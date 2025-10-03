Ukrajinská vlajka a prstová „viktorka“ u ní. Korespondenční volby podle Lipavského lidí

„Podle mě je protiústavní dávat na oficiální český dokument symbol jakéhokoliv jiného státu. To pak vypadá, že jsme kolonií,“ postěžoval si ParlamentnímListům.cz podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě. Nicméně redakce má o něm veškeré informace. Stěžoval si na to, že mu na mailu s radou ohledně korespondenční volby, neboť je v Chorvatsku, přišla ukrajinská vlajka s prstovým gestem „viktorky“ symbolizujícím vítězství. Pojďme se na to podívat.
Výzva pro voliče
Podnikatel si také postěžoval: „Je velmi zvláštní mít cizí vlajku na úředním dokumentu, který vám přijde z české ambasády. Přidávat k ní symbol ‚viktorie‘, tedy vítězství, mi připadá, jako výzva pro voliče, co by asi měli volit. Přijde mi to zvláštní a nechutné. Jsem svéprávný člověk a názor si umím vytvořit sám.“
V Česku vlastní dvě firmy, a protože má problémy se zrakem takového rázu, že v posledních letech přestával vidět, tráví vždy několik měsíců mimo republiku. Pobyt u moře, tedy vlhký a slaný vzduch, mu svědčí a prý doslova zázračně působí i na jeho zdravotní potíže. Když se ale vrátí domů, opět se dostaví problémy se zrakem. Lékaři si, jak napsal, s jeho diagnózou moc neví rady. Proto si v Chorvatsku na firmu pořídil dům, kde provozuje fyzioterapii jako v Česku a tráví tam vždy část roku. Nicméně nárok na nemocenskou, jak nám sdělil, podle úřadů nemá.
Jeho stížnost nám zaslala bývalá státní zaměstnankyně z Ústí nad Labem se slovy: „Jako velká vlastenka jsem si nechala udělat zlatého českého lva a nosím ho na krku. Miluji tuto zem. Takové chování mě uráží. Český lev a ukrajinská vlajka? To nám chce někdo říct, že máme volit politickou stranu, která chce pokračovat v bezbřehé podpoře Ukrajiny? Je to dost nelogické a nerozumím tomu, proč se všude cpe ukrajinská vlajka.“
Modrá a žlutá
Modrá barva na ukrajinské vlajce symbolizuje nebe a žlutá představuje úrodná obilná pole. Podnikatel žijící každým rokem několik měsíců v Chorvatku, kde letos i volí, přeposlal ParlamentnímListům.cz celý mail, který obdržel z českého velvyslanectví v Záhřebu. V něm je informován, že mu byla prostřednictvím chorvatské pošty odeslána zásilka s písemnostmi ke korespondenčnímu hlasování. Součástí je informační leták o tom, jak se korespondenčně hlasuje. „Více informací naleznete v odkazech Ministerstva vnitra,“ píše se v mailu, pod nímž je podepsána Dita Horáková z tamního konzulárního oddělení. Na dotazy ParlamentníchListů.cz nereagovala. Nicméně na konci mailu je zmiňovaná ukrajinská vlajka s prstovou „viktorkou“.
Na naše dotazy ohledně modrožluté vlajky na dokumentech ministerstva zahraničí nereagoval ani ministr vnitra Vít Rakušan, který debatoval na několika místech právě s Čechy v zahraničí. V cizině se k volbám podle webu irozhlas.cz přihlásilo přes 27 000 tuzemských občanů.
Na naše dotazy naopak zareagoval tiskový mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. „To je prosím podpis zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí, což víte, protože jste o tom na svém webu psali. Česko plně stojí za Ukrajinou. Díky za váš zájem,“ napsal také s ukrajinskou vlajkou a „viktorkou“ na konci, aby bylo jasno. Na dotazy ohledně měkkého ovlivňování voleb však nikdo jmenovaný neodpověděl.
Nad „ukropodpisem“
Na nezvyklou korespondenci ministerstva zahraničí, kterému vládne bývalý pirát Jan Lipavský, se ParlamentníListy.cz zeptaly odborníků ve svém oboru. Politolog, specializující se na volební marketing, Jan Kubáček prohlásil: „Je to nestandardní, protože obecně se jako správné, a podívejte se na zahraniční příklady, bere, že v úředním styku s občany by stát měl být apolitický a používat jen své oficiální znaky. Máte pak jistotu, že s vámi komunikuje entita, která s vámi komunikovat má. Někdo by možná řekl, že je to i neprofesionální.“
A dodal: „Podpora spojenectví, sympatií a jiných aktivit může být ve veřejném prostoru, ale v úředním styku by to být nemělo. Je to podobné, jako bychom něco připisovali ke svému jménu. Třeba filatelisté či příznivci Zanzibaru by to přidávali ke svému podpisu. Ostatně stát by takové přídavky také neakceptoval. Prostě to tam nepatří.“
Odborník na ústavní právo profesor Václav Pavlíček nám sdělil: „Sice jsem to neviděl, ale jak mi to líčíte, tak není jasné, jestli nejsme součástí nějakého jiného státu, protože je tam i jiný znak. Může to navodit dojem, že Česká republika už není samostatným státem.“
