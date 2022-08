Ukrajina bude v NATO. Ale bez Krymu a Donbasu. Bez roku stoletý diplomat promluvil

reklama

Právě tam během proslovu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v květnu letošního roku Kissinger vyzýval k urychlenému obnovení jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a zmínil možnost, že by se Kyjev měl vzdát nároku na část území země a nepožadovat vrácení stavu před začátek aktuálního konfliktu – tedy do stavu, kdy již Rusko kontrolovalo poloostrov Krym a oblasti na Donbasu.



„Ideální by bylo, kdyby se dělící čára vrátila ke statu quo ante. Pokračovat s válkou i za tento bod by už nebylo o svobodě Ukrajiny, ale o nové válce proti Rusku,“ uvedl tehdy diplomat.

Na jeho slovech se příliš nezměnilo. Míní, že přijde urovnání, které by zachovalo zisky Ruska z jeho prvního vpádu do země v roce 2014, kdy se zmocnilo Krymu a části Donbasu, u něhož tvrdí, že jej kontrolují separatisté, ale hlavní slovo má ve skutečnosti v té oblasti Moskva.



Kissinger však nemá odpověď na otázku, jak by se takovéto ujednání lišilo od Minských dohod, které selhaly a nedokázaly udržet v oblasti mír ani odradit Moskvu od válečné agrese.



V čem si je prý naopak jistý, je to, že by Ukrajina i přes tyto možné územní ztráty měla být vnímána jakožto člen NATO, a to především v důsledku ruského jednání.



Po tom, jak se Rusko na Ukrajině zachovalo, se nyní Kissinger domnívá, že „ať už tak či onak, formálně nebo ne, se s Ukrajinou musí v důsledku toho zacházet jako s členem NATO“.

Dříve přitom byl ke členství Ukrajiny spíše zdrženlivější a viděl její pozici v roli neutrality po vzoru Finska, které se mimochodem po Putinově napadení Ukrajiny také rozhodlo pro vstup do NATO spolu s dlouhodobě neutrálním Švédskem.

„Byl jsem pro úplnou nezávislost Ukrajiny, ale myslel jsem si, že její nejlepší role je něco jako Finsko,“ doufal Kissinger, že by Kyjevu prospělo být neutrální zemí mezi Ruskem a Západem. Vše však změnilo ruské napadení země a počínání Moskvy.



Někdejší šéf diplomacie USA za vlád republikánů Geralda Forda a Richarda Nixona ale i tak trvá na nutnosti skrze diplomacii vyvažovat postavení velmocí tak, aby se zabránilo jaderné katastrofě, kterou někteří ruští politici opakovaně vyhrožují zbytku světa. Apokalyptický potenciál moderních zbraňových technologií podle něj činí z udržování rovnováhy znepřátelených mocností, ať už je jakkoli nesnadná, prvořadý imperativ mezinárodních vztahů.



V některých momentech však i podle Kissingera již nejde lpět na velmocenské rovnováze. „Mohou nastat situace, kdy je soužití morálně nemožné... Například s Hitlerem. S Hitlerem bylo zbytečné diskutovat o rovnováze – i když mám jisté pochopení pro Chamberlaina, pokud si myslel, že potřebuje získat čas na zúčtování, o kterém si myslel, že bude stejně nevyhnutelné,“ poukazuje diplomat.

Dnešní svět se podle Kissingera dostává na hranici nebezpečné nerovnováhy – ať už ve vztahu k Rusku či také v rámci napětí s Čínou.



Shrnuje, že přitom za část vyhrocení může i Západ, kdy částečně nastolil určité otázky, aniž by měl představu, k čemu povedou.



Ohledně Tchaj-wanu se Kissinger obává, že USA a Čína manévrují směrem ke krizi, a že Washington by měl raději zůstat zdrženlivý. „Politika, kterou prováděly obě strany, přinesla a umožnila pokrok Tchaj-wanu v autonomní demokratickou entitu a zachovala mír mezi Čínou a USA na 50 let,“ upozornil s tím, že je třeba dbát opatrnosti u opatření, která „zdánlivě mění základní strukturu“.



Dodává navíc, že úspěšné vůdce, jakými byli Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anvar Sadat, Lee Kuan-Yew či Margaret Thatcherová, v dnešním světě prý nevidí.

