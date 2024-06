Unesli mě a dnes bych jim měl vyplatit miliardu? Buráň se brání u dalšího soudu

Moravský podnikatel Pavel Buráň v těchto dnech opět usedl v soudní síni. Přestože v případě jeho únosu a vydírání soudy za hodně diskutovaných okolností již pravomocně rozhodly a zprostily jeho bývalého společníka Jaroslava Novotného a jeho ženu viny, kauza pokračuje dál. Manželé Novotní se teď totiž u pražského soudu domáhají vyplacení obří sumy, a to na základě smluvních dokumentů a dodatků, k jejichž podpisu měl být Buráň podle svých vlastních slov donucen právě během svého únosu. A jde o pořádný balík! Se vším všudy může jít třeba o více než miliardu korun. Poté, co na konci května 2024 opustil Pavel Buráň jednací síň pražského soudu, poskytl na toto téma naší redakci rozhovor. Pro úplnost se sluší dodat, že o to stejné jsme požádali také protistranu, avšak ani Jaroslav Novotný, ani jeho advokát na tuto nabídku nijak nereagovali.

Pokuste se prosím laicky vysvětlit našim čtenářům, o jaké dokumenty se konkrétně jedná. K čemu podstatnému vás měly tyto dokumenty zavazovat? O jak velké peníze se jedná?

Jde o dokument, jenž je datován na konec ledna roku 2013. Ve skutečnosti ale vznikl až někdy v září, nebo v říjnu roku 2014, tedy těsně před tím, než proběhl můj únos. Já jsem v ten den byl nucen podepsat spoustu listin a mezi nimi byl i ten antidatovaný dodatek. Podepsaný byl tedy až v říjnu 2014 při mém únosu do domu Novotných. Naštěstí to pan Novotný a jeho advokáti pomotali a ten „Dodatek č. 1“ existuje v několika verzích, které byli nuceni po 7. říjnu 2014 upravovat. Domotali, co šlo… Data, částky, a tak dále. Novotný má sice dnes na všechno odpovědi, přestože se k tomu dříve nevyjadřoval. Ale ta vysvětlení jsou ve stylu jak pro „blbého a blbějšího“. Spíše mne zaráží, že zcela bezostyšně lžou i dva advokáti Novotného. Ti by přece, už jen z titulu svého povolání, lhát neměli. V podstatě jsem podle Novotného měl přistoupit k závazku, jež držel za firmou, a proto mám ten dluh zaplatit já. V roce 2014 šlo o cca 370 mil. Kč. Novotní si ale samozřejmě na základě těch vynuceně podepsaných dokladů chtějí k této částce účtovat úrok 20 % ročně a smluvní pokutu v desítkách milionů.

Pokud by soud rozhodl ve prospěch vašeho bývalého společníka, co by to pro vás znamenalo? Máte tolik peněz, abyste naplnil to, co jste měl údajně v žalovaných dokumentech podepsat?

Doufám, že tak soud nerozhodne z mnoha důvodů. Těžko se mi teď argumentuje, a hlavně nechci přes média ovlivňovat pražského soudce. Ten „Dodatek č. 1“ nemohl být podepsán tak, jak tvrdí Novotní. A existuje k tomu velké množství logických důkazů, které teď nechci a snad ani nemůžu komentovat nebo rozebírat. Jde o velkou částku, která nabobtnává o příslušenství, takže se dnes počítá ne na stovky milionů, ale na miliardy. Nejsem schopen zaplatit ani ty stamiliony. Ani to nemám v úmyslu. Novotní patří už za tento pokus o podvod do vězení, manipulují s doklady atd. Jejich pár svědků jim pomáhá, lžou, což je taky podle mého trestné. Já bych na místě některých svědků Novotných být nechtěl, já proti nim nic nemám, ale lhát se nemá a před soudem ani nesmí. A oni jsou advokáti a vědí to. A lžou prokazatelně.

Od začátku tvrdíte, že jste byl k podpisu těchto dokumentů donucen v návaznosti na váš únos a pod pohrůžkou smrti vás a vašich blízkých. Není to trochu přitažené za vlasy? Proč by měl váš bývalý společník osnovat tak komplikovanou věc? Nebylo pro něj jednoduší dojít k penězům v rámci vašeho společného podnikání nějak jinak?

