USA bojují přes Ukrajinu s Ruskem? Nesmysl! Benjamin Kuras otevírá oči těm, kteří to tvrdí

OBZOR BENJAMINA KURASE Ovlivnění prezidentských voleb v USA v roce 2020 ze strany FBI? Lidé by prý volili jinak, pokud by nebylo „umlčeno“ informace, která po tlaku zmizela, vyzdvihuje spisovatel Benjamin Kuras. Co vše se pak za Bidenova úřadování zatím nepovedlo, i to rozebral v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. A to není vše.

USA se ještě nestačily vzpamatovat ze zátahu FBI na Trumpovo venkovské sídlo, a už se kolem FBI rodí nový skandál, který by mohl mít mnohem širší následky. Tentokrát jde o vnucovanou cenzuru senzitivních informací. Co přesně se děje?



FBI je obviněna, že ovlivnila prezidentské volby 2020 umlčením médií s informacemi objevenými náhodou při opravě laptopu Bidenova syna Huntera. Tyto informace mimo jiné potvrzovaly například Hunterovo kšeftování s Čínou. Přesně řečeno s firmou napojenou na čínskou komunistickou stranu. V laptopu se našly ještě před volbami a zveřejnil je deník New York Post. Z obsahu byla vypíchnuta pikantní větička „a 10 pro toho velkýho“. Což budilo podezření, že se jednalo o provizi pro samotného Bidena. Naštěstí pro Bideny byl New York Post poměrně málo čtený a konzervativně zaměřený, tedy v tomto případě antibidenovský, takže vnímán jako zaujatý a nespolehlivý. FBI to prohlásila za ruské dezinformace potvrzující údajnou (a později vyvrácenou) Trumpovu kolaboraci s Ruskem. Z konta NYP na twitteru byl článek svižně vymazán. Takže informace zapadla a kromě těch málo čtenářů NYP si jí nikdo nevšiml. Jenže Hunterův bývalý partner Tony Bobulinski potvrdil jejich autentičnost a na základě jeho výpovědi je chtěl zveřejnit Facebook. A teď Mark Zuckerberg vydal prohlášení, že zveřejnění zastavil pod nátlakem FBI a jejího tvrzení, že to byly ruské dezinformace.



Ale tím ta kovbojka teprve začíná. Sondáže mínění ukazují, že až 80 procent Američanů sděluje, že kdyby tyto informace byly široce zveřejněny, Bidena by nevolili. A do toho vstoupil Trump jak westernový pistolník a honec padouchů s prohlášením, že tím se volby 2020 stávají neplatné a měly by se okamžitě uspořádat nové. Bidenova vláda za tu dobu stačila napáchat Americe a Američanům tolik škod, že by Trump asi vyhrál „landslide“ čili lavinou, jak praví anglické úsloví.

Tak tohle bude ještě napínavé. Mezitím ekonomové propočítávají, že jednou z Bidenových poškození Ameriky – či přinejmenším řekněme poškození Ameriky za Bidenova prezidentství – je ekonomický pokles, kvůli němuž ji předhání ekonomika čínská. Jak vážně se to dá brát?



Jaký to tedy bude mít dopad na globální ekonomiku, a tedy mezinárodní politiku?



Čína si plní oficiální cíl strany a vlády „upevnit závislost mezinárodních výrobních řetězců na Číně“. Postupně si zadlužuje a už ne za moc dlouho bude moct koupit, co a koho bude chtít. Západ k tomu už několik desetiletí přispívá ekonomickou politiku žití na dluh. Co to udělá globálně s demokracií a svobodou, si dovedeme představit. Vlastně možná ani nedovedeme.

Přitom USA pokračují v rozdávání miliard dolarů kdekomu?



Tálibánu – který už zavedl tuhou středověkou islámskou politiku porušující prakticky všechna lidská práva, jak je známe na Západě – teď chce darovat 7 miliard dolarů. Jen tak – bez jakýchkoli podmínek. To jako dodatek k obrovské výzbroji, kterou mu tam nechaly a která se odhaduje na podobné miliardové číslo. A k 5 bilionům, které tam do „budování demokracie“ vrazily za dvacet let. Tálibánci se přitom ekonomicky přeorientovávají na Čínu, usmívají se pod vousy a bohatnou ze všech stran, sami sedí na zadnici, jen občas se zvednou napráskat nějaké neposlušné ženské.

Amerika dál rozdává miliony Palestinské správě, i když ví, že alespoň zčásti její peníze financují terorismus. Podle chystané dohody s Íránem mu budou vracet zablokovaných několik miliard, ty taky půjdou na terorismus, a jaderný. Asi se nikdy nedopočítáme, kolik miliard stojí přijímání a udržování ilegálních imigrantů, jichž od otevření jižní hranice za pár let Bidenova prezidentství přišlo pět milionů. Jsou to všechno peníze, které Amerika už dávno nemá, a bude je buď brát občanům na zvýšených daních, nebo si je vypůjčí, nebo jen tak vytiskne (vlastně spíš vykouzlí v počítačích). To otřepané klišé našich rusofilů, že Amerika je prostřednictvím Ukrajiny ve válce s Ruskem, je nesmysl. Amerika je ve válce s Amerikou.



