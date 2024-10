Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 17294 lidí

V Česku nad takovým výsledkem zajásali i poslanci hnutí STAN.

„Pokud nebude Moldavsko v Evropě, tak to tam obsadí Rus,“ říká naše poslankyně Lucie Potůčková, která v Moldavsku vedla tým volebních pozorovatelů.

Šéf hnutí PRO Jindřich Rajchl konstatoval, že konečný stav hlasování ovlivnila korespondenční volba.

„Moldavsko hlasovalo o víkendu v referendu o vstupu do EU. Předběžné výsledky hovořily o tom, že 55–57 % občanů hlasovalo proti. ‚Naštěstí‘ dorazily na poslední chvíli korespondenční hlasy, které poměr sil zvrátily na 50,39 % pro vstup. A tohle je prý demokracie...,“ napsal Rajchl na Facebooku.

Potůčková však odmítá, že by konečné vítězství jedné strany zajistily právě korespondenční hlasy. Ty totiž odevzdalo jen 1 300 občanů.

Bývalý důstojník švédských ozbrojených sil, konkrétně leteckých ozbrojených sil, a dnes bezpečnostní analytik Mikael Valtersson nabídl mnohem komplexnější pohled.

Na sociální síti X Valtersson konstatoval, že obě strany pro vítězství své strany dělaly maximum a tam, kde je společnost rozseknuta takřka přesně půl na půl, se těžko hledá střední cesta.

„Obě strany mohou být svými protivníky považovány za agenty cizích mocností. Proruská polovina populace samozřejmě vidí stávající režim jako agenty Západu a prozápadní strana vidí opozici jako agenty Ruska. Obě strany mají částečně pravdu, ale na obou stranách je mnoho těch, kteří skutečně podporují dobré vztahy se Západem nebo s Ruskem,“ napsal Valtersson.

Pokud obě strany dělají v podstatě to samé, Valterssonovi přijde nepěkné, že ruská snaha je považovaná za špatnou, zatímco tatáž západní aktivita je chápána jako úžasná.

Současně poukázal ještě na jednu věc.

„Exilový oligarcha Ilan Shor žijící v Rusku nabízel lidem peníze, pokud se budou snažit přesvědčit ostatní, aby volili opozici. Vím, že vláda v Moldavsku tvrdí, že voliči dostali peníze výměnou za své hlasy. Nevím, jestli je to pravda, nebo ne, ale pochybuji o všem, co slyším od Sanduovy vlády, protože udělala hodně pro rozdrcení opozice,“ poznamenal na adresu stávající prezidentky Mayi Sanduové.

Zdůraznil přitom, že podplácení voličů je efektivní. Lidé si totiž mohou vzít peníze, ale v tajném hlasování, které takřka nelze ověřovat po jménech, nakonec hlasovat zcela podle své vůle bez ohledu na výši obdržené částky.

Nakonec konstatoval, že Moldavanů nakloněných Rusku je víc, ale proevropská vláda lidem hlasování ukradla.

„Ale skutečným výsledkem je, že většina lidí v Moldavsku hlasovala proti EU, moldavští emigranti v EU hlasovali pro EU a moldavským emigrujícím v Rusku bylo do značné míry bráněno ve volbách. Ve spravedlivých volbách by pravděpodobně vyhrála protievropská strana. Ale vládě v Moldavsku se podařilo ukrást tento výsledek od moldavského lidu. Může se vám nelíbit, že o něco více než polovina Moldavanů preferuje užší vazby s Ruskem, ale je to jejich volba,“ uzavřel Valtersson.

