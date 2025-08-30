USAID se zavírá

Ministr zahraničí USA Marco Rubio předal řízení nad ukončením činnosti Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID) řediteli Úřadu pro správu a rozpočet (OMB) Russu Voughtovi. Tento krok je součástí snah administrativy prezidenta Donalda Trumpa o zrušení USAID, kterou považuje za nehospodárnou a politicky problematickou.

USAID se zavírá
Foto: Screen X Marca Rubia
Popisek: Donald Trump a Marco Rubio

Marco Rubio, který byl kromě funkce ministra zahraničí pověřen i dočasným vedením Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), předal tuto roli Russu Voughtovi, jenž je ředitelem Úřadu pro správu a rozpočet (OMB). Rubio v pátek vtipkoval na sociální síti Truth Social, že má „čtyři práce“ a prezident Trump mu doporučil, aby jednu předal svému příteli Voughtovi.

„Tak jsem to udělal. Od ledna jsme daňovým poplatníkům ušetřili desítky miliard dolarů. A s malým souborem klíčových programů přesunutým pod ministerstvo zahraničí je USAID oficiálně v režimu uzavírání. Russ je nyní v čele a dohlíží na uzavírání agentury, která už dávno zkrachovala. Gratuluji, Russi,“ napsal Rubio.

Vought je známý jako klíčový autor Projektu 2025, konzervativního plánu na přetvoření federální vlády, zastává také pozice ředitele OMB a dočasného ředitele Úřadu pro ochranu spotřebitelů ve finančních službách (CFPB).

USAID se stala terčem Trumpovy administrativy, která ji označila za „příliš progresivní“ („woke“) a neefektivní. Krátce po nástupu do úřadu v lednu letošního roku Trump vydal exekutivní příkaz, který zmrazil většinu domácích i zahraničních rozvojových programů. Rubio v březnu oznámil zrušení 83 % programů USAID, které poskytovaly životně důležitou pomoc, jako je voda, potraviny a zdravotní péče. Většina zbývajících programů byla přesunuta pod ministerstvo zahraničí a agentura byla oficiálně uvedena do režimu „uzavírání“.

Rubio uvedl, že od ledna ušetřila administrativa daňovým poplatníkům „desítky miliard dolarů“. Kongres v červenci schválil balíček škrtů, který z rozpočtu USAID odebral přes 8 miliard dolarů, a federální odvolací soud tento měsíc potvrdil, že administrativě nic nebrání v dokončení procesu rušení agentury. Vought má nyní za úkol dohlédnout na uzavření USAID, včetně dalšího zmrazení 5 miliard dolarů zahraniční pomoci.

Vought, známý jako rozpočtový jestřáb, je klíčovou postavou v Trumpově snaze omezit federální výdaje, které nejsou v souladu s jeho agendou. Převzetím USAID ulehčuje práci Rubiovi, který kromě ministerstva zahraničí zastává i role dočasného poradce pro národní bezpečnost a dočasného archiváře USA.

Rušení USAID vyvolalo kritiku, zejména kvůli zrušení programů poskytujících humanitární pomoc. Například studie v časopise The Lancet odhaduje, že tyto škrty by mohly do roku 2030 přispět k úmrtí až 14 milionů lidí, a to včetně 5 milionů dětí do pěti let. Demokraté, jako senátorka Patty Murrayová, označili pokusy administrativy o neoficiální zrušení rozpočtových prostředků bez souhlasu Kongresu za nezákonné a porušující systém kontroly a rovnováhy.

autor: Naďa Borská

