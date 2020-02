Ukážeme vám esemesky, na které Babiš odmítá odpovědět. Jde o velké kšefty na jednom jeho ministerstvu

reklama

Ministerstvo obrany nedávno podepsalo smlouvu se společností Omnipol na nákup dvou pasivních radarových systémů Vera NG za 1,5 miliardy korun. Jenže až po podpisu smlouvy vyplula na povrch konečná cena, která je dvojnásobná proti původnímu předpokladu i tomu, s čím ještě nedávno počítala vláda i sněmovní výbor pro obranu.

Média navíc upozornila, že prakticky tentýž radarový systém před pár lety koupilo od stejné společnosti i NATO, které zaplatilo dokonce třikrát méně, než má aktuálně platit česká armáda.

Ministr Metnar i jeho podřízení se přes to všechno nákup snaží obhajovat a dodatečně vysvětlovat tak, že to prý nelze srovnávat. Údajně nejde o stejné systémy a nic předražené není, protože na to mají posudek.

Ministr obrany Metnar navíc na lednové tiskové konferenci potvrdil, že společnosti ERA má být za dodávku pasivního sledovacího systému vyplacena záloha ve výši 554 milionů korun, což je přibližně 30 procent z celkové částky. Ministr Metnar také potvrdil, že má být vyplacena záloha 277 milionů korun do 30 dnů od podpisu smlouvy a dalších 277 milionů korun do 31. 3. 2020 jako záloha. Dokončení předání kompletu radarů má přitom běžet až do roku 2023. Celkem tedy bude proplaceno 544 milionů korun, aniž česká armáda ještě dlouho dobu něco převezme. Překvapivý byl argument šéfa resortu. Šlo prý o nástroj, jak dosáhnout nižší ceny za nákup.

Jelikož ParlamentníListy.cz sledují vývoj Metnarových kroků delší dobu, obrátila se redakce taktéž na premiéra Andreje Babiše, který ho v červnu 2018 do funkce usadil. Předsedovi vlády jsme psali opakovaně, navíc vždy stejnou SMS zprávu, abychom mu ulehčili odpověď. Ačkoli je Babiš obvykle sdílný a rychlý, v případě zakázky, u které si řada odborníků ťuká na čelo, zaujal bobříka mlčení. Toho zřejmě ještě nezískal, protože mlčí doteď.

Vše je prý v pořádku (foto: Army.cz)

SMS byly odeslány ve čtvrtek a v pátek v 11:30 středoevropského času. Andrej Babiš tou dobou na mobilu byl, ovšem nereagoval.

Dobrý den, pane premiére, ministr obrany Lubomír Metnar prohlásil, že Vás neinformoval o navýšení ceny zakázky, protože to není jeho povinnost. Ve spojitosti s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem jste však řekl, že chcete všechny zakázky schválit vládou. Co si o kroku ministra obrany myslíte? Opravdu to není jeho povinnost a souhlasíte s navýšením zakázky na nákup radaru? Předem děkujeme za odpověď.

Psali jsme: Jaroslav Michal: Stejná technika, dvě odlišné ceny. Omnipol předražil nákup o miliardu

Že Metnar v rámci uzavření dohody s firmou ERA, která spadá pod Omnipol, chyboval, přiznalo hned několik politiků, s nimiž jsme v uplynulých dnech na toto téma hovořili.

Poslanec ODS a člen výboru Karel Krejza uvádí, že na předražení zakázky upozornila už loni v říjnu náměstkyně z Ministerstva financí Lenka Dupáková, ale nic se poté nedělo. „Ministr Metnar smlouvu s dodavatelem podepsal v polovině ledna za 1,5 mld. Původních 664 milionů bez DPH byla částka schválená vládou a Sněmovnou v rámci státního rozpočtu. To není možné jen tak měnit od stolu. Pochopím, že vláda u tuzemského dodavatele nemusí hledět na každou korunu, když se jí to vrátí na daních, zaměstnanosti atd., ale trojitý panák, to už je moc,“ kroutí hlavou Krejza.

Bývalá ministryně obrany a současná členka výboru Karla Šlechtová zdůrazňuje, že pochybnosti kolem zakázky, které dosud panují, jsou šokující. Uvádí také, že Metnar svým přístupem dostal premiéra Babiše do situace, kdy prvotně popletl dvě zakázky a místo pasivních radarů komentoval zakázku na izraelské radary, což je něco zcela jiného a s danou věcí to nesouvisí.

Argumenty resortu obrany:



Na tyto technologie je zaměřený i projekt Stálé strukturované spolupráce PESCO, ve kterém je v rámci EU Česká republika vedoucí zemí V oblasti pasivních sledovacích systémů patří Armáda ČR k absolutní světové špičce, opakovaně to dokládá i hodnocení našich vojáků na aliančních cvičeních nebo při nasazení v misích Také proto vojáci požadovali to nejlepší, co existuje. Ministerstvo obrany jejich požadavky akceptovalo a rozhodlo o pořízení dvou nových pasivních sledovacích systémů

