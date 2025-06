Uspěl Trump v Íránu? Jste zaujatí, vzkázal ministr médiím

Americká média upozornila, že proběhlo uzavřené jednání zástupců Trumpovy administrativy se senátory.

Donald Trump se naštval.

„Demokraté jsou těmi, kdo vynesli informace o DOKONALÉM LETU do jaderných zařízení v Íránu. Měli by být trestně stíháni!“ napsal na své sociální síti Truth Social.

Došlo i na otázku, zda Íránci dokázali před údery přesunout nějaké zásadní vybavení, a tím ho ochránit.

Americký ministr obrany Pete Hegseth podle agentury Reuters ve čtvrtek uvedl, že si není vědom žádných informací, které by naznačovaly, že by Írán přesunul jakýkoli svůj vysoce obohacený uran, aby se ochránil před americkými údery. „Nejsem si vědom žádných zpravodajských informací, které jsem prostudoval, jež by říkaly, že věci nebyly tam, kde měly být,“ podotkl.

Společnost Maxar Technologies však uveřejnila snímky, na kterých před později zasaženými prostory stojí nákladní vozy, jejichž úkolem možná bylo přesunout obohacený uran. 47. prezident USA však odmítl, že by šlo o převoz obohaceného uranu.

„Auta a malé nákladní vozy na místě patřily betonářům, kteří se snažili zakrýt vršek šachet. Ze (zařízení) nebylo nic vyneseno,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Agentura Reuters však doplnila, že ke svému tvrzení nepřidal žádné důkazy.

Když se novináři ptali, jak to tedy je, Hegseth kritizoval média za to, co označil za „protitrumpovskou zaujatost“. „Máte ve své DNA a krvi vystupovat proti Trumpovi, protože si tak moc nepřejete, aby byl úspěšný,“ řekl Hegseth.

Izraelci, kteří v červu zahájili útok proti Íránu s cílem zbrzdit íránský jaderný program, také tvrdí, že škody způsobené na tomto programu jsou nezanedbatelné. Informace z Izraele přinesl server Times of Israel.

„Představitelé IDF (Ozbrojených sil Státu Izrael), včetně náčelníka generálního štábu Eyala Zamira, uvedli, že odhady naznačují, že program byl zpožděn o několik let.

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí, který se týden skrýval, vystoupil s prohlášením v íránských státních médiích a zdůraznil, že Američané svým útokem nedosáhli vůbec ničeho.

