Prezident Joe Biden povolil Ukrajině použít americký raketový systém dlouhého doletu ATACMS k omezeným úderům na ruském území. Moskva již dříve takové použití amerických zbraní označila za eskalaci konfliktu.

ATACMS je výkonný nadzvukový raketový systém s dosahem přibližně 300 kilometrů, schopný zasáhnout strategické cíle. Ukrajina argumentuje, že použití těchto zbraní pomůže narušit ruskou vojenskou infrastrukturu.

Krok dosavadního demokratického prezidenta Joea Bidena dle deníku The Washington Post reaguje na rozmístění přibližně 10 tisíc severokorejských vojáků v Kurské oblasti, kteří mají podpořit ruské válečné úsilí. Rozhodnutí znamená obrat v dosavadní politice USA, která zakazovala útoky na ruské cíle kvůli obavám z eskalace.

Bidenova administrativa doufá, že tento krok odradí Severní Koreu od vyslání dalších posil, jak uvedl jeden z amerických představitelů. Severokorejský vůdce Kim Čong-un musí pochopit, že počáteční rozmístění vojsk bylo „nákladnou“ chybou, uvedl dále americký představitel. Podle něj je navíc očekávatelné, že se ukrajinské úsilí zaměří na Kurskou oblast a její okolí.

„Zdá se, že vojenskoprůmyslový komplex se chce ujistit, že spustí 3. světovou válku, než bude mít můj otec šanci vytvořit mír a zachránit životy,“ komentoval na X rozhodnutí Joea Bidena syn budoucího prezidenta USA Donald Trump Jr. „Musí si zajistit ty biliony dolarů…“ dodal Trump Jr a dodal ještě, že dotyčným nezáleží na životech a že jsou imbecilové.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh