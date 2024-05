Ukrajinci čtou: Biden prohraje. Ale vy mu ještě můžete pomoct

reklama

RealClearPolitics, americký web, který shromažďuje politické průzkumy a zprávy, uvádí, že ve všech sedmi tzv. swings states, ve státech, kde voliči jednou volí republikány, podruhé demokraty a potřetí republikány, vítězí Donald Trump. Ve Wisconsinu, v Arizoně, v Michiganu, v Pensylvánii, v Severní Karlíně, v Nevadě i v Georgii. V těchto státech by Trump obdržel v průměru 47,7 procenta hlasů, zatímco Biden by dostal jen 44,6 procenta hlasů.

Pouze 24 % Američanů věří, že země jde správným směrem, zatímco 66 % si myslí, že Amerika je na špatné cestě. Jen 40 procent Američanů je s prezidentstvím Joea Bidena spokojeno. 56 procent dotázaných není s prezidentstvím Joea Bidena spokojeno.

„Od roku 1945, kdy se začaly sledovat prezidentské volby, neměl žádný americký prezident v tomto okamžiku svého prvního funkčního období nikdy tak nízké hodnocení jako Joe Biden. Přeloženo do toho, co to znamená ve volebním roce: Za téměř 80 let průzkumů žádný prezident nikdy nevyhrál druhé funkční období s tak špatnými čísly, jaká má Biden,“ napsal Jason Jay Smart v textu pro Kyiv Post.

Pokud jde o Bidenovo řešení konfliktu v Izraeli, 33 % schvaluje práci, kterou dělá; 40 % schvaluje jeho pokusy o posílení ekonomiky; 35 % schvaluje jeho zvládnutí inflace; 36 % schvaluje jeho strategii v zahraniční politice; 39 % říká, že odvádí dobrou práci v boji proti zločinu a 33 % si myslí, že při řízení imigrace odvádí dobrou práci. Tytéž průzkumy pak prý také ukazují, že většina Američanů věří, že by napadená Ukrajina měla svůj boj vyhrát. A pokud Biden dokáže Američany přesvědčit, že je schopen Ukrajině napomoct k vítězství, mohlo by mu to ve volbách pomoct. Trump se k Ukrajině staví kriticky.

„Biden by dnes mohl zrušit omezení platné pro zbraně, které Amerika posílá na Ukrajinu, a povolit Ukrajině, aby je použila na ruském území, což by přineslo hmatatelná vítězství na bojištích. Pokud by Ukrajina začala znovu zabírat území a vojenské základny v Rusku by začaly mizet v kouři, američtí voliči by si o Bidenovi mysleli, že konečně provedl klíčové zásahy, které byly potřeba k urychlení dlouho očekávaného vítězství Ukrajiny, a vnímali by Bidena jako ‚vítěze‘. Američané milují rozhodné kroky vedoucí k vítězství. Porazit ruskou armádu je významný úspěch, který by ukázal Bidena jako neohroženého válečníka připraveného bojovat za americké zájmy globálně,“ pokračoval Jason Jay Smart.

Biden má podle Jasona Jaye Smarta v podstatě jedinou šanci, jak se udržet v Bílém domě. Musí pomoct Ukrajině. Pokud to neudělá, tak prý bude sám vinen tím, že se do Oválné pracovny vrátí Trump.

Mezitím francouzský prezident Emmanuel Macron znovu volal do světa, že Ukrajině musí být povoleno využívat rakety proti vojenským cílům v Rusku. Například proti pozicím na odpalování ruských raket.

„Myslíme si, že bychom jim měli umožnit neutralizovat vojenská místa, kde jsou odpalovány rakety, odkud je napadena Ukrajina,“ řekl Macron na tiskové konferenci s německým kancléřem Olafem Scholzem. „Pokud jim řekneme, že nesmíte zamířit na místo, odkud jsou odpáleny rakety, ve skutečnosti jim říkáme, že vám poskytujeme zbraně, ale nemůžete se bránit. … (Ale) neměli bychom jim dovolit, aby se dotkli jiných cílů v Rusku a samozřejmě civilních zařízení,“ dodal.

Na prezidentova slova upozornil server Kyiv Independent.

Macron potvrdil, že prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje navštívit na začátku června oslavu Dne D ve Francii. Oba prý budou jednat o další podpoře Ukrajiny.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