Samozřejmě že Novotní se mohli peněz domoci jinak. Stačilo se dohodnout a já se dohodnout chtěl a chci. Problém je ten, že když vám dluží firma, a vy jste navíc jejím majitelem, tak musíte napřed peníze vydělat, abyste si mohl zaplatit dluh. Navíc ty pohledávky, které je možné proměnit na peníze a splatit je, jsou virtuální peníze. Jsou to pohledávky, kterými můžete např. navýšit základní kapitál firmy, abyste zvýšil její bonitu a podobně. Mimochodem tohle byl důvod, proč tuším v roce 2009 ty pohledávky za oběma společníky vznikly. A jen pro dokreslení, z těch pohledávek se plnilo jen Novotným. Z té samé mé pohledávky se nezaplatilo nic, ta pořád figuruje v účetnictví v plné výši, i když logicky by se mělo hradit všem společníkům stejně.

A co se týká únosu, tak podle mě je Novotný darebák. Netušil jsem, že je dokonce několikrát trestaný, že v tom „umí chodit“. Ten člověk za vydatné pomoci své manželky mě nechal třemi falešnými policisty surovým způsobem unést do svého domu a tam mi osobně za použití zbraně, injekční stříkačky pod dohledem únosců hrozil smrtí mé rodiny, hlavně tedy mých dětí, když nepodepíšu. Tohle je něco v normální společnosti nepředstavitelného, ale tak se to odehrálo. Nakonec je to popsáno v rozsudcích Krajského soudu ve Zlíně, jenž Novotné dvakrát odsoudil k dlouhým trestům. Ty rozsudky jsou ke stažení na mých stránkách a každý kdo bude chtít, se může přesvědčit sám. V těch rozsudcích Krajského soudu ve Zlíně je ten příběh popsán detailně včetně důkazů.

(Poznámka redakce: Soudy nakonec manžele Novotné pravomocně zprostily viny.)

Na čem konkrétním stavíte vaši obhajobu? Je to pouze fakt, že jste byl k podpisu těchto dokumentům donucen únosem a pohrůžkou smrti?

Stavím na důkazech a těch je opravdu více než dost. Není to jen o tom, že jsem byl donucen. Těch věcí, že se to nemohlo odehrát tak, jak tvrdí Novotní, je spousta a opět bohužel nemohu být konkrétnější. A pořád tvrdím, že Novotní a jejich pomahači, policisté, státní úředníci a další, kteří podle rozsudků Krajského soudu ve Zlíně ovlivňovali a mařili kauzu mého únosu, by měli být vyšetřováni a stíháni také. Je velmi smutné, že se do toho naší justici nechce, i když by konat podle zákonů této země měla.

Údajně Jaroslav Novotný soudu stále nepředložil originál vámi podepsaných dokumentů, na základě kterých se domáhá vyplacení peněz. Je to tak? Jak si to vysvětlujete?

Ne, nepředložil žádnou listinu v originální podobě, a to nikdy, ani Policii ČR nebo třeba soudům. Já tuším proč, ale teď to také nemohu komentovat.

Soudu jste předložil také nejeden důkaz, který má svědčit o tom, že příprava dokumentů, na základě kterých se Jaroslav Novotný domáhá velkého finančního obnosu, provázela od prvopočátku velmi košatá historie. Můžete být již v tuto chvíli více konkrétní?

Ona zase ta historie tak košatá nebyla. Košaté jsou lži Novotných a s nimi spolupracujících lidí, které bych tu taky mohl vyjmenovat. Ono jich zase tolik není, ale teď to nebudu dělat, pořád chci věřit, že spravedlnost existuje a někdo to, co se dělo kolem kauzy mého únosu, nakonec otevře a vyšetří. Tam toho 7. října 2014 v den mého únosu všechny mé problémy začínají a doufám, že jednoho dne i skončí. Konkrétnější teď ale být bohužel nemůžu.

Pokud u tohoto soudu uspějete, může to být okolnost, která by vám mohla dopomoci obnovit trestní řízení v případě vašeho únosu? Pokud soud zpochybní platnost dokumentů, které byly z vaší strany podepsány jako vyústění vašeho únosu, dávalo by to smysl, nemyslíte?

