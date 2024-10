Úspěch, nebo selhání? Izraelský útok na Írán. Stejné fotky, zcela opačné výklady

Írán v tomto roce provedl dva rozsáhlé raketové a dronové útoky proti Izraeli. Jeden na jaře v dubnu a druhý teď v říjnu. Izraelci na oba odpověděli.

Někdejší vyšší velitel RAF Greg Bagwell prohlásil, že poslední izraelský útok byl podařený a ukázal slabost Íránu.

„Nálet demonstroval úroveň koordinace a provedení, která je mnohem přesnější, sofistikovanější a ničivější než salva z některých méně úspěšných dronů nebo raket – což je jediný životaschopný konvenční prostředek Íránu k úderu na Izrael,“ napsal Greg Bagwell na sociální síti X.

„Ještě jsme neviděli všechny výsledky, ale vybraný počet klíčových cílů spojených s íránskými raketami a schopnostmi dronů se zdá být hlavním cílem,“ rozváděl Bagwell s tím, že Izraelci dokázali tam, kde potřebovali, eliminovat protivzdušnou obranu. A to je podle někdejšího vyššího velitele RAF jasný vzkaz pro Írán. „Írán to neřekne, ale bude to pro ně obrovský šok, že se na ně dá s takovou relativní lehkostí zaměřit. Přesnost zpravodajských informací a útoků a snadnost, s jakou byly provedeny, navzdory velkému množství upozornění, znamená, že Írán ví, že to Izrael může udělat, kdykoli bude chtít,“ pokračoval Bagwell, podle kterého se ukázalo, že ruské obranné systémy nejenže nedovolují bránit Írán na celé jeho ploše, ale fakticky nedovolují Írán bránit vůbec nikde.

Podle Bagwella ukázal izraelský útok ještě jednu věc. Ukázal, že rakety a drony jsou při vedení útoku užitečné, ale nelze se spoléhat jen na ně, protože bombardér přes ně může projít. „A teď si představte, co by Ukrajina mohla udělat podobnými prostředky…“ uzavřel britský letec svou úvahu.

A short??1/9 on the Israeli air raids into Iran yesterday. This was more than a precision strike, it was a clear demonstration of capability, intent and will. [This replaces a previous thread that mistakenly reposted a misleading video - thank you to all who rightly corrected me] pic.twitter.com/PwClPkAmXX — Greg Bagwell (@gregbagwell) October 27, 2024

Analytik Tyler Weaver nabídl na tentýž izraelský útok zcela jiný pohled. Opět na sociální síti Facebook konstatoval, že Izraelci při tomto útoku totálně selhali.

„Mám podezření, že to, co se včera v noci ve skutečnosti stalo v Íránu, byl přerušený útok. Počáteční údery IAF SEAD (vzdušných sil Izraele) raketami dlouhého doletu, které měly připravit cestu pro pravděpodobně úderné uskupení F-35 s konvenčními bombami, jednoznačně selhalo. Tak útok zastavili,“ napsal Weaver.

V jedné z lokalit došlo podle analytika k poškození íránské základny, jenže Weaver má za to, že šlo spíš o nehodu na íránské straně, než o izraelský úspěch. Při izraelském útoku také zemřeli 4 íránští vojáci, ale ti prý mohli zemřít spíš v Sýrii.

Weaver v této souvislosti konstatoval, že stoupenci Izraele se „zoufale snaží najít důkazy“, že se útok Izraele v Íránu podařil. Weaver tady ukázal tutéž fotku jako Greg Bagwell. Na rozdíl od Bagwella však tuto fotku přikládá jako důkaz izraelského neúspěchu. „Níže uvedené obrázky jsou prohlášeny za zničené budovy v íránském vojenském zařízení, i když mi to spíše připadá, jako by Íránci po útoku postavili nějaké maskovací sítě,“ napsal Weaver.

Své hodnocení uzavřel Weaver myšlenkou, že Izraelci buď předvádějí nějaký taktický úskok, aby snížili napětí v regionu, nebo při svém úderu na Írán zkrátka selhali.

I suspect that what actually happened in Iran last night was an aborted attack. The IAF's initial SEAD strikes with long-range missiles, meant to pave the way for what was probably an F-35 strike package with conventional bombs, clearly failed. Thus they scrubbed the strike.??… pic.twitter.com/5QToCiESki — Armchair Warlord (@ArmchairW) October 26, 2024

Podle serveru izraelského listu The Jerusalem Post bude také důležité, jak se k celé věci postaví Saúdská Arábie. Izraelský útok na Írán odsoudila, ale bez toho, aby Izrael přímo jmenovala. To může podle listu naznačovat, že Saúdská Arábie nechce odvrhnout možnou budoucí spolupráci s Izraelem.

„Saúdská Arábie musí zvážit potenciální zisky vztahů s Íránem a dalekosáhlé výhody strategického partnerství s Izraelem. Poučení z minulosti je jasné: Íránu nelze věřit, že bude podporovat dlouhodobý mír. Místo toho by se Rijád měl zaměřit na Izrael, partnera, který prokázal svou ochotu spolupracovat a inovovat pro mírovější budoucnost. Doufejme, že Saúdové nepromarní tento okamžik tím, že se obrátí na ty, kteří opakovaně prokázali, že jejich zájmy spočívají v narušení míru, nikoli v míru,“ napsal The Jerusalem Post.

