U Bobošíkové se předvedl další pražský starosta z ODS. Prezidenta má za „obyčejného šmejda“

Starosta pražských Běchovic Ondřej Martan (ODS) zavítal do XTV.cz do pořadu JB Talk, kde se dobrovolně vystavil otázkám Jany Bobošíkové. Prozradil jí, že prezidenta Miloše Zemana považuje za „obyčejného šmejda“. Obul se také do předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), který v této zemi vytvořil nestandardní politické klima. A hájil starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS), byť zdůrazňoval, že má výhrady k tomu, jak se Novotný veřejně prezentuje.

Prohlásil, že jako starosta Běchovic bezezbytku respektuje rozhodnutí soudu, který konstatoval , že studenti a žáci muslimského vyznání mohou nosit muslimský šátek hidžáb. Pokud to nevylučují hygienické důvody. Současně si však myslí, že pokud je ve školním řádu napsáno, že žáci nemají ve výuce nosit pokrývky hlavy, mají žáci a studenti školní řád respektovat. Martan by v tomto směru ponechal na školám v této oblasti volnou ruku .

Bobošíková se poté Martana zeptala, co si myslí o aktivitách neziskové organizace Člověk v tísni, která chce žáky přivést k přemýšlení nad politickým marketingem sérií přednášek nazvaných Láska a sex místo volebního programu. „Je určený žákům od dvanácti let,“ podotýkám,“ zdůraznila Bobošíková. A chtěla vědět, co si o této aktivitě Člověka v tísni Martan myslí. Starosta se však omluvil, že o tomto programu nic neví, takže se k němu nemůže vyjadřovat.

Podstatně větší pozornost věnoval aktivitám spolku Milion chvilek pro demokracii. Uznal, že není zcela normální, když požadavky, které by za normálních okolností měla formulovat politická opozice, vyslovuje spolek Milion chvilek pro demokracii a pravicová opozice požadavky tohoto spolku vyzdvihuje.

Dodal však také, že není normální ani to, jak se chová předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Ten má podle Martana tolik problémů, že by v řadě jiných zemí již dávno opustil post premiéra a nekomplikoval by politickou situaci ve státě a nepoškozoval obraz své země v zahraničí. Babiš však odmítá opustit svůj premiérský post.

„Ve chvíli, kdy nefunguje normální stav a kdy nemáte možnost uplatňovat se na tom poli opozice v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu, kdy na to není reflektováno, kdy nefungují standardní mechanismy zastupitelské demokracie, nezbývá než podpořit tuto formu občanského protestu,“ vyložil svůj názor Martan s tím, že u politiků platívá presumpce viny a oni by se mli vzdát svého postu, očistit se a do politiky se vrátit.

„A jaké tedy máte vysvětlení pro to, že v Karlovarském kraji je stíhán náměstek primátorky, ale ODS ho podržela ve funkci?“ zeptala se starosty Bobošíková.

Martan opět odvětil, že o tomto případu nic neví, takže se k němu nemůže vyjadřovat. V obecné rovině však poznamenal, že by presumpce viny měla platit pro všechny. „Jsem pražský komunální politik, nesleduji dění v Karlovarském kraji, ale budu se na to ptát,“ uvedl.

Po sněmovních volbách si umí představit spolupráci s TOP 09 a za jistých okolností také s Trikolórou Václava Klause mladšího.

Pár slov věnoval i starostovi pražských Řeporyjí Pavlovi Novotnému, který v očích některých voličů pravděpodobně poškozuje pověst ODS, ale sám Martan se domnívá, že je to člověk, který se občas pohybuje na hraně, ale Martan ho považuje za dobrého člověka. Vytkl mu však, že vydal jako starosta Řeporyjí oficiální stanovisko, v němž podpořil chování novinářky Petry Procházkové, která dala facku spolupracovníkovi ruské státní agentury Sputnik.

„To odsuzuji a neschvaluji to,“ vyjádřil se Martan k projevům násilí. Stejně tak nesouhlasí s tím, že Pavel Novotný oficiálně podpořil Procházkovou. Na Pavla Novotného proto hodlá apelovat, aby se choval umírněněji, nepoužíval ve svých vystoupeních vulgarismy a další nevhodné prvky.

Ve druhé polovině pořadu došlo i na prezidenta Miloše Zemana, z něhož si Martan tropil na sociální síti Facebook žerty. Uznává sice, že Miloš Zeman je náš prezident, ale osobně ho má za „obyčejného šmejda“. Vyjádřil se v tomto duchu v momentě, kdy prezident Miloš Zeman oznámil, že zastaví Babišovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, bude-li obnoveno. „To je naprosto nepatřičné, protože tady o žádný politický proces nejde,“ zdůraznil Martan. „Mně potom přijde, že podobná vyjádření nejsou hodná pana prezidenta. Je to názorová inherence do probíhajícího trestního řízení, což by prezident podle mého názoru neměl dělat,“ pravil Martan.

Později Zeman otočil a řekl, že abolici premiérovi neudělí.