Udělám, co budu moct, aby se rozkrylo pozadí onoho zázračného zproštění Novotných olomouckým senátem pana Šlapáka, tedy Vrchního soudu v Olomouci, protože to, co předvedli páni soudci, nemá nic společného s jejich právním názorem. To byla čistá lumpárna. Chci, aby tu kauzu otevřel jiný soud, nejlépe v úplně jiném regionu, a přezkoumal rozhodnutí olomouckých soudců. Bavíme se o únosu a vydírání. To soudci z Olomouce nařídili nalézacímu soudu, jak má hodnotit důkazy, a to oni nesmí. Sice do omrzení Vrchní soud i se státním zastupitelstvím v Olomouci tvrdí, že to tak není, ale opět pouze lžou. Každý, kdo si přečte poslední rozsudek a usnesení, to pochopí i bez právního vzdělání. Lidé, co dokážou takovou kauzu takhle otáčet, by na svých postech neměli být, neměli by soudit, naopak, měli by být souzeni. To, pod co se ti soudci podepsali, je lumpárna, chtěli pustit Novotné za každou cenu. Taky jsem přesvědčen, že to není jen o těch třech soudcích. Přece, holedbáme se a poučujeme jiné státy a režimy o lidských právech, a co moje lidská práva? Opravdu je možné, aby pár lidí z čela justice mohlo obracet kauzy, v mém případě navíc protizákonně?

Když popisujete vaše „dostaveníčko“ s českou justicí, často mluvíte o mafii a systémovém selhávaní především v podání olomouckého vrchního státního zastupitelství. Neobáváte se, že se tento rukopis přístupu justice k vaší osobě nějak promítne i do aktuálně projednávané kauzy u pražského soudu?

Také ale vždy dodávám, že soudci jsou nejmenším problémem z toho koláče. Jsou to přece jen nezávislé osobnosti, jsou samostatnější ve svém rozhodování, na rozdíl třeba od státních zástupců, jež jsou tvrdě řízeni ze shora. Nedovolil bych si paušálně kritizovat nikoho z justice. Všude jsou lidé, jež se nějak chovají. Ty lidi formuje prostředí, v kterém pracují, a pevně věřím, že drtivá většina policistů, soudců a státních zástupců odvádí dobrou práci a jedná podle svého nejlepšího svědomí. Samozřejmě nevidím do hlavy nikomu, ani pražskému soudu, a hlavně toho pana soudce nechci ovlivňovat, proto tohle nebudu komentovat. Věřím, že rozhodne podle svého přesvědčení a svědomí, ne slepě podle argumentů Novotných.

Navíc u tohoto soudu mám obecnou výhodu a to tu, že se můžu bránit, navrhovat a podobně. V případě mého únosu jsem nemohl dělat nic. Bránit mě mělo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, a to pro mě neudělalo zhola nic, spíš naopak. Takže já se mohl jen koukat a divit, co je v tomto státě možné. Oni opravdu ty „špičky justice“, těch pár jedinců, dokážou ohnout jakoukoli kauzu, třeba v dobrém úmyslu. Ale tak to přece nejde! Každé rozhodnutí musí být přezkoumatelné a doložitelné. A hlavně právo bránit má mít i poškozený. A když soudce něco udělá špatně nebo třeba státní zástupce, tak se z toho musí zodpovídat. Také to jsou jen lidé a mýlit se je lidské. Jsem přesvědčený, že to, co píši o naší justici, si uvědomují i lidé, kteří se v tom prostředí pohybují. Problémem je, že ta moc je koncentrovaná do rukou několika málo jednotlivců a ti jsou nekontrolovatelní a neodvolatelní. Navíc se nemusejí zodpovídat za své přešlapy. A to je špatně. To potom nahrává tomu, aby se děly špatné věci. A věřte, že se mi to říká těžko. Před třemi lety bych to nikdy neřekl, to jsem naší justici věřil. Dnes jsme v situaci, že těch špiček se bojí i naši politici, kteří by to měli změnit.

Máte už představu, kdy by soud o této „větvi“ vašeho sporu s bývalým společníkem Jaroslavem Novotným mohl rozhodnout?

To také nevím, pan soudce, alespoň podle toho, co říká, by rád rozhodl co nejdřív. Ale na druhou stranu z něj nemám pocit, že by to hnal a třeba nepřipouštěl svědky nebo něco jiného. Já se mu nedivím, tu kauzu má na stole od roku 2014. Ale jak jsem uvedl na začátku našeho rozhovoru, nechci pana soudce ovlivňovat. Vše podstatné mu řeknu v soudní síni, přes média se to nedělá, není to slušné. Další stání je nařízeno na konec července. Doufám, že po prázdninách bude jasno.

