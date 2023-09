Trumpův soud pitván v rozhlasu. „Šance mu nedávám,“ vypálila česká novinářka

Soud ve středu rozhodl, že se Trump dopouštěl podvodů spojených s nadhodnocováním svého majetku za cílem získat lepší podmínky při bankovních úvěrech a pojištěních. V pondělí v New Yorku soud rozhodne už jen o výši škody, kterou bude muset zaplatit, informovala česká novinářka působící jako zahraniční zpravodajka Deníku N na Floridě Jana Ciglerová. „Hlavní část sporu soud rozhodl, Trumpovi zrušil živnostenské listy,“ uvedla Ciglerová. Obvinění proti Trumpovi podala generální prokurátorka za Demokratickou stranu Letitia Jamesová.

V pondělí má v New Yorku začít soudní proces s bývalým prezidentem Spojených států amerických Donaldem Trumpem, který byl generální prokurátorkou Letitií Jamesovou obviněn ze lhaní o hodnotě jeho majetku a čistém jmění s cílem získat lepší podmínky při bankovních úvěrech nebo pojištění. Soudce Arthur Engoron již ve středu rozhodl, že Trump se podvodů doopravdy dopouštěl.

Česká novinářka působící jako zahraniční zpravodajka Deníku N na Floridě Jana Ciglerová v rozhovoru na Radiožurnálu objasnila, co to znamená. „To znamená, že ten soudce ty důkazy, které Letitia Jamesová předložila, považoval za natolik nezpochybnitelné, za natolik pádné, že si řekl, že vlastně vůbec nepotřebuje žádný proces k tomu. A že na základě těch důkazů už dokáže on sám vynést rozhodnutí,“ vysvětlila Ciglerová s tím, že soud dal obžalobě za pravdu v tom, že Trump skutečně lhal a nadhodnocoval falešně hodnotu svého majetku.

Podle Ciglerové věc spočívá v tom, že Trump tvrdí, že jeho jméno je značkou s obrovskou hodnotou – tato hodnota je však subjektivní. „Letitia Jamesová popsala 400 případů, ve kterých Donald Trump nadhodnotil svůj majetek,“ řekla novinářka a jako příklad uvedla koupi golfového hřiště Jupiter na Floridě, které Trump koupil za pět milionů dolarů, za rok bankám tvrdil, že hřiště má hodnotu 62 milionů dolarů. „Na základě toho dostal úvěr, který by nikdy nedostal, kdyby přiznal pravou hodnotu toho golfového hřiště. Ale o kolik se ta hodnota hřiště zvýší tím, že ho koupí Trump, a ne třeba Vladimír Kroc, tak to je ta subjektivní část, a proto se ta částka liší,“ příkladně nastínila situaci Ciglerová.

„Hlavní část sporu už soud rozhodl. To znamená, že Donaldu Trumpovi například nechal zrušit živnostenské listy jeho firem. A fakticky tak Trump podle tohoto rozhodnutí nesmí podnikat v New Yorku,“ řekla Ciglerová a doplnila, že to je pro Trumpa „zcela devastační“.

Pokuta byla udělena i Trumpovým právníkům, a to za znevažování soudu v částce 7,5 tisíce dolarů. Argumenty, které k soudu přinášeli, byly údajně tak směšné, že je soudce bral jako „pohrdání soudem“. Podle slov novinářky Ciglerové Trump též namítá, že nikoho svým podnikáním nepřipravil o peníze vzhledem k tomu, že úvěr, který dostal, splatil.

Trump na své sociální síti Truth Social označil verdikt soudu za „neamerický“. Ciglerová shrnula, že obracení svého utrpení v utrpení Američanů a svých voličů je Trumpovou obvyklou metodou. Rovněž Trump proces označil za „hon na čarodějnice“. Podle Ciglerové však toto tvrzení má určitý realistický základ vzhledem ke stranické příslušnosti generální prokurátorky Letitie Jamesové, která do své funkce byla zvolena za Demokratickou stranu. „Je registrovanou demokratkou, vyznává otevřeně liberální hodnoty a zároveň, když vedla předvolební kampaň, tak řekla: dostaneme ho. Myšleno Trumpa,“ uvedla Ciglerová.

Při Trumpem avizovaném odvolání se podle Ciglerové bude snažit jednání co nejvíce protahovat. Úspěch u odvolávacího soudu však v jeho budoucnosti spíše nevidí. „Vzhledem k tomu, jak rychle soud rozhodl a jak pečlivá je obžaloba – Letitia Jamesová na ní pracovala tři a půl roku, jak pádné ty důkazy byly… Já osobně mu moc šance nedávám,“ sdělila s tím, že nicméně není právničkou.

Že je Trump podle průzkumů s velkým náskokem na prvním místě mezi republikánskými kandidáty na prezidenta Spojených států amerických, si Ciglerová vysvětluje tím, že řada jeho voličů uvěřila tomu, že volby z roku 2020 doopravdy byly „ukradené“. „Podle některých průzkumů dokonce 60 procent členů Republikánské strany, kteří věří, že Donald Trump se měl stát minulým prezidentem,“ řekla Ciglerová.

Zvrátit tuto podporu by mohlo pouze, kdyby bylo dokázáno, že se podílel, usiloval nebo zaplatil potrat jedné ze svých partnerek, uvedla Ciglerová přesvědčení lidí, kteří s Trumpem dříve v Bílém domě pracovali.

