Uškrcení Babiše a vtipy na drůbež z Vodňan. Miroslav Kalousek ani o víkendu neztrácí formu

Komunální volby jsou takřka za rohem. Velké pozornosti se budou pravděpodobně těšit volby v Praze. V roce 2014 tu vyhrálo hnutí ANO. Po několika výměnách lídrů nakonec v pozici kandidátky na primátorku stanula Adriana Krnáčová, která spolu s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem slibovala, že Pražanům zařídí lepší život. Nebylo sice úplně jisté jak, protože na předvolebních plakátech se skvělo heslo „Prostě to zařídíme“, ale většina Pražanů vzala Babiše s Krnáčovou za slovo a nechali dnešní primátorku vyhrát volby.

Adriana Krnáčová, M.A., MBA ANO 2011



primátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A co Krnáčová zařídila? Kupříkladu spadlý most v Troji, opravu eskalátorů ve stanici metra Anděl, které měly krátce po znovuuvedení do provozu problémy, a obtíže v dopravě na Žižkové i v dalších pražských čtvrtích. Tak by pravděpodobně vládu Krnáčové popsali její kritici.

Právě s odkazem na to, co všechno se v Praze stalo během čtyř let vlády ANO, složil komentátor Petr Honzejk slib. Na sociální síti twitter napsal, že když ANO vyhraje volby, sní koblihu z Penamu – společnosti patřící pod holding Agrofert. Ten je momentálně uložen ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše a předseda vlády na něj údajně dnes nemá žádný vliv.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek Honzejka označil za „sraba“, který se zdráhá sníst „Vodňanské kuře“ z Agrofertu. Testy těchto kuřat odhalily v řadě z nich bakterie salmonely.

Honzejk odvětil, že má děti, pročež nemůže riskovat příliš.

Kalousek přitom už během středečního hlasování o důvěře kabinetu Andreje Babiše ukázal, že se nezdráhá sáhnout k silným slovům. V noci na čtvrtek mimo jiné pravil, že by Babiše uškrtil. Když se poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna rozčiloval, že Babiše zplodily společnými silami levice i pravice, Kalousek se ohradil, že to nemůže být pravda. Kdyby totiž platilo, že Babiše porodil právě Kalousek, prý by ho hned po porodu uškrtil pupeční šňůrou. Tak zlé má mínění o Babišovi.

„Pane Kalousku, víte, kdo ho porodil, porodili jsme ho vy,“ křičel na člena TOP 09 poslanec ČSSD kvůli Babišovi. Česká pravice podle Foldyny zrodila Babiše-politika svým zákonem o vyrovnání státu s církvemi. Vzápětí však dodal, že druhým rodičem Babiše-politika je ČSSD, která prý také udělala chyby. „A my sociální demokraté jsme ho porodili, jak jsme se kolikrát chovali,“ hřímal dál Foldyna.

Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kalousek se proti slovům svého levicového kolegy okamžitě ohradil. „Ujišťuji vás, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče Foldyno, že jsem tak neučinil. Protože kdyby se tak stalo, uškrtil jsem ho bezprostředně na pupeční šňůře,“ poznamenal předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Psali jsme: Kolem kandidáta na pražského primátora Nachera se to mele. Do věci prý zasahuje Babiš i vlivní lidé z pražské ANO Poche si vzpomněl, že popíranou SMS vlastně posílal. Žadný obchod v ní prý ale nesliboval Chystá se nový, obrovský tunel, varuje Hana Marvanová Jan Hřebejk: Zeman je ohavný chlap. Vulgární ožrala, který čůrá na schodišti. Líbí se hňupům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp