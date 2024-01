USA znovu zaútočily na pozice Húsíů. Pavel, Černochová i Lipavský tleskají

Síly USA časně zrána zaútočily na radarové stanice Húsíů v Jemenu, kvůli ohrožování komerčních plavidel v Rudém moři – a to den poté, co zahájila vlnu útoků na 28 míst v zemi, aby snížila schopnost Húsíů útočit na rudomořské lodě, informuje agentura Reuters s odvoláním na výpověď dvou amerických představitelů.

Americké centrální velení uvedlo, že tuto „následnou akci“ provedl torpédoborec USS Carney za použití pozemních útočných střel Tomahawk. Podle Húsíů americké bombardování zahájené v reakci na jejich útoky na komerční lodě v Rudém moři zabilo nejméně pět lidí a šest jich zranilo.

„13. ledna ve 3:45 (čas Saná) provedly americké síly úder proti radarové stanici Húsíů v Jemenu. Tento úder provedla USS Carney (DDG 64) za použití pozemních útočných střel Tomahawk a jednalo se o následnou akci na konkrétní vojenský cíl spojenou s údery uskutečněnými 12. ledna, jejichž cílem bylo snížit schopnost Húsíů zaútočit na námořní plavidla, včetně komerčních plavidel,“ uvedlo americké centrální vedení na sociální síti X.

