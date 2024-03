Ukrajinská úroda proudí do EU, kvalitní česká ohrožena. Co Praha nevidí. Zde černé na bílém. Veleba odhalil

reklama

Tak a máme to i tady u nás. 19. února projelo Prahou 750 zemědělských mechanismů, hlavně traktorů – Praha byla průjezdná, ministr Výborný mně ruku nepodal, podatelnu zavřel a mně položil ultimativním tónem otázku „pane Veleba, my jsme si dnes spolu něco dojednali?“. Ale co, pod oknem mu tisícihlavý dav zazpíval Masarykovu píseň „Ach synku, synku“, ministr si skočil pro razítko a oficiálně naše požadavky převzal. Premiér Fiala šel dál a označil nás za proruské dezoláty, no a Jan Doležal, prezident Agrární komory, jeho hnusné věty zopakoval.

Fotogalerie: - Traktory se valí do Prahy

Fotogalerie: - Zemědělci před zemědělstvím

Jenomže začínají jarní práce, zemědělci zakládají novou úrodu a starou mají na skladech a česká vláda prostřednictvím velvyslankyně v EU potvrdila souhlas s prodloužením bezcelních dovozů z Ukrajiny, obilí nevyjímaje. To znamená, že jarní obilí se bude sít zbytečně. A nejenom obilí. V Evropě to vře, a dokonce i v ČR je zřejmé, že hrozba „případné demonstrace“, kterou xkrát použil prezident Agrární komory Doležal a která ministra Výborného vždy tak pobavila, nebude stačit, a tak Agrární komora a Zemědělský svaz svolali na čtvrtek 7. března do Prahy protestní jízdu techniky a následnou demonstraci před „Strakovkou“.

Fotogalerie: - Vůně guláše a hnoje před vládou

Ale zpátky k věci. Naši protestní jízdu, první v novodobých dějinách, provládní média spolu s Agrární komorou dehonestovaly, a ministr Výborný šel za hranu. Označil kolegu Jandejska, odboráře Dufka a mne za největší škůdce českého zemědělství. Reakce v terénu byly okamžité a například na Slánsku se 2x sešla asi čtyřicítka zemědělců od malých, středních až po velké. Zemědělců, z nichž mnozí bývali členy Agrární komory a rádi by se do ní vrátili, ale musela by něco pro ně dělat. Nejenom úřadovat a ustupovat vládě a dívat se na to, jak nesplněné sliby přebíjí dalšími novými a tvářit se, že musí ministr Výborný dostat čas. A že to myslí vážně, to dokázali, když zorganizovali na protestní jízdu do Prahy přibližně 300 traktorů a nákladních aut! Ano, čtete dobře, i nečlenové Agrární komory jeli na Prahu a kdo ví, jestli ten hnůj neposlali právě oni.

20 tun hnoje před „Strakovkou“. A peníze pro zemědělství?

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 38242 lidí V každém případě ale 20 tun hnoje před „Strakovkou“, to je rovněž v novodobých dějinách čin první svého druhu, který dal celé akci náležitý říz a atmosféru a ministr Výborný a premiér Fiala museli reagovat. Pokud se týká ministra Výborného, jehož prazvláštní chování je do očí bijící, tak mně napadá příměr biblický: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.“ Tak zní v Bibli Kralické (1613) proroctví Matoušovo, které by se dalo přenést právě na jednání našeho ministra zemědělství s tím, že onen duch je duch zemědělský, duch člověka, který vzdělává půdu a chová hospodářská zvířata pro užitek i pro potěchu. A v tomto smyslu je ministr Výborný opravdu chudý duchem a zakrývá vše vysmíváním se každému, kdo má jiný názor, a nebetyčnou arogancí. Přitom vzdělání teologa a zemědělství s venkovem by ho mělo formovat k úplně jinému projevu, ale nakonec volební preference KDU-ČSL, kde býval předsedou, cca 2%, takovému jednání odpovídají.

Pojďme dál, požadavky zemědělců narůstají, reakce ministra a premiéra také. Názorová propast se prohlubuje a bude ji třeba zasypat. Ale čím, hnojem, slámou, čím? Jednáním těžko, když premiér reprodukuje krajní názory předsedy Asociace soukromého zemědělství Šebka a bývalého ministra zemědělství Bendla (oba ODS). A premiér, když neví kudy kam, tak vytáhne ruskou kartu. Ministr Výborný nic mimo urážek a několika naučených frází neumí. A tak si řekněme, jaká je statistika, kam je české zemědělství směřováno a proč muselo dojít na hnůj před Strakovou akademií v Praze

· Rozpočet kapitoly zemědělství – býval 41 až 42 mld. Kč

· Pro letošní rok 2024 – je 35,5 mld. Kč

· Národní dotace – mínus 2,6 mld. Kč oproti r. 2022

To je globální mínus, které dal živitelům národa stát, vláda Petra Fialy a který se dál dramaticky zvyšuje prudkým nárůstem cen vstupů. Za všechny uvedu nejnovější hit, pozemková daň plus 80% až 100%! Ne o 10, 20 či 30%, ale o 80 až 100, podle místa! To přece není normální a žádné proruské síly, ale bitva zemědělců o přežití. Že to je nad možnosti chápání politologa Fialy a teologa Výborného, to je zřetelné.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama