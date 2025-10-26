Ukrajinistka: Na Rusy platí jen totální destrukce

Ukrajinistka Lenka Víchová vystoupila v pořadu Českého rozhlasu Osobnost Plus. Hovořila s ní moderátorka Světlana Witowská, jež úvodem připomněla, že USA uvalily sankce na největší ruské ropné společnosti a evropské země spolupracují s Ukrajinou na dvanáctibodovém návrhu, který má ukončit válku na současných bojových liniích. Ukrajina by podle něj získala bezpečnostní záruky a válečné reparace. Domů by se měly vrátit i všechny deportované děti.
„Jak moc budou Rusko sankce uvalené na ropné giganty bolet?“ zeptala se moderátorka.
„Myslím si, že hodně,“ mínila Víchová. Ropné společnosti totiž zajišťují podstatnou část příjmů ruského státního rozpočtu. Rusko tak přijde o peníze na produkci zbraní.
„Maďarský premiér Viktor Orbán už hledá cesty, jak sankce obejít. Jaký signál tím vysílá, a komu?“ chtěla vědět Witowská.
„Hlavně nám. Už dávno jsme měli něco udělat s trojskými koni Ruské federace u nás. Orbán kromě toho, že pomáhá agresorovi, totálně ničí mezinárodní právo a veškerá pravidla, na která jsme byli zvyklí, v něž jsme doufali a věřili,“ míní ukrajinistka.
Nemáme Rusům co nabídnout, válka se bude rozšiřovat
Hovořila také o tom, zda uvalení sankcí může znamenat zásadní posun ve vyjednávání o příměří. „Donald Trump se snaží všemi těmito kroky donutit Vladimira Putina k jednání. Ale nebude to mít příliš velký efekt,“ domnívá se Víchová. Při pohledu do historie, ať už ruského impéria nebo Sovětského svazu, je podle ní znát, že Rusové ustupují vždy až na poslední chvíli. Platí na ně jen totální destrukce. Stalo se to prý i v roce 1991, kdy v Sovětském svazu hrozil hladomor.
„Obávám se, že k mírovým jednáním pravděpodobně nedojde. Rusko by ztratilo to, o co bojuje – být jedním z největších hráčů. Byla by to pro něj potupa, prohra. Málo si uvědomujeme, k čemu Rusko dospělo. Rusové neustoupí, dokud válku neprohrají. Měli bychom si konečně uvědomit, že jim nemáme co nabídnout,“ soudí ukrajinistka.
Witowská namítla, že to zní bezvýchodně. „To je Východ,“ reagovala Víchová. Válka se podle ní bude rozšiřovat a prohlubovat.
„Rusko nemá jinou možnost. Rusové spáchali ty nejtěžší zločiny. Nemůžeme jim slíbit, že zmrazíme frontovou linii, rozejdeme se do svých domovů a bude klid. Jsou si toho vědomi. Naši politici často říkají: ‚Odejděte z Ukrajiny a bude po válce.‘ Možná se nebude střílet, nebudou umírat lidé. Ale co bude s Ruskou federací? Co bude s jejím politickým vedením?“ ptá se ukrajinistka.
Po genocidních krocích a poté, co Rusové téměř zruinovali mezinárodní právo, není možné, aby neprobíhalo vyšetřování válečných zločinů a stíhání pachatelů. „Rusové si to uvědomují. Když říkají, že půjdou do konce, tak opravdu půjdou až do konce svých sil. Sankcím se budou muset přizpůsobit. Budou brát peníze od lidí a dávat je do zbrojení. Ale to neznamená, že v nejbližší době ustoupí,“ zdůraznila Víchová.
Vstoupí Spojené státy do války?
Zamyslela se také nad tím, co by se stalo, kdyby Trump přece jen pro Ukrajinu uvolnil střely Tomahawk. „Samozřejmě, že by to Ukrajině pomohlo. Každá zbraň jim pomůže. Byl by to symbolický krok. USA by se opravdu postavily na stranu Ukrajiny, v jistém smyslu do té války vstoupily. Trump se tomu chce vyhnout,“ soudí Víchová.
Prezident USA podle ní vždy vše zaobalí. „Nejdřív řekne, že nemá dobrý pocit z Putina, že si pěkně popovídají a pak je všechno špatně. Rád by válku vyřešil. Doufá, že dojde k něčemu takovému, jako došlo v Izraeli ohledně Gazy. To u tohoto konfliktu v podstatě není možné,“ řekla ukrajinistka a dodala, že bychom neměli používat označení rusko-ukrajinská válka, ale „válka proti Západu“.
„Takže vy si myslíte, že dvanáctibodový plán evropských zemí nemá šanci na úspěch?“ dotázala se moderátorka. „Má. Ale je to pořád jen půl kroku. Chceme zastavit boje. Málokdo předpokládá, že by ukrajinská armáda mohla v dohledné době dobýt ztracená území. Pro tuto chvíli by stačilo, kdyby se boje zastavily tam, kde se teď armády nacházejí, kdyby přestalo ostřelování energetiky a kritické infrastruktury,“ soudí Víchová.
Neznamenalo by to však, podle ní, že válka skončí. Obě dvě strany by se musely připravovat na další střet.
autor: Naďa Borská