Trumpův protikandidát Biden se chtěl zalíbit muslimským voličům. Ale něco pak na něho prasklo

reklama

Anketa Líbí se vám finální podoba ,,záchranného plánu" EU za 750 miliard euro? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 2054 lidí

Kandidát na amerického prezidenta Joe Biden prohlásil, že pokud bude zvolený prezidentem, tak první věc v úřadu, kterou udělá, bude to, že zruší Trumpův zákaz cestování do USA pro muslimy (tzv. muslim ban). Problémem však je, že nic takového neexistuje. Upozornil na to server breitbart.cz.

Celý článek ZDE:

„Pokud budu zvolený prezidentem, tak ukončím zákaz cestování pro muslimy v první den…“ Zbytek videa mu není však příliš rozumět. Záznam je možné vidět například v tomto statusu.

Democratic presidential candidate Joe Biden said earlier today that he will end the non-existent “Muslim Ban” on day one of his presidency. pic.twitter.com/SP0Q7IujfS — T.O.T Consulting{Avi Lehrer} (@TOTPINYC) July 20, 2020

Joe Biden to měl slíbit dle Breitbartu muslimským voličům na události „Milion muslimských hlasů“. Dodal ještě, že rozhodnutí Trumpa bylo hnusné. Breitbart dále vysvětluje, že nic jako zákaz pro muslimy neexistuje. To, co mají demokrati nazývat zákaz pro muslimy, má být výkonný příkaz vydaný 27. ledna 2017, který zakazoval turismus a imigraci ze sedmi zemí, které dříve Obamova-Bidenova administrativa označila za zvlášť zranitelné vůči terorismu. Těchto sedm států – Irák, Sýrie, Írán, Libye, Somálsko, Súdán a Jemen – jsou státy s muslimskou většinou, ale neexistoval všeobecný zákaz pro muslimy z jiných zemí Středního východu nebo velkých muslimských zemí, jako je Indonésie.

Dále server poznamenal to, že výkonný příkaz byl upravován. Druhá verze odstranila ze seznamu Irák a třetí verze přidala Severní Koreu a Venezuelu, tedy dvě nemuslimské země. „Nejvyšší soud v říjnu 2017 zmírnil ustanovení týkající se zákazu cestování. V lednu 2020 bylo přidáno několik dalších zemí – včetně nemuslimských. Muslimský zákaz existuje pouze v myslích demokratů a levicových novinářů,“ psalo se v článku dále.

Fotogalerie: - Zastavte nezákonné odebírání orgánů

Psali jsme: VIDEO Trapas. Lidé si to pouštějí pořád dokola. Bidenovi to ujelo v přímém přenosu

Biden tedy dle Breitbartu slibuje zrušení něčeho, co neexistuje a nikdy to nebylo zavedeno. „Je to falešný slib založený na lži – který Biden zřejmě špatně přečetl ze čtecího zařízení,“ dodal web.

Psali jsme: Tam byla EU bohyně! Odešla z TOPky i Milionu chvilek. Xaverovi odhalila vše Černý kašel už není jen postrachem minulosti: v ČR loni onemocnělo 1342 lidí. Prevencí je očkování Jen je nechte, ať se bojí? Donald Trump má ještě naději. Nová zpráva z USA Evropa je silná! jásá šéf EU. Společný dluh dohodnut. A z ČR jdou zlá slova



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.