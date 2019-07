ÚOHS uložil loni za kartely a dominanci pokuty 197 milionů

07.07.2019 14:30

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) loni uložil za kartelové dohody a zneužití dominantního postavení pokuty v celkové výši 197,64 milionu korun. Je to méně než v předcházejících třech letech. Za rok 2017 dosáhly pokuty 383 milionů korun, v roce 2016 to bylo 466 milionů a v roce 2015 přes dvě miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou úřad zveřejnil na svých stránkách.