Od Ameriky, každopádně od té Bidenovy, se začínají odvracet i spojenci na Středním východě, kde největším Trumpovým úspěchem bylo sblížení Emirátů s Izraelem a naděje na totéž u Saúdské Arábie. Míněné jako obrana před Íránem. Nějak se to tam zvrtává?



Emiráty asi zjišťují, že na Ameriku se nedá spoléhat a Izrael bude mít co dělat sám se sebou, jakmile Írán dostane od Západu tu zvýhodněnou smlouvu. Tak obnovují s Íránem diplomatické styky. A Saúdové na Ameriku dělají dlouhý nos, když investují půl miliardy dolarů do Ruska.

Zmínil jste pětimilionovou ilegální imigraci v USA. Co je v posledních dvou týdnech nového v imigraci evropské?



Hrdé eurounionisty potěší zpráva o ceně udělené mámě ilegálních imigrantů Merkelové, právě za její otevření Německa 1,2 milionu imigrantů v roce 2015. Je to cena míru UNESCA, jejíž udělovatelé její tehdejší rozhodnutí označili za „čin odvahy“. Webstránky jako Remix a Breitbart, ale třeba i Die Welt, k této radostné zprávě připojují různé statistiky výsledků tohoto mírotvorného činu v německém životě. Jako: 900 tisíc stále na sociální podpoře, 39 % vražd, 40 % loupeží, 75 % kapsářských a drobných krádeží.



Tahle nová zpráva souvisí i s tím rozhazováním peněz, v tomto případě eurounijních. Dáváme Maroku 500 milionů eur na „pomoc se zastavením ilegální imigrace“. Je to podstatné zvýšení oproti předchozím 346 milionům. Ty zřejmě nestačily, protože marocké úřady svůj závazek dokonale nezvládaly, i když se občas pochlubí, kolik jich zadržely a kolik pašeráckých sítí zlikvidovaly. Na španělskou pevninu (plus španělské državy na marockém pobřeží) imigrace poklesla, ale zase vzrostla na Kanárech. O nedávném jednom víkendu jich tam připlulo 547. Zda to budou Marokánci zvládat za víc peněz líp, čert ví. Ono to ostatně asi na tak dlouhém pobřeží úplně zastavit nepůjde ani za miliardy.



Do Británie letos připlouvá o 86 % víc ilegálů než loni, hlásí Migration Watch. Jen v srpnu jich byly 4 tisíce, téměř samí muži.

U padesáti ohlášených „dětí“ se zjistil věk přes třicet. Slibovaná deportace do Rwandy se pořád nedaří, blokují ji všelijací pokřivení lidskoprávní právníci napojení na pašerácké gangy, teď hlavně albánské. Ti si teď najímají podobně pokřivené lékaře, psychiatry a psychoterapeuty, kteří vydávají podvodná osvědčení nemocí.

V Británii se terčem mediální zvídavosti stávají následky covidových lockdownů a vakcín. Jak vážné jsou a jak věrohodné?



Ta lockdownová je z Daily Telegraphu, což je seriózní a obvykle spolehlivý konzervativní list, a vychází z oficiálních čísel úřadu UK Office for National Statistics. Sděluje, že víc lidí umírá na následky lockdownu než na samotný covid. Počítá, že by to mohla být až tisícovka týdně. Umírají ještě i teď dodatečně následkem zanedbané léčby smrtelných chorob, jako rakovina, cukrovka a kardiovaskulární nemoci. Ve srovnání s pětiletým průměrem je to zvýšení o 14,4 procenta. Vrací se opět slovo lékařům, kteří na toto riziko upozorňovali a byli umlčováni.



A vakcíny?



Britská vláda začala vyplácet odškodné osobám poškozeným zdravotně nebo postiženým úmrtím člena rodiny následkem vakcíny AstraZeneca. Odškodné čítá maximum 120 tisíc liber. Smrtelné riziko vakcín se poprvé dostalo do médií náhlým úmrtím rockera jménem Zion, který onemocněl mozkovým krvácením a zemřel dva týdny po očkování loni v květnu ve věku 48 let. První takto odškodněnou osobou je jeho životní partnerka. Zatím je případů jen okolo dvou tisíc, ale odškodňovaných postupně přibývá, jak právníci připravují žaloby jménem postižených. Kritériem pro odškodnění je nejméně 60% zneschopnění prokazatelně způsobeného vakcínou a uznané nezávislou lékařskou kontrolou v šestiměsíční proceduře.



Potvrzuje to oprávněnost protestů antivaxerů?



Statisticky to v tomto počtu potvrzuje jen to, že vakcína může být nebezpečná pro některé lidi a možná by stálo za to zkoumat jaké a nevnucovat vakcínu těm, kdo se jí bojí.

Nějaká komedie na závěr?



Britská vláda prodává své kancelářské budovy v hodnotě 1,5 miliardy, protože se do nich odmítají vrátit úředníci zvyklí na práci z domova.



Třetí světová válka vypukne, jestli se Židům dovolí vstup na jeruzalémskou Chrámovou horu, varuje palestinský šéf Abbás. To je ten, co před pár týdny Němcům vysvětlil, že Izrael na Palestincích spáchal padesát holocaustů.

„Vítali mě jako Mandelu,“ pochlubila se Meghan Markle alias vévodkyně ze Sussexu. (Pro neznalé: Sussex není sexuální technika, nýbrž anglické hrabství).



