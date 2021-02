USA, pláž na Floridě. Bary otevřené, hotely žijí. Skotský miliardář nestačil zírat. Něco tu nehraje

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 85% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 8% Je to jedno 3% hlasovalo: 15707 lidí



„Ani míra úmrtnosti, ani míra infekce nejsou nikterak vyšší než ve Velké Británii (ve skutečnosti jsou naopak zřejmě nižší), tak proč je tedy Británie v lockdownu?“ diví se Bannatyne nad rozdíly.

V okrese Miami-Dade, kde žije 2.716.940 obyvatel, přitom nové případy od přelomu roku klesají a 7denní průměr je nyní 7221 nově pozitivních denně. Ve Spojených státech pak celkově denně přibyde dle 7denního průměru 97.378 případů. Nově Spojené státy vykázaly další 5463 úmrtí v souvislosti s covidem-19 a celková bilance je již 481 tisíc mrtvých.

Spojené království má aktuálně 7denní průměr 14.604 nových případech denně, nově zemřelých je 758, celkově od začátku pandemie s covidem-19 zemřelo 116 tisíc lidí.

I am in Miami. Restaurants, bars, Hotels, gyms are all open. Neither death rate nor infection rate is much higher than UK. (actually it might be lower) why is UK in lockdown?