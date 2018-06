USA už nejsou spojenec. Babiš kope za Čechy. Migrace? Skandál. Uznávaný novinář z Německa hovoří

Kancléřka Angela Merkelová ujišťovala, že cesta ke koalici byla sice zdlouhavá, ale stála za to. Myslí si to i Hans-Jörg Schmidt? „Já bych řekl, kdyby taková vláda byla tady v Čechách, že nemaká, ale hodně mluví. Je to vláda, na kterou jsme zvyklí už dlouho, ale někdy to vypadá, že ti lidé vůbec neznají problémy, které jsou již dlouhodobé. Voliči nejsou spokojení. Největší problém je podle mě to, že kancléřka Merkelová už není tak silná, jak byla,“ řekl Schmidt. Podle něj má Německo tolik problémů, že lidé dávají vše za vinu Merkelové. „Lidi mají pocit, že spí. Ona třeba týden nic neříká. To je zcela nové, chybí trošku elán. Nejsme na to zvyklí a máme dojem, že je slabší než dříve,“ dodává.

Každý resort má sice vlastního ministra, odpovědnost ale nese kancléřka. Co je nejpalčivějším problémem? „Věci kolem běženců,“ rychle vypálil Schmidt a připomněl skandál z Brém, kde se zjistilo, že na 1 200 žadatelů dostalo kladné stanovisko výměnou za úplatek ve výši 1 000 eur. „Nemáme pořádek v institucích, na úřadech. Je tam korupce,“ dodal Schmidt.

Pozice Angely Merkelové v čele Německa je podle Schmidta v ohrožení. „Češi znají větu: ‚Wir schaffen das.‘ To byl omyl. Je hodně lidí, kteří vše dávají za vinu Merkelové. V Bundestagu bude velmi pravděpodobně vyšetřovací výbor. To využije například Alternativa pro Německo a bude se ptát, jaká je míra zavinění ze strany kancléřky. To může mít velký vliv na všeobecnou náladu v Německu,“ říká Schmidt a dodává, že Merkelová převzala metody Helmutha Kohla a snaží se problémy tzv. „vysedět“, nevyjadřuje se k nim.

„Češi vždy říkali, jací jsou Němci disciplinovaní, jaký tam panuje pořádek. Ale pořádek tam už není, a to je velký problém,“ myslí si Schmidt. Je tedy největším aktuálním problémem Německa uprchlická krize? „Merkelová mluvila v Bundestagu a obrázek země kreslila velmi narůžovo. Všechno funguje, všichni jsou spokojení. Není to tak. Některé problémy jsou velmi aktuální a také souvisí s migrací. Nemáme například v Německu dost bytů. Máme velké problémy i s péčí o staré lidi, chybí nám 20 až 30 tisíc personálu. Víme to už dlouho a nikdy jsme o tom nemluvili. Kancléřka s tím něco musí dělat,“ říká Schmidt. „Německo má spoustu peněz, ale ne dost pro staré lidi? To je hanba,“ dodává.

Problém je prý i v segmentu obrany. Německo neplní 2% podíl HDP na výdaje na obranu, jak po něm chce spojenec z NATO, americký prezident Trump. Země se na tom přitom dohodly. „Musí to trošku fungovat. My máme mnoho helikoptér, ale polovina nemůže létat,“ stěžuje si Schmidt a říká, že Merkelová na problémy jen „kouká“. Nevěří, že by Angela Merkelová vydržela celé čtyři roky aktuálního volebního období. Souvisí její současná pasivita s tím, že by se již podvědomě připravovala na odchod? „Jestli jsem říkal, že je slabá, tak to není jen v Německu. Podívejte, jak dlouho čeká prezident Macron na nějakou pomoc z Německa. On má skvělé nápady, ale Merkelová to blokuje,“ dodává Schmidt.

A co mezinárodní obchod? Jaké jsou pro Německo perspektivy do budoucna? „Čínani by mohli být východiskem. Oni mají velký zájem o spolupráci s Německem, proti USA. Ale německé firmy nemají v Číně tak rovnoprávné podmínky jako Číňané v Německu. Čína bude mít v budoucnu pro Německo větší význam než USA,“ zhodnotil Schmidt. A co tedy role USA? Jsou Spojené státy stále spojencem Evropy? „Já si myslím, že USA už dnes nejsou spojencem. Například ten jaderný deal s Íránem, divadlo kolem Korey, to jsou věci, které Evropani nepochopí,“ zněla odpověď.

Německu prý chybí vize. Podle Schmidta by mělo Německo spolupracovat i s Ruskem. Nový německý ministr zahraničí Heiko Maas byl nedávno v Moskvě, kde se setkal se svým protějškem Sergejem Lavrovem. „Lavrov, to je profík. Nebral ho (Maase) vážně. Maas mluví hodně o sankcích a tak. On nemá vize. Němci vědí, že musí spolupracovat s Ruskem, nebo vlastně celá Evropa všeobecně. Ale neslyším nic konstruktivního,“ posteskl si Schmidt. Merkelové podle Schmidta chybí nejen elán, ale i vize.

Hans-Jörg Schmidt se rozhovořil i na téma současné Evropské unie. Podle něj nejde o tu stejnou organizaci, která tu byla například v době vstupu České republiky v květnu 2004. „Máme jiné časy. Máme jinou EU. Máme Visegrádskou čtyřku. Musíme si na to zvyknout,“ podotýká Schmidt.

Podle dubnového průzkumu CVVM je pro Čechy mezi osobnostmi světové politiky nejdůvěryhodnějším politikem prezident Miloš Zeman. Za ním skončili s odstupem Andrej Kiska a Emmanuel Macron. Jediný Miloš Zeman atakuje 50 procent. Nejvíce nedůvěřují právě německé kancléřce Angele Merkelové, celých 70 procent dotazovaných se vyjádřilo v tomto smyslu. Je to dokonce více, než například u Donalda Trumpa, Vladimir Putina, nebo Bašára Asada. „Co na to mám říci, je to těžké, ale chápu to. Merkelová měla v Česku šanci, ale bohužel ji nevyužila. Migrační krize je jen jedním bodem.

Jak Hans-Jörg Schmidt odhaduje budoucí vývoj česko-německých vztahů? „To není tak jednoduché. Migrační krize je velký problém. Myslím si, že jestli to bude dominantní téma a budeme mít stále v rámci EU většinové rozhodování, to znamená, že Češi nebudou mít možnost veta a budeme opět jen říkat, že Češi něco musí dělat, tak to bude velký problém,“ odtušil sklesle Schmidt. „Andrej Babiš mi říkal, že se takové věci už nesmí opakovat. On myslí na vlastní zemi a na Čechy. Každý český občan by to podepsal, já mám pro to pochopení,“ dodal Hans-Jörg Schmidt.

