Trump zakazuje vstup do USA některým muslimům, soudci ho podpořili. Ale opozice už chystá útok z jiné strany

Ruka ruku myje a Trumpův zákaz stále žije. „Ohromné vítězství pro lid Ameriky,“ řekl Donald Trump. Americký Nejvyšší soud opět rozhodl ve prospěch nařízení, které Trump vydal; není to v poslední době poprvé a zřejmě ani naposled. Se zprávou přišel britský Guardian.

Na začátku roku 2017 vydal Donald Trump omezení pro cesty do USA z převážně muslimských zemí, jednalo se o Sýrii, Írán, Lybii, Somálsko a Jemen. Ale omezeny měly být i cesty ze Severní Koreje a z Venezuely. Opatření bylo okamžitě kritizováno jako diskriminační, anti-muslimské a rasistické. Bernie Sanders, neúspěšný kandidát na prezidenta, o něm řekl, že je neamerické a nepovede k většímu bezpečí, právě naopak. Nařízením se začal zabývat i Ústavní soud, který nyní těsnou většinou rozhodl, že prezident byl ve své pravomoci, když cesty z těchto zemí omezil.

Odpůrci Trumpova nařízení uznávají, že jim Nejvyšší soud udělal čáru přes rozpočet, ale už chystají další útok. Mezitím nebude povoleno obyvatelům zmíněných zemí vstoupit do USA. Jejich občané mohou požádat o výjimku ze zvláštních důvodů, ale budou posuzováni individuálně a počet udělených výjimek je zatím velmi malý.

„Musíme dát jasně najevo svým voleným zástupcům, že kdo nepodnikne nic proti Trumpovu zákazu muslimů, ten nebrání základní principy svobody a rovnosti, na kterých Amerika stojí,“ říká Omar Jadwat, ředitel projektu Práva migrantů u Svazu amerických občanských svobod. Doug Lasdon, výkonný ředitel v neziskové organizaci Centrum pro občanskou spravedlnost, říká: „Začíná lov na migranty,“ a dodává, že rozhodnutí posílí Trumpovy autoritářské tendence.

Situace pro ně nevypadá příliš růžově. Republikáni, kteří mají v Kongresu většinu, za Trumpovým nařízením stojí, a i kdyby se demokraté dostali k moci, Trump může legislativu, která by jeho zákaz omezovala, vetovat. Jedna cesta, kterou odpůrci vidí, je napadat administrativu za to, že nedává vyjímky ani těm, kteří jejich udělení splňují.

Není to v poslední době poprvé, co Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch těch, kteří by se dali označit jako Trumpovi věrní. Kromě zákazu cestování se zastal i protipotratových center, která chtěl stát Kalifornie příliš regulovat, a rozhodl i ve prospěch cukráře, který nechtěl upéct dort pro svatbu homosexuálního páru. A čeká se, že soud nebude přívětivý ani k odborům zastupujícím veřejné isntituce.

