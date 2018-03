Ty tradiční strany to naházely Ondráčkovi, aby pak mohly ukazovat na nás. Andrej Babiš zaútočil i na prezidenta, čekal prý čínské továrny, a nikde nic

Hned na úvod pochválil stav českých veřejných financí. „Máme jedny z nejlepších veřejných rozpočtů v Evropě a ostatní nám to závidí,“ podotkl Babiš. Za tak dobrý stav rozpočtu prý můžeme poděkovat i jemu, protože se nezachoval jako populista a zavedl EET. Kdyby EET nezavedl, ODS prý ve volbách získá místo 11 procent hlasů jen šest, zatímco hnutí ANO by mělo místo 29 procent zisk 34 procent.

Pokud jde o získávání důvěry ve Sněmovně, Babiš prý teď exkluzivně jedná s ČSSD, ale nechce o tom moc mluvit. „My jsme se nějak domluvili a já se držím toho slibu,“ uvedl.

Rázně však odmítl, že by jako premiér nějak ovlivňoval vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, třeba přes ministra vnitra. Celou kauzu prý považuje za vymyšlenou. „Já to zásadně odmítám. My jsme přece ten střet zájmů vyřešili přes Lex Babiš. Já už tu firmu nemám. A pokud jde o to objednané trestní stíhání, tak to řeší stížnost u státního zástupce,“ uvedl premiér v demisi. Pokud dnes někdo říká, že ministr vnitra může ovlivňovat kauzy šetřené policií, tak tím podle Babiše říká jen tolik, že se to asi mohlo dít v minulosti.

Stejně nesmlouvavě odmítl, že by jednal s SPD Tomia Okamury o koaliční spolupráci. Babišovi vadí především Okamurův požadavek na odchod z EU. „Chceme prosazovat naše zájmy. To de facto doposud nikdo nedělal. Úvahy o vystoupení z EU, to je nesmysl, nás by to poškodilo,“ zdůraznil Babiš s tím, že 90 procent našeho exportu míří do EU. I japonské a jihokorejské firmy u nás podle premiéra investovaly proto, že jsme v EU.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Téma získání důvěry ve Sněmovně uzavřel kritikou stran z bývalého Demokratického bloku. „Tam, kde jsme, to je díky tomu tzv. Demokratickému bloku, díky těm tradičním politickým stranám. Ony nás dostaly tam, kde jsme,“ předestřel svůj pohled premiér.

Poté poznamenal, že chce šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína odvolat v souladu s předpisy, ale víc se k tomu nechce vyjadřovat. V minulosti tu byly nějaké stížnosti na inspekci, a tak je řeší. „Pod mě bohužel ten GIBS spadá kompetenčně, tak to řeším,“ uvedl Babiš.

Moderátor Jan Pokorný změnil téma. Zeptal se Babiše, co si myslí o tisících lidí, kteří se objevili v ulicích a protestovali proti komunistovi Zdeňku Ondráčkovi, prezidentu Zemanovi a proti Babišovi. Předseda vlády uznal, že lidé mají právo demonstrovat. Jedním dechem však dodal, že do téhle situace dostaly Česko ty strany, které kvůli zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS nejhlasitěji křičely.

„Oni nám to tam, jsem o tom přesvědčen, vhodili,“ uvedl ke zvolení Ondráčka ve Sněmovně. „Já jsem to řešil tím, že jsem v neděli přiznal chybu, omluvil jsem se, chtěl jsem to napravit, ale někteří mi pořád nadávali. Vypadá to tak, že ty protesty byly hlavně proti mně, pan Ondráček byl jenom záminka. Je jasné, že ten hlavní cíl jsem já,“ zhodnotil host situaci.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já mám jasnou politickou kariéru, kde mi nikdo nemůže nic vyčíst. Já jsem prosadil věci, které tady nikdo neudělal. Já za celou politickou kariéru nemám žádný problém, dělám to transparentně, dělám to nezištně a jsem nezkorumpovatelnej, a to je hlavní důvod, proč vadím tomu systému... Tady někdo říká, že jsem ukradl 50 milionů, to je lež. Já mám obavy, že za tím stála ČSSD ve spolupráci s některými tradičními politiky,“ zlobil se dál Babiš s tím, že o něm kdekdo lže.

„Lež je např. ‚Všeci kradnú‘. My jsme to hledali. Já jsem to neřekl. S tím přišel Kalousek,“ vypálil předseda vlády na předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Další lež prý je, že byl před rokem 1989 agentem komunistické Státní bezpečnosti. „Já jsem nebyl v StB. My jsme měli v rodině tři emigračky,“ zdůrazňoval Babiš. Snaží se to prý lidem vysvětlovat, nemá problém mezi ně chodit, ale zjistil, že někteří lidé ho nechtějí poslouchat a jen křičí.

Jen tak mezi řečí prozradil, že podle zpráv, které má, se firmě Agrofert, jež je toho času odložena ve svěřeneckém fondu Andreje Babiše, nedaří. „Agrofertu se nedaří. Doufám, že všichni budou mít radost,“ řekl.

Ve druhé polovině rozhovoru se vyjádřil k otravě ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala. „Je to skandální. Velká Británie je náš spojenec. My jsme to odsoudili. Já považuji za skandální už to, že Rusko říká, že ta látka může pocházet z Česka,“ kroutil hlavou nespokojeně Babiš nad počínáním Ruské federace.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Než se rozloučil s diváky, promluvil také o čínských investicích – neinvesticích v Česku a vychválil svou vládu.

Babiš si od aktivit pana prezidenta Miloše Zemana v Číně prý sliboval, že v naší zemi vyrostou nějaké továrny na zelené louce, ale to se nestalo. Premiér si však chce počkat, co bude dál.

V závěru rozhovoru vysvětloval, proč nezískal už napoprvé důvěru Sněmovny pro svůj kabinet. „My jsme spěchali, abych mohl konečně hájit zájmy České republiky, abychom mohli řešit Dublin IV. My jsme spěchali s tou první vládou, protože konečně tam přišel premiér, který se domluví třemi jazyky, a ne premiér, který tam stál v koutě,“ konstatoval s odkazem na svého předchůdce Bohuslava Sobotku (ČSSD).

„My chodíme do krajů a píšeme si, kolik je potřeba postavit školek a škol. Máme projekt na důchody, máme projekt na rodinu. Další projekt je proti zneužívání sociálních dávek. My chceme, aby rostly důchody, platy... Mě to baví a podílím se na jednotlivých projektech. Dnes jsme taky řešili, proč jsou na Václaváku ty (drogoví) dealeři,“ vychválil svůj kabinet.

Kromě toho prý Babišova vláda pracuje ještě na digitalizaci Česka po vzoru Estonska. Předchozí vlády podle Babiše v této oblasti také nic neudělaly.

Psali jsme: Kalousek nastoupil k pultíku a spustil kanonádu kvůli Murínovi. Pak přišel šéf Pirátů a provedl něco, co Sněmovna nepamatuje K výzvě studentů na obranu demokracie se připojilo 40 000 lidí Zadarmo pomoci lidem v dluhové pasti, řekl Okamura. Ale po dotazu, který dostal, se tak naštval, až řekl něco na Bělobrádka Babiš to tam začal řídit, jak kdyby byl v Agrofertu. Opozičník z ODS prozrazuje, co se dělo na bezpečnostním výboru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp