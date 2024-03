Turné šmejdů. Prodavačka titulů mezi prodavači hrnců, smál se Holec

reklama

„Podvodné turné šmejdů z hnutí STAN pokračuje dál,“ reaguje Petr Holec na další plánovanou šňůru Debat bez cenzury, se kterou do českých měst po Vítu Rakušanovi vyrazí mezi lidi lídři STAN do europarlamentu Jan Farský a Danuše Nerudová. „Říkám šmejdi proto, že celý to turné smrdí jako ty autobusový zájezdy šmejdů, kde důchodcům prodávají ty děravé předražené hrnce, a tak dále,“ vysvětluje komnentátor.

Zejména se věnuje Vítu Rakušanovi, který dělá podraz na vládu, ve které sedí. „To, co předvádí ten nejvyšší šmejd Vít Rakušan, ten podvod s tím jeho turné. Je to první vicepremiér a rozjel turné proti vlastní vládě, proti vlastnímu premiérovi, který ho tolik přikryl, všechny ty jeho průsery...“ kroutí Holec nevěřícně hlavou nad aktivitami šéfa hnutí STAN.

Následně si utahoval Danuše Nerudové, která je v čele eurokandidátky hnutí STAN. „Nerudová se už jen třese na další funkci, s prezidentkou to nevyšlo, tak musí nějakou funkci, placenou z našich daní, mít. Tak to je. Ta paní, té se nezbaví nikdo nikde na světě. Otravovat bude do té doby, než ji někdo někam zvolí za veřejné peníze. A standard nemá nízký, to všichni víme, koňolampy atd.,“ rýpl si do Nerudové, která v minulosti čelila kritice za to, když si svou kancelář vybavila třeba nevkusnou lampu koně za víc než 100 tisíc korun z peněz daňových poplatníků.

Pousmání u Holce vyvolalo i to, když se Nerudová a Farský jako lídři STAN do europarlamentu nechali zvěčnit v teplákovkách v unijních barvách s dětmi v zádech ve stejném úboru: „Zajímalo by mě, jestli STAN, když se topí v penězích, koupil za to těm dětem alespoň čokoládu, nebo z nich udělal také pitomce jako dělá Rakušan z těch lidí, kteří chodí do těch sálů, on si díky nim dělá podvodná videa, protože celý je to podvod. Ale oni se vůbec nestydí,“ zopakoval Holec a opět zmínil paralelu s podvodným turné šmejdů.

Následně poukázal, že při Debatách bez cenzury s Rakušanem probíhají předem domluvené scénky. Konkrétně, když za Rakušanem na debatu ve Vyškově přišel naštvaný senior, aby to Rakušanovi „natřel“, načež ke konci debaty uznal, že Rakušan je dobrý politik a požádal jej o podání ruky. Přítomný influencer Špaček později přiznal, že šlo o nachystanou scénku. Rakušanův tým to pak prezentoval na sociálních sítích.

Za připomínku stojí, že i Rakušanův koaliční partner šéf Pirátské strany Ivan Bartoš se do Rakušana opřel, že na výjezdech dělá cíleně z lidí hlupáky jen pro pobavení.

„Vidíte ale, jak to Rakušanovi vše prochází. A projde mu i pokračování Debat bez cenzury. Dál bude z lidí dělat hlupáky a pitomce, budou gratis kompars, protože si ty lidi nechce platit. A dál si budou z debat točit videa, počítat si počet zhlédnutí. Myslím, že těch zinscenovaných scének bude jenom přibývat, jak se do toho teď opře Nerudová s Farským – takhle úžasná dvojka,“ dodal Holec s notnou dávkou ironie. Rakušan se podle Holce minul povoláním, měl být hercem.

Petr Holec se bavil také nad tím, že Nerudová a Farský tvrdí, že v eurovolbách chtějí porazit populisty a politiky, které to do Bruselu jdou jenom odsedět. „Oni jsou snad proti sobě, protože oni jsou největší populisti. Těm jsou úplně jedno nějaké ideje a zásady. To je celý marketing jako prodej hrnců, jsou to šmejdi. Danuše Nerudová za sebou nemá vůbec nic, jen prodej vysokoškolských titulů za jejího rektorování. Nikdo nezná její politické názory, nikdy je raději ani neměla, protože se jich bojí jako čert kříže a chce je měnit jak potřebuje. Je to populistka par excellence. Je to stejný případ jako prezident Pavel, byla vybraná, zaplacená, aby jí hodili hlas ve volbách a dostala se tam, kam její mecenáši potřebují,“ doplnil komentátor s tím, že jejich velké štěstí je to, že jsou miláčky médií.

