Trumpa čeká velký střet. Deep State se bojí o privilegia, říká Bednář

Spojené státy se právě teď potýkají s hurikánem Milton, který zasahuje Floridu a zřejmě i okolní státy. Nacházíme se v měsíci říjnu, před prezidentskými volbami, kdy se kandidáti bojí tzv. „říjnového překvapení“. Něčeho, na co už nelze dost dobře reagovat. Je toto to „říjnové překvapení“, nebo si na to pravé ještě počkáme?

Nedávno proběhla debata obou viceprezidentských kandidátů. Jak vlastně odlišit J. D. Vance, kterého si vzal jako spolukandidáta Donald Trump, a Tima Walze, který kandiduje spolu s Kamalou Harrisovou?

Odhlédne-li se od obsahových odlišností, pak největší rozdíl mezi Vancem a Walzem spočívá ve Vanceově erudici a mluvě, jež připomíná způsob, jak se hovořilo před digitálním věkem – jasná angličtina, výborná slovní zásoba a smysluplná prezentace myšlenek větami, které začínají a končí bez nadbytečných doplňků, jež rozptylují pozornost posluchače. To škola nenaučí, přičemž taková erudice je životně důležitá a nezbytná pro úspěch. Ti, kteří mluví jasně, jsou úspěšnější než ti, kteří to neumějí.



Z debaty vyšel dle komentátorů J. D. Vance jako „překvapivě normální“, oproti tomu za jakého „extremistu“ ho média mají. Tim Walz byl zase hodnocen poměrně slabě a „plácal“ se v tom, zda v roce 1989 byl, či nebyl v Číně a Hongkongu. Co to o amerických volbách vypovídá?

Z průběhu současné americké prezidentské kampaně především vyplývá, že republikáni mají několik náhradníků za Donalda Trumpa, vedle J. D. Vance mezi ně patří Tucker Carlson nebo Vivek Ramaswamy. U demokratů podobné výrazné osobnosti nejsou vidět, mohla jí být Tulsi Gabbardová, ale tu demokratický establishment zavrhl.



Za zvolení Trumpa už naplno agituje Elon Musk. Tvrdí, že pokud nevyhraje Trump, budou tyto volby posledními skutečnými prezidentskými volbami v USA, protože jinak zavládne liberální cenzura. Je to přepjaté prohlášení?

Není to přepjaté prohlášení, pokud jde o trend liberální cenzury a snahy demokratů zcela ovládnout americkou společnost. Je však přepjaté, pokud v čele republikánů bude stát některá ze zmíněných osobností, a pokračovat v trumpismu, což jí zajistí podporu současných voličů Donalda Trumpa.

Kamala Harrisová byla v televizním rozhovoru konfrontována s tím, že v poslední době změnila postoje k řadě otázek. Odpověděla, že si uvědomila, že je třeba „hledat kompromis“. Co to vypovídá o současné viceprezidentce favorizované většinou médií?

Že se ponaučila, respektive, že se její tým ponaučil. Srovná-li se její vystoupení na televizní stanici MSNBC před dvěma týdny s tím v publicistickém pořadu 60 minut na televizní stanici CBS v pondělí 7. října, byla v tom druhém uvolněnější, plynulejší v odpovědích a uklidňující jako šéfka demokratů. A její odpovědi na dvě nejtěžší otázky ohledně imigrace a izraelsko-palestinského konfliktu zněly méně vyhýbavě.

Donald Trump v prvním volební období spoléhal na členy svého týmu coby na „prověřené“ republikánské osobnosti, které na něj nakonec vynášely do médií. Nyní už má za sebou konsolidovanou Republikánskou stranu a dřívější establishmentové lídry, jako např. Mitche McConnella, už plně vytěsnil. A zní obavy, že v případě zvolení „zničí americkou demokracii“. Z čeho tyto liberální obavy pramení?

Pramení z toho, že Deep State přijde o svá privilegia, přestože Donald Trump odmítl Projekt 2025 Heritage Foundation, jehož součástí byla i náhrada současné vládní administrativy novými lidmi loajálními k Trumpovi.

Pokud vyhraje Trump: Mohou jít „do stoupy“ představy o „ochraně klimatu“, právech homosexuálů, špatnosti bílého muže a šíření demokracie po celém světě? Nebo bude Trump opět „zabrzděn“ médii a jinými skupinami?

Bude to tvrdý střet a není jasné, jak dopadne, zejména pokud nebude současná vládní administrativa nahrazena novými lidmi loajálními k Trumpovi.



Přece jen, když si od Donalda Trumpa mnohé slibujete, nebylo trochu divné, když v debatě s Kamalou Harrisovou řekl na adresu města Springfield: „Jedí tam psy, jedí tam kočky, ti lidé, co tam přicházejí“? Chápu, že šlo o otázky migrace, což je vážné, ale přece jen: Starý konzervativec by se ušklíbl.

Ve Springfieldu jsem nebyl, abych si toto tvrzení mohl ověřit. Ti, kdo to učinili, přičemž nepatří k mainstreamu, píší, že ve městě jsou tisíce Haiťanů, a kdo ví, co jedí. Takže těžko říct, které informace jsou důvěryhodné. To však v současnosti neplatí jen o těch o Springfieldu.