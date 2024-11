Donald Trump mladší se začal posmívat ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ohlásil do světa, že za 38 dní přestane Volodymyr Zelenskyj „dostávat kapesné“. Jako první na to upozornil britský deník The Telegraph.

Šéf Kyiv School of Economics Mylovanov se rázně ohradil.

„Trump mladší zesměšňuje Zelenského a bagatelizuje boj Ukrajiny. Ať si Trumpův kruh myslí o korupci cokoli, Zelenskyj vede národ stojící proti Rusku, zatímco svět se dívá. Jsme vděční za podporu USA, ale jsou to Ukrajinci, kteří denně umírají při obraně svobody,“ připomínal Mylovanov na sociální síti X s tím, že video pobouřilo lidi, kteří si skutečně váží padlých ukrajinských obránců vlasti.

Mylovanov má obavy, že názory lidí, jako jsou miliardář Elon Musk, konzervativní publicista Tucker Carlson a dalších lidí, kteří mají blízko ke zvolenému prezidentovi Donaldu Trumpovi, situaci na Ukrajině tak jako tak negativně ovlivní.

