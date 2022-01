Úlet. Fandil jsem té vládě, ale... Doktor Hostomský jen zírá, co Fialovi lidé vymysleli

Omikron přefrčí jako bouře, myslí si biochemik Zdeněk Hostomský. Vrchol epidemie je stále před námi, čekám ho koncem ledna. To by mohlo přibývat až 200 tisíc nakažených denně. Tato vlna by ale mohla být vlnou poslední. Tak vidí současnou koronavirovou situaci imunolog Václav Hořejší. Oba muži o tom hovořili v dopoledním vysílání CNN Prima News.

reklama

Podle vědců lékařské fakulty washingtonské univerzity v Seattlu je omikron menší zabiják než delta a dokonce než obyčejná sezonní chřipka. Před ní chráníme jenom ty nejzranitelnější, ti se mohou dobrovolně očkovat, nenutíme do toho všechny. Jaký má pohled na očkování proti koronaviru Hostomský? „Já si myslím, že ten koncept hromadného očkování je v podstatě překonán. Ano, byl dobře míněn. Bylo to modelováno na SARS na začátku tisíciletí, ale teď se ukazuje, že ani ta vakcinace vás neuchrání před infekcí a dokonce ten virus můžete šířit. Před čím vás ta vakcinace uchrání, je samozřejmě těžký průběh nemoci a smrt, což si myslím, že jsou významné benefity. Já bych to rozhodnutí skutečně nechal na jednotlivcích, zejména v té rizikové kategorii, aby se dali vakcinovat – teď mají příležitost třetí dávkou, ale uvažovat o plošném očkování, a povinném, to si myslím, že tato doba už přešla,“ míní Hostomský. Anketa Podporujete vládní návrh, který ve volbách umožní korespondenční hlasování ze zahraničí? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7983 lidí

„Od samého začátku této epidemie a potom, co se vyvinuly očkovací látky, tak je naprosto zřejmé, že to očkování nás opravdu zachránilo. Kdybychom k tomu přistupovali tak laxně, jak to Zdeněk Hostomský tady říká, tak by se klidně mohlo stát, že by se dalo na rady takových podobných lidí, kteří mají podobné názory jako on. Polovina populace by se neočkovala a nastal by tady skutečně kolaps našeho zdravotnictví. To je jasné. A s tím, jak je tady nová varianta, tak zdá se, že je to opravdu mírnější průběh, že posílá méně lidí do nemocnic,“ oponoval Hořejší, který si dle svých slov skutečně přeje, aby do nemocnic nemusel nikdo. „Ale je to jen zbožné přání, ono to tak nebude,“ míní a vyzývá k rozumným opatřením.

„Současná opatření nebudu nijak kritizovat, jediné, co je mi divné, že se testování, které se má provádět na pracovištích, má omezit. Já si myslím, že pokud bychom to chtěli udělat pořádně, tak by se mělo testovat obden,“ dodal Hořejší.

Hostomský podle svých slov tráví hodně času sledováním křivek u zemí, které již prošly omikronovou infekcí. „A tam to vypadá, že skutečně vysoký nástřel, typicky Francie, krásný příklad, nebo i Velká Británie, ty jsou před námi, ale zatím to nebylo doprovázeno takovým masivním nástupem – a tam už 10- nebo 14denní perioda uplynula, ale vypadá to a zkušenosti jinde ze světa jsou podobné, že to není doprovázeno analogicky velkým počtem hospitalizací,“ sdělil Hostomský. Varianta delta podle něj odchází. „A teď vidíme v přímém přenosu kompetici mezi dvěma kmeny viru. A ten vítěz je ten, který se dokáže co nejvíce prorazit. Omikron zatím vyhrává, delta odchází, a vůbec není jasné, zda ten počet hospitalizací bude replikovat tu deltu,“ zmínil Hostomský. A následně se vyjádřil i k otázce toho, že se nyní spoléháme na antigenní testy, o jejichž nespolehlivosti se mluví dlouho, i o tom, jak se v současné době zkrátila izolace.

„Jak jsem této vládě fandil, tak najednou toto považuji za naprostý úlet. Je to použití taktiky staré rok a půl. To znamená: testovat, trasovat. Dobře víme, že ten omikron se šíří tak rychle, že v podstatě s maximálním úsilím za cenu obrovských ekonomických ztrát možná rozložíme tu křivku o jeden týden, nebo o dva, ale jeho hlavní vlastností tohoto viru je vysoká nakažlivost. A když teď budeme dělat antigenní testy, můžeme říkat, že spousta z nich je nepřesná, i falešně pozitivní. Je tady velké riziko, že pokud budeme ta opatření dodržovat, úplně jak to ta vláda myslí, tak klidně jedna třetina lidí, i když většině z nich nic nebude,“ míní Hostomský, že tak dojde k utlumení ekonomického života, produktivní práce.

„Bude nás to stát těžké miliardy kvůli něčemu, aby vláda ukázala, že něco dělá. Myslím si, že i v zemích, kde mají striktnější pravidla než u nás, například ve Francii, to vylítlo nahoru a začíná se to otáčet. Kdybychom nedělali nic, tak za takové 3 týdny ta omikronová epidemie se sama skloní a my budeme připraveni na další kmeny, pokud vůbec přijdou. Ten omikron má výborné vlastnosti v tom, že pokud získáte přirozenou imunitu, tak jste odolní i proti té deltě. Obráceně to ze zajímavých důvodů neplatí,“ dodal Hostomský se slovy, že omikron je to nejlepší, co nás mohlo v této mizérii potkat, zmínil.

Hořejší následně apeloval na to, abychom ještě určitou dobu vydrželi. „A teprve podle průběhu, jak to bude u nás probíhat, může to být klidně o trochu odlišné od toho – možná líp, možná hůř, než v zemích, které jsou před námi. Zásadní je, že prostě nevíme, kolik těch případů bude za 2–3 týdny,“ dodal Hořejší.

Psali jsme: To se Fialovi vymstí. Dobrou chuť. Veleba vyhlíží katastrofu s jídlem Hitler nás chtěl proti SSSR. A USA? Slovensko ve varu, Čaputová má potíž „Skončila na vozíku.“ 1200 úmrtí na Pfizer. 25 tisíc potíží. Pravda? Prý 10x víc, píší vědci 2. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama