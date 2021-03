Umřu na Sputnik, bojí se hvězda ČT. Další v průšvihu. I s pořadem

Sportovní komentátor ČT Jaromír Bosák poslal vzkaz prezidentovi Miloši Zemanovi. Dal jasně najevo, že se nechá očkovat hned, jak to půjde, ale rozhodně to nebude ruskou vakcínou Sputnik. Proč? Vzpomněl si totiž na psa Lajku. A nejen to. Mezitím se také ukázalo, že Marek Wollner z Reportérů ČT má covid a celá redakce pořadu je v karanténě. Proto se dnes Reportéři ČT vysílat nebudou.

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro CNN Prima News oznámil, že vyjednával s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách vakcíny Sputnik. Umí si prý představit, že v Česku se bude využívat i čínská vakcína. „Jak víte, já mám dobré vztahy s ruským i s čínským prezidentem,“ připomněl prezident Zeman.

Poté si rýpl do šéfa BIS Michala Koudelky. „Budou-li nás různí Koudelkové varovat před ruskou nebo čínskou vakcínou, tak je nutné jim říci, že vakcína nemá žádnou ideologii,“ zdůraznil Zeman.

Za důležité považuje, aby byla vakcína schválena příslušnými orgány. Zemanovi by stačily české kontrolní orgány a nečekal by na Evropskou lékovou agenturu.

Sportovní komentátor Jaromír Bosák dal na sociální síti Twitter jasně najevo, že ruskou vakcínou se rozhodně očkovat nedá. Zavzpomínal přitom na první umělou družici Sputnik, kterou poslali v roce 1957 do vesmíru Sověti, i na psa Lajku, který se v roce 1957 vydal na cestu do kosmu. A živý se nevrátil.

„Miloš Zeman nám milostivě dohazuje Sputnik. No, já nevím, ale se Sputnikem měla co do činění už jistá Lajka. A taky to pro ní nějak nedopadlo, pokud se pamatuju. Nechci skončit jako Lajka, takže i když se půjdu očkovat v prvním možném termínu, Sputnik to vážně nebude,“ zdůraznil Bosák.

V diskusi pod příspěvkem vysvětlil, proč nedovolí, aby se mu vakcína Sputnik V dostala do těla.

Pan Přemysl Petřík se Bosáka zeptal, jestli automaticky považuje všechno, co pochází z Ruska, za špatné.

„Připomíná mi to scénu z filmu Pelíšky... scénka se sirkama... kdo viděl, chápe... jakmile je to z Ruska... automaticky špatně... viďte,“ napsal Petřík Bosákovi.

Po chvíli dostal odpověď.

„Kdybyste měl můj věk, což Vám nepřeju, měl byste s tou velkou zemí na východě dost zkušeností na to, abyste se její necertifikované vakcíně vyhnul velkým obloukem. Ale opravdu Vám nikdo nebrání nakupovat ruské výrobky. Jistě budete spokojen,“ odvětil Bosák.

Petřík Bosákovi oponoval, že v Rusku už byla vakcína Sputnik schválena a podle jeho názoru nemá na rozdíl od vakcíny Pfizer na svědomí žádná úmrtí.

A tady už Bosák přitvrdil.

„Milý pane, věřte si klidně dál tomu, co tady píšete. Hloupost vedle hlouposti. Zkuste si zjistit, jak je to s procesem certifikace a co to vlastně je. Ale vaše věc, já se tomu můžu jen smát. A už se, prosím, neobtěžujte s odpovědí. Nebude na ni brán zřetel, na to je můj čas drahý,“ zdůraznil.

Mezitím Marek Wollner z Reportérů ČT prozradil, že se sice chránil, jak to jen šlo, ale nakonec přece jen dostal covid-19. Prozatím to prý snáší dobře, ale pořad Reportéři ČT se dnes vysílat nebude, protože celá redakce pořadu je v karanténě.

„Přátelé, i já jsem ulehl a páteční test mi vyšel poněkud pozitivněji, než bych si přál. Redakce je v karanténě, pondělní Reportéry nebudeme vysílat. Omlouváme se vám, ale snad budeme brzy zpátky. Průběh mám zatím mírný, což mi dovoluje hodně číst, psát, skládat (Rubikovu kostku) a se stálou vzpomínkou na vás doufat v lepší časy! A hlavně zdraví!“ oznámil Wollner.

Lidé mu přáli lehký průběh nemoci a brzké uzdravení.

