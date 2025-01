USA zkoušely zabít Putina. Tucker Carlson zcela vážně

Taibi soudí, že nastávají zlaté časy investigativní žurnalistiky. A že se po osmi letech zavádějících novinářských historek dozvíme, jak to skutečně bylo s původem covidu, americkou aférou Russiagate, plynovodem Nord Stream. „Už se to vyšetřuje, sháňka po dokumentech už začala, bylo zadáno vytvořit zprávy o těchto otázkách, peněz bude dost, lidí taky. Je to bezprecedentní situace pro ministerstvo vnitřní bezpečnosti, FBI nebo ministerstvo spravedlnosti, kdy budou na stejné vlně jako prošetřovatelé z Kongresu. Na spoustu věcí nebudou muset vydávat předvolání, prostě dají seznam dokumentů, které chtějí najít. A myslím, že s nimi budou spolupracovat,“ řekl Taibi.

Carlson doplnil, že v „permanentním Washingtonu“ zavládla panika a snaží se zabránit potvrzení Trumpových nominantů. Zejména zamýšlené ředitelky tajných služeb Tulsi Gabbardové. Podle moderátora je to proto, že se ukáže, co celou dobu dělali. Taibi soudí, že tito lidé mají důvod panikařit, když jeden z příkazů Donalda Trumpa je právě pro Gabbardovou, aby vytvořila zprávu o zneužívání tajných služeb. Tuto zprávu přirovnal k druhé Churchově komisi, která v sedmdesátých letech odkryla, co všechno CIA dělala včetně projektů jako např. MKULTRA.

Taibi uvedl, že se snažil si udělat seznam otázek, na které by rád získal odpovědi. Ale nedokázal to, protože otázek bylo příliš. Jednou z nich bylo například: Kdo byl po čtyři roky americkým prezidentem? Zvláště poslední rok. Carlson v tomto ohledu tuší, že to byl bývalý ministr zahraničí Anthony Blinken. Ten za poslední dva měsíce prý udělal všechno, aby ještě rozproudil válku mezi USA a Ruskem. Taibiho by zejména zajímalo, kdo se za Bidena podepisoval a kdo nakonec prezidenta dotlačil k tomu, aby odstoupil ze své vlastní kandidátky.

Taibi také vzpomenul na incident, kdy Biden prohlásil, že není možné dovolit, aby Putin zůstal v úřadu. Což si lidé ihned vyložili jako výzvu ke změně režimu. A 47 minut na to přišel Bílý dům s upřesněním, že se politika USA vůči Rusku nemění. „Ale byly tam úniky do médií, co se skutečně stalo a v jednom z nich bylo, že Bidena nechali spolupracovat na tomto upřesňujícím znění. Jednak, jak to, že nevedl?“ ptal se Taibi a dodal, že z těchto úniků bylo cítit „kolektivní prezidentství“, kterého se Biden přinejlepším zúčastňuje.

Další otázkou je, jak to bylo s plynovodem Nord Stream. Carlson si rýpl, že novinář Seymour M. Hersh byl dříve na levici uznávaný, ale když přišel s odhalením, že Nord Stream vyhodily do povětří Spojené státy, tak na něho křičeli: „Zmlkni, ty Putinův apologeto.“ Taibi poznamenal, že je asi pět nebo šest oficiálních verzí, které se měnily a nakonec se ustálila verze o ukrajinských sabotérech, kteří plynovod vyhodili do vzduchu bez účasti USA. Když Carlson slyšel o neúčasti USA, tak se neudržel a začal se smát. „Já tomu také nevěřím,“ přidal se Taibi, zatímco se Carlson řehtal na celé kolo.

Novinář pak pokračoval, že to je jen jeden příběh z mnoha. Carlson k Nord Streamu poznamenal, že jeho sabotáž zničí německou ekonomiku, nakonec i Evropskou unii a NATO, „až se lidé probudí“. Protože se dle Carlsona jednalo o útok jednoho člena NATO na druhého.

S Carlsonem se Taibi shodl, že není jasné, co lidé ve vysokých pozicích udělají, když jim hrozí odhalení. Carlson se obává, že jediná možnost je tak velká katastrofa, že bude všeobjímající. „O tom jsem přemýšlel v době mezi volbami a uvedením do funkce, proto podle mě Blinken tak tlačil na válku, zkoušel zabít Putina, to Bidenova administrativa skutečně udělala,“ uvedl moderátor. Tuto myšlenku označil za „dementní“, protože není jasné, kdo by se v Rusku dostal k moci a kontroloval jaderný arzenál. „Jak byste na takovou myšlenku vůbec přišli? A proč o ní uvažovali? Protože chaos je clona, která je chrání,“ uvažoval. Dodal, že teď už je vše digitální, takže je zapotřebí válka, aby bylo možné zakrýt stopy.

