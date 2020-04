U Xavera bourali lavičku Václava Havla. A řekli, co po krizi udělá EU: Nebude jásot

Stejně jako ostatní komentátoři i Vlastimil Tlustý byl v Podtrženo, sečteno s Lubošem Xaverem Veselým virtuálně. Opřel se do vlády, že nedělá dost pro živnostníky, kterým de facto zavřela byznys. 25 tisíc je prý nevytrhne. Pár slov ztratil také o odstranění sochy Koněva a o plánech EU na zvládnutí krize. Xaver Veselý prohlásil, že pokud by někde v zahraničí odstranili lavičku Václava Havla, tak by se ho to moc nedotklo. A na závěr došlo na prostituci. Dle Tlustého se ženy v této profesi po krizi brzo postaví na nohy.

Tlustý nejdříve komentoval rozhodnutí Aleny Schillerové pozastavit placení hypoték a půjček. „To je hračka ulevovat masám na úkor jiných," rýpl si. Vysvětlil, že v podstatě se jedná o odložení příjmů bankám a pak je otázka, jak dlouho bude trvat. Dle Tlustého jeden měsíc banky nepochybně vydrží, dva také, ale dvanáct měsíců nikoliv. „Že to lidé vítají, to chápu. Akorát je potřeba jim dodat, že to budou splácet potom, to je totiž podstata odkladu."

V reakci na ekonoma Kovandu v Prostoru X pravil, že vláda si z nastávající ekonomické krize moc hlavu nedělá. Což je podle něho chyba. „Vláda se, jak pozoruju, chová k různým skupinám obyvatel různě; a to, že se nejméně vstřícně chová k živnostníkům, malým a středním podnikům, které tvoří 58 % naší ekonomiky, tak to nevěstí nic dobrého,“ maloval komentátor čerta na zeď. Příspěvek 25 tisíc korun, když se neví, jak dlouho budou omezení trvat, podle něho neznačí, že by vládě záleželo na jejich přežití. Dodal, že i když vláda prohlásila, že odškodňovat nebude, tak v budoucnu budou ČR čekat vleklé soudy poškozených se státem.

Od koronaviru se Xaver dostal k odstraněné soše maršála Koněva. Tlustý prohlásil, že jsou na radnici asi zaseklí v předkoronavirovém boji. „Do boje s koronavirem to určitě nepatří, že by tím odpoutali pozornost, to také ne, je to úplný nesmysl, v tuto chvíli zejména.“ Konstatoval, že se jedná o bitvu o symboly, která v současnosti 99 % lidí vůbec nezajímá.

Xaver se také zeptal, zda to poškodí mezinárodní vztahy nebo to bude Rusku jedno. Tlustý mínil, že je pochopitelné, že se v Rusku budou cítit dotčení, ale konstatoval, že bitva o symboly je v podstatě jen rozpoutávání vášní. „Přiznám se, že kdyby někde ve světě odstraňovali lavičku Václava Havla, tak že mi to bude trošku jedno, promiňte,“ oponoval moderátor. A Tlustý doplnil, že se určitě najdou lidé, kterým to jedno nebude a budou to vidět jako zneuctění celého českého národa. „Já si pamatuju, že když byl odstraněn památník Antonína Dvořáka v New Yorku, tak jsem to nevnímal pozitivně. Říkal jsem si, dost tam pro ně v hudbě udělal, proč ho tam nenechali?“ přidal osobní příklad.

Moderátor pak přesedlal na slova poslance KSČM Luzara o EU a Zdeňku Bakalovi. Tlustý prohlásil, že Bakalu ani Luzara pořádně nezná, takže je nebude hodnotit. Ale souhlasil s poslancem, že EU selhala, o tom prý není pochyb. „Ukazuje se, že v době epidemie, je její role nula, přinejlepším. Dokonce občas některé ty nápady, to vypadá na minus,“ pravil Tlustý a přidal své očekávání, co EU s touto pověstí udělá.

Tedy že natiskne nová eura. „Budou snižovat hodnotu eura a rozdají ty natištěné bankovky těm správným. A bude velice zajímavé sledovat, kdo jsou ti správní nebo ti nejsprávnější ze správných. Protože to bude určitě podle Orwella: Všechna zvířata jsou si rovna, některá jsou si rovnější,“ předpokládá bývalý ministr financí. Hodlá sledovat, do kterých zemí nově natištěná eura půjdou a zda na seznamu bude i Česká republika. Bude se tomu prý říkat „kvantitativní monetární expanze“, aby se nepřišlo na to, že to znamená inflaci a znehodnocování peněz.

Xaver také nadhodil jako téma článek, že koronavirem, resp. zákazy s ním spojenými, trpí i prostitutky, které navíc nemají nárok na dávky. Tlustého to nedojalo. „Ty se z toho velice rychle vzpamatují. Ony v tom svém byznysu nemají žádný velký kapitál ani velké zásoby, ta klientela je velice pružná, takže tam dva měsíce prázdnin si dovedu představit, že nepovedou k existenčním potížím,“ zhodnotil. Likvidační jsou podle něho opatření pro restaurace a cestovní kanceláře. A kompenzace na tom prý mnoho nezmění.

Moderátor se ještě zeptal, zda komentátor očekává, že se o strádající prostituky postará nějaká nová neziskovka. A právě slovo neziskovka Tlustému připomenulo, že neslyšel vládu hovořit o úsporách, například u politických neziskovek, a o snížení daňové zátěže, což by podle něj bylo logické.

