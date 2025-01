Úder Bruselu: Domluva mezi Trumpovým ministrem a Maďarskem

S nástupem Donalda Trumpa se očekává změna v mezinárodních vztazích. Pro některé země tato změna bude negativní, další na tom ale podle všeho vydělají. Z Evropy by Donald Trump v Bílém domě měl být přínosný pro Maďarsko. Maďarský premiér Viktor Orbán tak prohlašuje. Podle něho se Maďarsko z izolace dostává opět do „historického mainstreamu“. „Na Západě jsme ve většině,“ míní.

„Donald Trump dělá přesně ta samá opatření, jaká jsme my již přijali a kvůli kterým se levice a Brusel neustále snažily izolovat Maďarsko,“ uvedl Orbán dle vládního serveru AboutHungary v rozhovoru pro maďarské rádio.

Poukázal na „zvláštnost“, totiž že i když jsou v mainstreamu, je stále nutné se bouřit. Zdůvodnil to tím, že ačkoliv ve Washingtonu přišla změna, v Bruselu se zatím žádná neodehrála, takže ještě zbývá spousta práce. „Jinak nás Brusel donutí k tomu, co americký prezident zrovna ruší,“ uvedl Orbán.

Co se týče nápravy pošramocených vztahů, je co napravovat. V neděli maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó hovořil telefonicky s novým americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Maďarský ministr pak na sociálních sítích uvedl, že tématem byla právě náprava vztahů mezi Spojenými státy a Maďarskem.

„Potvrdili jsme náš společný závazek k míru a můj protějšek mě ujistil, že ukončení války, která hned za našimi hranicemi probíhá již tři roky, je velmi důležitým cílem prezidenta Donalda Trumpa. Ujistil jsem ministra zahraničí Marca Rubia, že Maďarsko bude i nadále nadšeně, rozhodně a hlasitě podporovat všechny iniciativy, které nás mohou přiblížit k ukončení války a k míru. Poslední tři roky Maďarsko žije ve vážném bezpečnostním ohrožení a utrpěli jsme vážné hospodářské škody,“ uvedl Szijjártó.

Mimo jiné bylo prý tématem diskuse i to, že předchozí administrativa považovala Maďarsko za nepřátelské a kvůli tomu zaváděla odvetná opatření. Rubio podle Szijjárta slíbil, že v rámci obnovení vztahů se budou přezkoumávat i tato odvetná opatření.

Dle serveru Telex se jedná zejména o kauzu ministra Antala Rogána. Toho americké ministerstvo financí zařadilo na sankční seznam. Poslední den, kdy byl Joe Biden ve funkci.

Podle europoslance Fidészu Andráse Lászla nechala Bidenova administrativa Orbánovi na poslední chvíli ještě jeden dáreček. Totiž uvolnění 400 tisíc dolarů pro levicová média v Maďarsku od americké ambasády, ještě než Trump stihl zastavit zahraniční dotace.

„Bidenem jmenovaný velvyslanec strávil celý svůj pobyt v Budapešti posilováním opozice proti naší vládě a po vítězství Donalda Trumpa ve volbách rychle oznámil, že svůj post předčasně opustí. Věděl, že sabotáží bilaterálních vztahů zklamal americkou diplomacii a zájmy, a tak nečekal na vyhazov,“ uvádí László.

On his last day President Biden didn't just pardon several of his family members.



??????The ????US Embassy in Hungary showered Hungarian left-wing media with more than USD 400 000 of American taxpayers' money

(HUF 173 million)

before President Trump could suspend all foreign aid.… pic.twitter.com/2u5E6RXuYi