Umělec Šporcl sestřelil Zemana. Zahrát mu? To nevím. Ještě že už vyznamenání mám z dřívějška

Český houslový virtuoz Pavel Šporcl byl hostem v pořadu Interview na ČT24, kde komentoval aktuální společenské dění i to, jak je pro něj coby umělce doba koronavirové krize složitá. Došlo i na osobu prezidenta Miloše Zemana, na kterého v čase změnil názor. Dnes by si prý od něj zřejmě státní vyznamenání přebírat nechtěl.

„Situace pro nás hudebníky je složitá, od pěti let se každý den věnuji houslím. Můžu si udělat pár dní volno, ale s tím, že za dva týdny musím každý den čtyři hodiny cvičit. Z toho koloběhu, když vypadnu, se těžko vracím nazpět,“ popsal houslista. Anketa Myslíte či víte, že jste prodělali covid-19? Ano, mám to potvrzené 10% Potvrzené to nemám, ale myslím si, že ano 40% Ne 50% hlasovalo: 3954 lidí

„Chybí mi kontakt s fanoušky a posluchači. Mám rád, když se mohu po koncertu s lidmi pozdravit, ta lidskost a humanita,“ popsal, jak mu chybí v současné době sociální kontakt.

„Vždy se ale snažím na každé situaci najít něco pozitivního. Když mi bylo nejhůř, vzal jsem housle a hrál. Je důležité mít řád, jakýkoliv. Jakmile je život bez řádu, tak je o mnoho těžší,“ myslí si.

Dnes, 28. října, obvykle prezident předává státní vyznamenání, letos to kvůli koronavirové pandemii nejde. Šporclovi tato slavnost během dnešního svátečního večera vzhledem k situaci nechybí. „Je dobře, že dnes večer žádné velké oslavy nejsou,“ řekl s tím, že samozřejmě jinak k dnešnímu dni tyto oslavy patří.

Sám je jedním z těch, kdo od prezidenta Zemana obdržel státní vyznamenání. Houslový virtuoz Šporcl dostal 28. října 2015 na Hradě od prezidenta medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění.

Tehdy jej vyznamenání zaskočilo, ale také potěšilo, protože za prezidentem stál. „Tenkrát jsem to bral jako velkou poctu,“ uvedl.

Jeho pohled se na prezidenta změnil. „Dnes je to o dost jinak,“ konstatoval. Na otázku, zda by si šel i dnes pro vyznamenání, kdyby mu jej chtěl Zeman předat, odpověděl: „Možná můžu říct, že jsem rád, že jsem ho dostal před pěti lety,“ řekl Šporcl. „Bylo to pro mě ocenění za moji práci pro kulturu a pro tento národ. Tak to beru,“ doplnil.

Zahrál by dnes Zemanovi na housle, pokud by jej o to požádal? „Jsem velmi kritický k tomu, co se děje, o tom bych velmi, velmi přemýšlel,“ uzavřel s nervózním smíchem Šporcl, kterému se nejprve na otázku nechtělo odpovídat.

