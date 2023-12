Ukrajina v EU? Pro ČR životně nutné, vysvětlil v ČT lidovec Benešík. Problémy s korupcí má, ale to my taky

Protahované předávání moci v Polsku se chýlí ke konci, co znamená nástup staronového polského premiéra Donalda Tuska pro českou pozici v Evropě. Dostane tento týden Ukrajina zelenou k jednání o vstupu do EU? Nejen na tyto otázky odpovídal v pořadu Interview ČT24 Ondřej Benešík (KDU-ČSL), předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti.

reklama

„Co se týká Polska, k žádnému dramatickému vývoji směrem k České republice nedojde,“ komentoval Benešík aktuální situaci, za které se Donal Tusk v příštích hodinách zřejmě opět stane polským předsedou vlády.

Neoznačoval by to jako jiní za konec demokracie v Polsku: „Jedná se o vnitrostranickou a vnitrostátní záležitost Polska. Myslím si, že k ničemu dramatickému nedojde. A zejména k ničemu dramatickému nedojde ve směru k České republice. O tom jsem naprosto přesvědčený,“ zopakoval Benešík s tím, že v rámci V4 i v rámci bilaterálních vztahů bude velmi podobná. „K žádným zásadním změnám prostě nedojde,“ je si jistý předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti.

Mgr. Ondřej Benešík KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomněl, že za současné vlády byla spolupráce s Polskem nadstandardní, a nyní doufá, že s novou vládou bude snad i lepší. „Ke zhoršení podle mého názoru rozhodně nedojde. Máme naopak možnost spolupráci rozšířit a vylepšit. A pokud využijeme prostor, který máme, tak jedině dobře pro obě strany,“ míní Benešík.

Tento týden se sejde summit Evropské unie, který se označuje za historický, jelikož má rozhodnout o tom, zda začít vyjednávat o vstupu Ukrajiny do Evropské unie, či nikoli. Dmytro Kuleba, ukrajinský ministr zahraničí, prohlásil, že pokud se tak nestane, bude to mít zničující důsledky jak pro Ukrajinu, tak pro EU.

Podle Benešíka situace není tak dramatická, jak Kuleba tvrdí. Doufá, že EU zahájí přístupové rozhovory s Ukrajinou. „Já si přeji to, aby ten závazek Evropské unie, že Ukrajina patří do Evropské unie, byl naplněn. Ukrajina musí splnit celou řadu domácích úkolů, záleží na Ukrajině. Ale ty současné členské státy jí mají prostřednictvím summitu říci: ano, my s vámi počítáme, pokud ty úkoly splníte,“ řekl Benešík.

Psali jsme: Z Ukrajiny: Kašlete na nás? Tak my končíme. Jdeme všichni do Evropy

Pro Česko je podle Benešíka životně důležité, aby Ukrajina byla součástí EU. „Pro české zájmy je to naprosto životně důležité. Potřebujeme mít Ukrajinu, která je velmi blízká geopoliticky i kulturně České republice v klubu, ve kterém my sami jsme, z bezpečnostních důvodů i z ekonomických. Když se podíváte na to, kolik lidí z Ukrajiny k nám přišlo, jak jsme s nimi schopni pracovat, integrovat je do naší společnosti, jaké ekonomické možnosti nabízí Ukrajina a jaké bezpečnostní záruky by toto znamenalo, tak je to pro Českou republiku velmi důležitá věc, životně důležitá věc,“ uvedl Benešík.

Nad tím, že Ukrajina je zemí, která prohrává boj s korupcí, mávl Benešík spíše rukou: „Je to sice země ve válce, země, která má problémy s korupcí, ale upřímně – nemá Česká republika problémy s korupcí? Je to otázka vnímání,“ hájil vstup Ukrajiny do Evropské unie. Věří, že přístup Ukrajiny do EU bude pro Ukrajinu výhoda, protože bude nucena se vypořádat s celou řadou neblahých jevů.

Problémy s korupcí má i Maďarsko, které je členskou zemí EU a bude spolurozhodovat, zda Ukrajina dostane evropskou perspektivu. Maďarský premiér Viktor Orbán před několika dny řekl, že Ukrajina je jednou z nejzkorumpovanějších zemí na světě a je naprosto absurdní, aby se začalo jednat o jejím vstupu do Evropské unie. Podle Benešíka ale nakonec nebude Maďarsko bránit Ukrajině ve vstupu do Evropské unie: „Viktor Orbán je hráč, zvyšuje svou cenu a pro svou zemi chce získat co nejvíc. Podobně silná slova zaznívala vždy. Viktor Orbán chce prostě získat něco navíc, a právě proto to takto signalizuje. Byl vždy pragmatik a snažil se ze situace vytřískat, co mohl,“ myslí si šéf výboru pro evropské záležitosti.

Aby poukázal na Orbánova často silná slova, zmínil uprchlickou krizi, která jde za ním. „Já vím, že u nás to není moc populární a někteří to nechtějí slyšet, ale ta tzv. uprchlická krize, co si budeme povídat... Ten příliv migrantů v poslední době ze Středního východu přes Českou republiku zejména dál do Německa, Francie byl způsoben propustností maďarsko-srbské hranice. Dál to nebudu komentovat, abych nezpůsobil nějaký diplomatický skandál, každopádně tak to je,“ pousmál se Ondřej Benešík.

Psali jsme: „Nic se nedaří, tak dobyjte Krym.“ Přišel výsměch těm, kdo chtějí Ukrajině dát všechno Český pachatel. Na Krymu. Rusko vytáhlo obvinění z vraždy Nechají nás zemřít, plakala do kamer Zelenská. A Rusové chystají zimní útok Článek 5 NATO! Z Bílého domu to skutečně zaznělo. Jenže komu se hrozilo?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.