Psali jsme: Nerudová? „Vyrobili ji. A řekli, jak ji budou tlačit.“

Kdo vás platí, vyslechl si Rakušan v Havířově. S výjezdy skončil, příště pošle Nerudovou s Farským

„STAN, to je teď asi nejobludnější parta, to, co z nich vychází, ta kakofonie – hnusná, nenávistná. V poslední době hlavně vůči Slovensku, a nejenom vůči Slovensku,“ uvedl Petr Holec, podle kterého nás v jejich pojetí politiky čeká pohroma. „Byl bych velmi opatrný s hlasem pro ně, když se podívám Vítkovi do očí, vidím esenci zla,“ komentoval fotografii Víra Rakušana.

Dalším tématem byla návštěva prezidenta Petra Pavla v sídle Bezpečnostní informační služby (BIS).

„Šéf BIS Koudelka, to je kádr ze staré školy, ten ještě na rozdíl od premiéra Fialy drží slovo, a ví, že staré dluhy se mají splatit, takže teď přišel čas splatit dluhy prezidentu Pavlovi a jeho vládě premiéra Petra Fialy. Nic není v politice zadarmo. Je to logický, řekněme, agent Pávek jede mezi agenty, je mezi svými. Všichni víme, za co to je a proč.

Dva předchozí prezidenti necítili potřebu do BIS jezdit. To chápu, nevím, proč by tam prezidenti měli jezdit. A co přišlo za to? Tohle je splátka. Vzkaz šéfa BIS: ‚Pavlův přítel Kolář není bezpečnostním rizikem.‘ Takže máme teď oficiální punc od BIS, že Petr Kolář je čistý. Dále jsme se dozvěděli, že nepotřebuje bezpečnostní prověrku, protože prý nepřichází do styku s utajovanými informacemi.

Psali jsme: Vymyká se BIS demokratické kontrole? Koudelka, Pavel a „bomba“ s rozbitou ruskou sítí. Experti pochybují

Takhle se to dělá, povýšíte šéfa BIS do funkce generála a on vám za to očistí přítele po boku či de facto prezidenta, který vás řídí,“ podotkl Holec.

A splátka samozřejmě musela přijít i vládě, to není jen tak, pokračoval komentátor a poukázal na zprávu z médii, že BIS rozprášila síť politiků, kteří brojili pro Ukrajině. „Jde o to, že BIS tu odhalila dva Rusy, kteří chtěli pomocí svého média šířit proruskou propagandu. Nechci to zpochybňovat. Ale líbilo se mi to dramatické vysvětlení, že tihle dva Rusové mohli z působení v Česku rozložit evropskou demokracii.

Já bych spíše řekl, že více než ti dva Rusové ohrožují demokracii v Česku premiér Fiala a další členové vlády,“ poznamenal Petr Holec. Že šéf BIS pracuje pro vládu podle něj jasně vidíme i na tom, že výroční zprávy BIS „podkuřují vládě a očerňují opozici“.

Velkou radost sdílel Holec spolu s diváky ze zprávy, že pražský městský soud rozhodl, že výpověď bývalého náměstka ministra zahraničí a velvyslance ve Francii Petra Druláka z Ústavu mezinárodních vztahů je neplatná. „Senátorka Hamplová byla advokátkou Petra Druláka a dotáhla to do vítězného konce. Oběma gratuluji, mám z toho výsledku ohromnou radost. Mimochodem to ukazuje, že když se do totality zblázní vláda, i demokraticky zvolená, tak alespoň vidíme, že některé soudy drží, což je skvělá zpráva,“ uvedl Holec, který poznamenal, že ostatně v demokratických volbách zvolili i Hitlera.

Psali jsme: Vy neberete Koudelku vážně. Lidovec si začal stěžovat, že si Češi myslí, že jsou v bezpečí Eva Holubová „jde do politiky“ přes syna. Za STAN Ministr Rakušan: Chceme proměnit přístup vůči EU jako vnějšímu nepříteli To je vláda: Další úder STANu do ODS. „Nepochopím, nepochopím...“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama