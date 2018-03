Úpadek politické kultury. Končívá to nesvobodou. Štěch se rozhovořil o Masarykově výročí o ideálech demokracie

Předseda horní komory Parlamentu má za to, že ideály T. G. Masaryka – svoboda, demokracie a humanismus – jsou stále stejně důležité a měli bychom se jich držet. Štěchovi se však zdá, že někteří lidé, část politické scény nevyjímaje, se dnes od demokracie odklánějí, což podle předsedy Senátu rozhodně není v pořádku. Já mám dokonce pocit, že někteří dnes mají jako politický program tu demokracii dokonce odstranit a nastolit nějaký autoritářský režim,“ prohlásil Štěch před kamerami České televize. Pohled do historie nás přitom znovu a znovu poučuje o tom, že podobné pokusy vždy dopadají špatně. „Končívá to karambolem, válkami a nesvobodou,“ doplnil Štěch.

Demokracie podle jeho názoru prozatím ohrožena není, ale k jejímu určitému oslabení prý dochází. „Dneska se může ovlivňovat veřejnost, a stává se to, různými fámami, polopravdami; lži se tady šíří a lidé jsou zmatení a za prvé nevědí, komu věřit, a za druhé, když jim taková zpráva přijde z pěti šesti zdrojů, přebere to někdo, komu oni celkem docela věří, tak tomu podléhají. Takže v tomto to nebezpečí tady je,“ varoval Štěch.

Milan Štěch ČSSD

"Slušně, ale důrazně."

předseda Senátu

Navíc se situaci v demokratických zemích snaží ovlivňovat některé zahraniční síly. Je to riziko, které podle Štěcha nesmíme přeceňovat, ale nesmíme to také podceňovat.

Politici by měli demokracii chránit, ale politiky volí občasné, takže by tu mělo existovat určité sepjetí mezi politickou scénou a občanskou společností. Místo toho tu máme trestně stíhaného premiéra, který tvrdě útočí na lidi kolem sebe. Podle Štěcha sledujeme úpadek politické kultury. Aby se podařilo politickou kulturu znovu obnovit, musíme začít respektem k institucím, včetně úřadu prezidenta, a to bez ohledu na to, kdo tento úřad aktuálně zastává.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády

