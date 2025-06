Bývalý hlavní stratég amerického prezidenta Donalda Trumpa a komentátor MAGA Steve Bannon ostře kritizoval amerického senátora Linseyho Grahama za jeho podporu Ukrajiny a výzvu k dalším sankcím vůči Rusku.

Bannon vypěnil.

„Bílý dům musí tuto situaci okamžitě odsoudit, stáhnout veškerou podporu a říct Lindseymu Grahamovi, aby se vrátil domů, jinak vás po návratu domů zatkneme. Rozdmýcháváte to,“ řekl Bannon v pondělí ve svém podcastu War Room. Bannonovo vyjádření převzal i ukrajinský server Kyiv Post.

Ekonom Pavel Šik se v této souvislosti vrátil k ukrajinskému dronovému útoku na ruské strategické bombardéry na Sibiři a poukázal na aspekt, o kterém se v českém prostředí příliš nemluví.

Z tohoto úhlu pohledu by se Spojené státy měly od útoku distancovat. Šik je o tom přesvědčen. Dovolával se pohledu Dana Caldwella, bývalého vysoce postaveného představitele Pentagonu, podle něhož by Spojené státy měly „ukončit jakoukoli podporu, která by mohla přímo či nepřímo umožnit útoky proti ruským strategickým jaderným silám“.

Podle Šika si Rusové zachovávají doposud až obdivuhodně chladnou hlavu.

Bannon dlouhodobě patří k těm Trumpovým stoupencům, kteří Ukrajinu kritizují velmi ostře a znovu a znovu varují před eskalací napětí ve vztazích USA a Ruska.

S odkazem na včerejší útok na ruské letectvo Bannon vyjádřil obavy, zda USA o operaci neměly předchozí povědomí.

„Zaprvé, pokud Bílý dům neměl předem informace, tak by měl útok odsoudit. Měli byste říct, že dnes stahujeme veškerou podporu. Měli byste říct Lindsey Grahamovi, ať nasedne do letadla – kámo, vrať se – a přestane se do toho míchat.“

