Ty ses zamiloval do Rajchla, ty vo*e! Ti kr*téni mu voliče neseženou... Sledovaný podcast. Drsné výkřiky

Komentátoři Bohumil Pečinka a Petros Michopulos v podcastu Kecy a politika zhodnotili demonstraci Česko proti bídě organizovanou stranou PRO, v jejímž čele je Jindřich Rajchl. Ten se podle jejich názoru umírňuje v proruské rétorice, aby udělal koalici s hnutím ANO. „Rajchlovi se děje to samé, co Vrabelovi - ty lidi uchopíte v nějaký moment a pak už vám to jde jenom dolu,“ uvedl novinář Martin Bartkovský. Nechyběly ani ostré slovní výpady proti demonstrantům.

Úvodem Pečinka ocenil Rajchlovu zlepšující se rétoriku: „Oproti tomu, co jsem ho slyšel naposled před dvěma, třemi měsíci, tak se ve vystupování ohromně zdokonalil. Je to skvělý řečník, báječně dokáže pointovat své věci,“ řekl na adresu organizátora protivládních demonstrací. Kolegovi Michopulosovi se v tu chvíli začaly ježit chlupy na zádech: „Ty máš tedy fakt nízké nároky, ty vole, jako použít tady s tímhle pitomcem spojení skvělý řečník, to je velmi silné slovo,“ kroutil nesouhlasně hlavou.

Následně Pečinka ve chvále vůči Rajchlovi pokračoval: „Myslím, že po odchodu Kalouska a Zemana z politiky je tu někdo, kdo je s nimi srovnatelný, objektivně viděno,“ pokračoval. „To tedy ani náhodou! Ty ses zamiloval do Rajchla normálně, ty vole, láska nebeská,“ dodal Michopulos stále nevycházející z údivu.

Komentátor Pečinka ale dál pokračoval ve výčtu věcí, kterými je Rajchl na nedělní demonstraci na Václavském náměstí překvapil: „Velmi dobře surfoval na takové hraně, kdy řekl, že nechce vystoupit z EU, nechce vystoupit z NATO. Velice se zdráhal dát tam podporu Rusku, byl hodně protiukrajinský, ale nebyl proruský. „On proruský je, jenom tak nemluví, když nechce,“ kontroval jeho slovům politický marketér Michopulos.

K tomu Pečinka přidal svou teorii: „Mám takovou teorii, proč to tak je. Podle mě chce mít skutečnou moc, ne pouze iluzi moci z plného Václavského náměstí. A dobře ví, že jediná cesta pro něj vede přes koalici s hnutím ANO a že ubírá plyn, zatímco jeho dnes největší kritik Ladislav Vrabel na ten plyn dupe a vystupuje vyloženě jako agent Moskvy a působí jako člověk, který vyloženě hájí pozice Ruska, chce vystoupení z EU, z NATO...,“ doplnil.

Jelikož na demonstraci byli minulou neděli oba pánové přítomni, zhodnotili i její účastníky: „Nebyli tam dominantně dezoláti, viděl jsem tam převahu lidí ze středních vrstev. Ta demonstrace byla rozdílná, než některé ty na podzim loňského roku. Za mě tam bylo ohromné množství žen,“ řekl Pečinka svůj dojem. „Celou dobu od září tam na ty demonstrace chodí úplně stejné složení lidí. Možná jsi měl zapálená lýtka z toho slunce, tak si se víc na ženské soustředil,“ smál se Michopolus.

Naopak hovořil o tom, že na protestu byli podporovatelé Ruska a neonacismu. „Ty lidi se v ničem neliší, mají na sobě stejné hadry, stejné placky. Jenom podle toho, kdo to svolává, kdo je diriguje, tak mají víc, nebo míň ruských propriet, ty jsou tam vždy, nebo na sobě mají neonacistické propriety nebo různé takové extrémistické,“ míní Michopulos. Demonstrace se podle něj liší maximálně délkou, počty demonstrantů a řečníky, kteří na nich vystupují. Přidal ještě svůj odhad, že na manifestaci dorazilo maximálně 30 tisíc lidí.

„Nevidím tam vůbec žádná vývoj, jediný vývoj, který tam vidím, je, že se poučili z těch loňských demonstrací a lépe skládají tu dramaturgii. Některé demonstrace loni byly přetažené do nesmyslné délky, už to bylo únavné. Teď už se potřebovali vejít do určitého času, takže tam nevystupovali úplně nesmyslní lidi s hodinovými projevy o ničem, kdy už i ti skalní fanoušci Rajchla, mezi kterými jsem byl, začali kouřit a bavit se mezi sebou. Takže buď se poučili, nebo byli pod tlakem toho, že se chtěli dostat na Úřad vlády,“ přemítal Michopulos.

Svůj pohled přidal také novinář Martin Bartkovský: „Rajchlovi se děje to samé, co Vrabelovi - ty lidi uchopíte v nějaký moment a pak už vám to jde jenom dolu, pokud je něčím nenastartujete, to se Rajchlovi úplně nedaří,“ uvedl.

Michopulos odhadoval potenciální úspěch strany PRO ve volbách, „I kdyby tam v neděli bylo 50 tisíc lidí, což nebylo a každý by měl doma někoho, kdo nemohl jet, a ještě někoho, koho by přesvědčil, že je má volit, tak je to 150 tisíc. To jim stačí na státní příspěvek, na nějaký 2,3 procenta. Aby udělali 5 procent, by jich muselo být sakra víc. A to, co dělá s těmi spanilými jízdami... když nejsi líný a máš prachy, tak to není tak těžký,“ uvedl k výjezdům Jindřicha Rajchla za občany.

A doplnil: „To není žádná turbo akce. On ví, že na demonstracích má 50 tisíc lidí, že je najde všude po republice. V každé vesnici - já když si vzpomenu na své spolužáky ze střední školy - v každém kolektivu je vždy nějaký kretén, který kreténem zůstane navždycky, píčusem je v patnácti, a bude píčusem i v padesáti, prostě blábolit píčoviny a číst dezinformační scénu. Takové lidi najdeš v každé vesnici, když tam za nimi přijede Rajchl v Porsche a řekne jim: ‚Chlapi, kurva. Tady vám zaplatím legitimace a založte mi tu buňku.‘ Tak za půl roku může říkat, že má 150 buněk po celé republice,“ rozvášnil se Michopulos.

„Rajchl pak odjede a ti kreténi budou sedět doma v té vesnici, budou furt stejnými debily jako byli předtím. To si myslí, že přesvědčí ty své rodáky, aby je volili? Budou pořád stejně izolovaní. Ať si ty své spanilé jízdy rozjíždí, ale to neudělá 500 tisíc lidí. Ať svolá 300 tisíc na Letnou, pak se můžeme bavit o tom, že ve Sněmovně možná bude, ale tomu nevěřím,“ uzavřel.

