

„Už je to jasné. DSA je kladivo na svobodu slova, cenzurní nástroj komise a obrovská hrozba pro demokracii. A my máme vládu, která tomu neodporuje a jen se Bruselu podvoluje,“ dodává Společnost na obranu svobody projevu.

Bretonova dopisu si všímá také Adam Růžička z Institutu H21. Růžička připomíná, že Breton již Muskovi psal a že nový dopis věcně nepřináší nic extra nového než ty předchozí. I tak je to ale podle Růžičky dost nepříznivý signál pro všechny zastánce DSA.

„Breton hned v popisku varuje před ‚amplifikací potenciálně škodlivého obsahu‘ (co tohle znamená?) a v těle dopisu najdeme všechna obvyklá podezřelá témata pro omezování projevu – dezinformace, nenávist, dokonce i ‚podporování nepořádku‘,“ vypočítává Růžička.

Skeptici DSA byli právě v případě těchto formulací ujišťováni, že se tohoto nemusejí bát a samo DSA ve výsledku mnohé z těchto slov vůbec neobsahuje. Ti důvěřivější se teď podle Růžičky asi docela diví.

„DSA bohužel nechalo manipulační pole v nutnosti platforem snižovat tzv. ‚systémová rizika‘ a pod to se dá schovat i veškerá gumovost, kterou teď pan eurokomisař vzývá. Zvláště oblíbené systémové riziko (často parodované) bylo ‚ohrožení občanského diskurzu‘. Tady jsem si upřímně myslel, že si na komisi uvědomí absurdnost formulace a přestanou spojení používat, aby tím zbytečně nejitřili evropskou veřejnost. Inu, to jsem se mýlil. V dopise to najdete,“ tvrdí Růžička.

Ten nechápe, proč Breton píše Muskovi zrovna v souvislosti s rozhovorem Donalda Trumpa, který se týká amerických prezidentských voleb. „Též jsem si myslel, že DSA bude řešit především EU a věci ovlivňující EU veřejnost. Tady to také nevypadá. Bretonovi vadí především obsah ohledně nepokojů v Británii a skutečnost, že Musk má na X naplánovaný rozhovor s Trumpem. Chápu, že v Evropě chceme být světoví, ale jaká je tady logika? Před čím konkrétně mají být EU občané chráněni?“ ptá se Růžička.

„Rozhovor s Trumpem (který se ještě nestal) evidentně leží Bretonovi v žaludku hodně. V několika místech Muskovi naznačuje, že to neměl dělat. Je až fascinující, jak osobní a ukřivděná dokáže být komisní byrokratičtina. Breton vážně nepůsobí jako nestranný strážce pravidel, což není dobré u člověka, jenž má moc interpretovat nejrozsáhlejší kus legislativy pro moderaci on-line obsahu na Západě. Zatím jde jen o řinčení šavlí a nic se reálně neděje. Není to však dobré pro vyhlídky do budoucna. Musk se téměř určitě nepodvolí a prsten nepolíbí, a pokud se komise rozhodne X penalizovat, tak pro to nástroje má. Ty pokuty můžou být obrovské a další vývoj sakra ošklivý. Evropa v tomhle příběhu rozhodně nepůsobí jako protagonista...“ štve Růžičku, kam směřuje vývoj svobody slova v EU.

Thierry Breton píše Elonu Muskovi. Znovu !???



Dopis věcně nepřináší nic extra nového než ty předchozí. X je pod vyšetřováním a Breton to připomíná ve vztahu k aktuálnímu dění. I tak je to ale dost nepříznivý signál pro DSA optimisty.



Breton hned v popisku varuje před… https://t.co/xF0Q4zYVVN — Adam Růžička (@ruzick_adam) August 12, 2024

Krátce se k novému Bretonovu dopisu Muskovi vyjádřil i novinář Michael Schellenberger, podle nějž je Breton tyranem. „Jste tyran, kterým USA i celý svět opovrhuje. Prezidente Macrone, přijďte si pro tohohle svého chlapce, než zničí vztahy mezi USA a EU,“ reagoval Schellenberger.

You are a tyrant despised in the US and around the world.



President @EmmanuelMacron come get your boy before he wrecks US-EU relations. https://t.co/ar1iVOGajN — Michael Shellenberger (@shellenberger) August 12, 2024

