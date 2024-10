Trumpův Vance řekl, jak to teď je s Putinem

Když byl Donald Trump prezidentem tlačil na partnery v NATO, aby plnili své závazky v alianci. A zdá se, že stane-li se podruhé prezidentem, bude na partnery tlačit podobně jako před lety. Jeho kandidát na viceprezidenta J. D. Vance prohlásil:

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3449 lidí americkou televizi NBC. „Ale také chce, aby země NATO skutečně nesly svůj díl obranné zátěže.“ A hned zmínil Německo. „Problém NATO je v tom, že zejména Německo musí utrácet více na bezpečnost a obranu,“ řekl Vance.

Server nejčtenějšího německého listu Bild upozornil, že Němci teď momentálně vydávají dvě procenta na obranu, ale Scholz prý možná tak trochu podvádí. „Kancléř Olaf Scholz (66, SPD) však zřejmě také podváděl se započítáním úrokových plateb pro speciální fond Bundeswehru. V každém případě německé výdaje nejsou pro Trumpa a jeho zástupce dostatečné,“ napsal server listu.

Trump už se v minulosti nechal slyšet, že USA nebudou chránit ty, kteří neplatí dost. „Nebudu je chránit,“ pravil Trump. Místo toho by mohl povzbuzovat Rusy, „ať si dělají, co chtějí“.

Vance poslal vzkaz i ruskému prezidentovi Vladimir Putinovi, když ho odmítl označit za nepřítele.

„Myslím, že je to jednoznačně protivník. … Je to konkurent.“ Ale spolupráce je nezbytná, „pokud někdy chceme ukončit válku na Ukrajině“. Spojené státy by podle něj měly provádět chytrou diplomacii. „To, že někoho nemáme rádi, neznamená, že s ním nemůžeme občas promluvit.“

Tyto výroky zazněly v reakci na otázku moderátorky Kristen Welkerové, zda Vance vnímá Putina jako spojence, nebo nepřítele.

Naznačil, že Američané nevidí největší problém v Rusku, ale v aktivitách Číny. A zdůraznil, že Trumpa vnímá jako jednoznačného zastánce míru. „Věřím, že Donald Trump je kandidátem nakloněným míru,“ nechal se slyšet Vance s tím, že jako prezident Trump v minulosti čelil tlaku neokonzervativců, kteří chtěli vést válku tu i onde. Ale Spojené státy ji nevedly, protože to neprošlo přes Trumpa. Tak to vidí Vance.

V rozhovoru pro CNN svou myšlenku rozvedl. Konstatoval, že lidé jako bývalý viceprezident Mike Pence, nebo někdejší viceprezident z doby prezidenta George Bushe mladšího Dick Cheney dnes Trumpa kritizují právě proto, že odmítl rozpoutat další války.

„Takže všichni ti... lidé, včetně bývalého viceprezidenta Mika Pence, všichni tito lidé mají tak strašně poškozený pohled na svět a všichni jdou po Donaldu Trumpovi, protože chtějí poslat lidi do války? To je to, co si myslíte?“ ptal se Vance moderátor CNN Jake Tapper.

„Přesně tohle říkám, Jakeu,“ odpověděl kandidát na republikánského viceprezidenta.

Vance odmítl myšlenku, že jde o konzervativní republikány, kteří mají obavy z druhého Trumpova prezidentství. „Všichni tito lidé, Jakeu, přišli do úřadu v domnění, že mohou ovládat Donalda Trumpa. … A když zjistili, že nemohou, všichni se obrátili proti Donaldu Trumpovi,“ rozváděl myšlenku Vance.

Psali jsme: Útoky na Babiše. Nekončí to. Publicista Bednář má jasno Ochrana majetku – idea našeho státu. Zbořil k 28. říjnu, konci ČSA a cizincům Dušan Neumann: Kamala je hloupá. Ale proti vám si v Americe hvízdáme Zrušte tu televizi. Po Trumpově shromáždění exploze hněvu