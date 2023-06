Ukrajinci pojedou na prázdniny domů. České dráhy jim to usnadní

reklama

České dráhy skrze twitter avizují výhodné jízdné na Ukrajinu v očekávání návštěvy domoviny některých uprchlíků u Ukrajiny. Na Ukrajinu by se mělo dát dostat třemi trasami: přes Polsko, Slovensko nebo Maďarsko.

„V souvislosti s létem a prázdninami očekáváme zájem některých uprchlíků z Ukrajiny navštívit svou vlast. Nabízíme jako jediný železniční dopravce v Česku odbavení jedinou jízdenkou, tedy s jedinou přepravní smlouvou, mezi desítkami měst v ČR a na Ukrajině. Cestující mohou podle nástupní a cílové destinace navíc volit mezi třemi různými trasami přes Polsko, Slovensko nebo Maďarsko,“ stojí na oficiálním twitteru Českých drah včetně mapky, na níž jsou uvedené trasy vyznačeny.

Předprodej jízdenek má být však obnoven až 1. července, do té doby jsou tak ceny zjistitelné pouze přes kontaktní linku Českých drah. Aktuálně je také možné vydání jízdenek jen jedné z na twitteru uvedených tras a to té, jež vede přes Polsko. Výhoda uvedená v tweetu poté spočívá v možnosti koupi pouze jednoho jízdného dokladu na celou trasu. Základní cena z Prahy na hlavní nádraží do Lvova by měla vyjít na 1122 korun, do Kyjeva by měla stát přes 1400 korun, počítáme-li koupi Včasné jízdenky Evropy.

Na stránkách konkurenčního provozovatele železniční a autobusové dopravy v Česku RegioJet jsou uvedené pro cestu na Ukrajinu jiné ceny – nižší. Z Prahy hl. nádraží do Lvova lze pořídit jízdenku již od 499 korun a do hlavního města Ukrajiny od 909 korun.

