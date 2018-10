Umělec se ošklivě vyjádřil o Češích

Petr Vaněk mluví dobře anglicky. Bývá proto obsazován i do zahraničních filmů. Nezapomíná ale ani na českou tvorbu. Zahrál si např. ve filmu Toman, který zachycuje příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který zásadním způsobem přispěl k tomu, že komunisté strhli moc v poválečném Československu na svou stranu. Komunisté se mu za to způsobem sobě vlastním odměnili. Zatkli ho. Zachovali se tak stejně jako kdysi sovětští komunisté k mnoha svým podporovatelům a sympatizantům. Na rozdíl od statisíců popravených lidí v Sovětském svazu měl však Toman štěstí. Podařilo se mu utéct, dostal se do Německa a zažil ještě pád komunistického režimu v roce 1989. Zemřel v Jižní Americe v roce 1997.

„Je skvělý, že ten film přichází do kin právě teď, když to koresponduje s dobou, která se teďka děje,“ prohlásil .

Kriticky se stavěl nejen k dění po druhé světové válce, ale i k mnoha svým dnešním spoluobčanům.

„My jsme skvělý hejteři. My jsme v tomhle nejlepší. My jako Česká republika jsme v tom první, umíme hejtovat všechno a cokoliv,“ prohlásil v rozhovoru Vaněk. To je také důvod, proč už nečte různá vyjádření na sociálních sítích. To už nejedu dlouho,“ doplnil.

autor: mp