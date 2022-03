Ty ceny? Drahota. Jak to zvládáte? Rakušané zírali. Do Česka už za levným nejezdí

„Dřív jsem za cestu dala kolem pěti tisíc za měsíc, teď je to zhruba osm a půl,“ říká Sandra Grieger,“ která dojíždí za prací z jižních Čech do Rakouska. I v Rakousku se ceny pohonných hmot v posledních týdnech výrazně zvedly. V přepočtu jsou zhruba stejné jako v ČR. Ovšem platy jsou tady až několikanásobně větší. Podívali jsme se i na ceny potravin a drogerie. Doba, kdy Rakušané jezdili za levnými nákupy do Čech, je očividně dávno pryč. „Zdražuje se všude. V Čechách ale asi víc než tady. Jak to ale s vašimi platy zvládáte?“ ptají se v rakouském pohraničí. Příbuzní v ČR prý vyprávějí…

reklama

Narazit na Čechy, kteří jezdí denně za prací za lepším výdělkem do Rakouska, není příliš velký problém. Pracují tady v restauracích, obchodech…

Sandra Grieger, která žije v Hluboké nad Vltavou, v obchodě se značkovým oblečením v městečku Freistadt pracuje už čtyři roky. Jak říká, má sice vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, práce tady se jí ale stále vyplatí a navíc ji baví. I jí ale udělalo tak říkajíc čáru přes rozpočet zdražování pohonných hmot. „Dříve jsem platila za měsíc tak do pěti tisíc a teď jsem to počítala, je to zhruba osm a půl,“ popisuje.

Sandra Grieger žije v Rakousku asi čtyři roky. Foto: David Hora

Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 4% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18598 lidí

Cena pohonných hmot v Rakousku a v ČR je tedy přibližně stejná. Je nutné ale připomenout, že minimální mzda v Rakousku je v přepočtu kolem 40 tisíc korun, průměrná pak až kolem 100 tisíc korun.

„Jezdím sem čtyřikrát týdně. O tom, že bych si kvůli zdražování pohonných hmot hledala práci v Čechách zatím neuvažuji, možná, kdyby to šlo ještě nahoru, tak bych o tom přemýšlela,“ vysvětluje Sandra.

Drahé pečivo, levné jogurty, výhodné akce...

„I tady se všechno zdražuje, nejen benzín a nafta, ale také třeba samozřejmě potraviny. Řekla bych ale, že v Čechách víc. Některé potraviny jsou tady levnější, některé dražší než u nás. Kvalita tady bývá ale lepší. Já v Rakousku ráda kupuji například pesto, které je asi za dvě eura, u nás za stovku. Levnější jsou tady také bio věci a věci pro vegany,“ popisuje Sandra. Kurz koruny vůči euru je v těchto dnech něco málo pod 25 korun.

I přes opravdu velké rozdíly co se týče mzdy v ČR a v Rakousku se Čechům vyplatí do Rakouska pro některé druhy potravin i pro drogerii jezdit. Řadu zákazníků láká i kvalita, která je prý v některých případech nesrovnatelně lepší. Co se vyplatí, jsou většinou akce, kdy se snižuje cena od počtu koupených kusů. Například půlkilový jogurt ve skle vyšel v těchto dnech v jednom z místních potravinových řetězců v akci 1+1 na 0,79 eur, tedy za necelých dvacet korun za kus. Prací prášek známé značky, který by měl vystačit na 40 praní, pak byl jiném obchodě v akci za 6,79 euro, tedy v přepočtu za necelých 170 korun.

Psali jsme: Ministr Rakušan: Zjednodušit proces získávání pobytového oprávnění v České republice Kšefty s Putinem! Sankce odkládáte. Zelenskyj huboval Německo Senátor Fischer: V otázkách obrany, bezpečnosti a suverenity bychom měli odkládat stranické knížky Petr Bošnakov: Řidič jako rukojmí ČKP



Levněji zde často seženete čokolády a další cukrovinky a pochutiny. Například 325gramový balík slaných preclíků vyjde na 0,79 euro, tedy na necelých dvacet korun.

Co se zde většinou příliš nevyplatí kupovat, je naopak pečivo, které bývá i výrazně dražší než u nás.

Do Čech? Pro zákusky a na oběd. A jak to zvládáte s vašimi platy?

Těsně po revoluci jezdili lidé z Rakouska do Čech za levnými nákupy. Ty doby jsou ale už zřejmě dávno pryč. Dnes by se jim to totiž už příliš nevyplatilo. Ceny potravin jsou více méně podobné, ovšem kupní síla obyvatel Rakouska je několikanásobně větší, než lidí žijících v ČR. Na to, jak jezdili v 90. letech za nákupy do Československa a později do Čech někteří lidé v rakouském pohraničí dodnes vzpomínají.

„Milujeme české zákusky. Pro ty jsme jezdili často. Byly i za krásné ceny a navíc výborné. Ale už jsou také dost drahé. A někdy si k vám vyjedeme o víkendu na oběd. Vaše kuchyně nám chutná a vyjde to přece jen ještě levněji než u nás. Zdražuje se ale hodně,“ zamýšlí se důchodkyně Emilie, která bydlí v rakouském pohraničí.

Fotogalerie: - Rakouské ceny

„Aby to ale nevypadalo, že vás nějak vyjídáme,“ směje se její sestra, která se představila jako Maria a dodává. „Zdražuje se všude, tady také. Máme v Česku příbuzné a ti nám říkají, jak je to teď hrozné. Jak někteří lidé u vás počítají každou korunu, nemají třeba ani na ovoce pro děti. Jak to lidi s platy, které u vás někteří mají, zvládají?“ kroutila hlavou.

Covid… Už se neřeší?

Vysoké ceny pohonných hmot, zdražování potravin, služeb… To je to, co teď lidé i v Rakousku zřejmě nejvíc řeší. Covid jako by se „vypařil“. Podle nařízení sice musíte mít při vstupu do Rakouska negativní test nebo doklad o očkování či prodělané nemoci, na hranicích nás a ani žádné jiné auto, ve chvíli, kdy jsme projížděli, nikdo nezastavil. Roušky nosí lidé v potravinách, v ostatních obchodech už zákazníky se zakrytými ústy téměř nepotkáte. Žádné potvrzení pak po nás nechtěli ani v restauraci. Přitom v Rakousku platí od začátku února povinné očkování proti covidu, což z mnohých míst zvedlo velkou vlnu nevole.

Psali jsme: Plán v zákulisí. S Fialou po Kyjevě. A Rakušan. Znalci se to rýsuje Ministr Lipavský: Posílení východního křídla NATO je jedním ze tří klíčových prvků Projev chargé d’affaires Čang Mao-minga na briefingu „Čínské fórum“ Putin je zvíře. Smazat weby nepřátel! Fialova tiskovka se zvrtla

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.