Ty v*le! Sebrat Arenbergerovi 90 procent. Dominik Hašek zostra

„Tvl, 400 tisíc (z našich peněz) za funkci v Radě Českého rozhlasu?!? To u nás nevydělá 70 % lidí za celý rok! Můžete mi někdo říci, kolik hodin práce měsíčně (ročně) lidé tomu (práci v RČRo) tak věnují? Můj odhad: Jsou desetinásobně z našich daní přeplaceni,“ napsal na svůj twitter slavný hokejový brankář Dominik Hašek.

Hašek na to kontroval: „Já myslím, že by měli být oceněni a dostat uhrazeny cestovní náklady. V případě, že mají schůzi v pracovní době (když zasedá Parlament), tak ze státního nesmějí ovšem být placeni dvakrát! Myslím, že za to brát 25–40 tisíc ročně je ještě ok (předseda řekněme dvakrát tolik)...“

„Jen pro upřesnění: není to z daní, ale z poplatků za vlastnictví přijímače,“ zapojil se do diskuse místopředseda správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Michal Klíma.

„Díky za upřesnění. I když myslím, že to je v tomto případě velmi podobné. Vláda – Parlament nám určí, kolik to bude... mimochodem, ČRo je financován pouze z těchto peněz a pak už příp. jen ze soukromých?“ zeptal se Hašek poté, co Klímovi za jeho tweet poděkoval.

Do diskuse se však zapojil i další z uživatelů, a to s velmi kritickým postojem vůči Arenbergerovi. „Jakou měl tenhle vychcanej zlodějskej hajzl kvalifikaci pro členství v radě rozhlasu? Čekal bych, že takovou funkci bude dělat někdo s celoživotní angažovaností v oboru a třeba profesor z univerzity. Další trafika. Šílený,“ napsal uživatel.

„S tím zcela souhlasím. V tomto případě jsem chtěl ovšem více poukázat na naprosto neskutečné mrhání našimi penězi. To je prostě hnus, za něco takového dostávat takovouto odměnu z našich daní (tedy předpokládám, že se scházejí cca dvakrát za měsíc na několik hodin)...,“ odvětil Hašek.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) se v současné době potýká s několika problémy. Ukázalo se, že oznámil mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Vyplývá to z jeho majetkového oznámení, které odevzdal po vstupu do vlády a zveřejnil o víkendu. Upozornily na to zpravodajské servery iDNES, Seznam Zprávy a Deník N.

Nové oznámení o majetku a příjmech udává stav ke konci loňského roku, čítá 16 stran. Arenberger ho zveřejnil ještě za dobu, kdy vedl pražskou vinohradskou nemocnici, ministrem je od 7. dubna. Dokument vyjmenovává 65 nemovitostí a přiznává také vedlejší příjem zhruba 30 milionů korun. Z toho 28 milionů korun ministr ohlásil jako příjem ze své živnosti, 1,5 milionu z pronájmu a 400 000 korun právě za členství v Radě Českého rozhlasu.

Většina majetku a příjmů v předchozím přiznání ke konci roku 2019 chybí. Na třech stranách tehdy jako šéf vinohradské nemocnice nahlásil vlastnictví pěti nemovitostí a podle serveru Seznam Zprávy neuvedl žádný vedlejší příjem. Arenbergerova soukromá kožní ordinace, která se zaměřuje na klinické testy nových léčiv, přitom funguje víc než 20 let.

Server Seznam Zprávy minulý týden uvedl, že Arenberger nevykázal milionové příjmy za testování léků v klinických studiích. Arenberger to odmítl a uvedl, že vedlejší příjem neuváděl kvůli vysokým nákladům, které údajně srazily jeho zisk.

