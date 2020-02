Ústavní soud smetl prezidentovu žádost ve věci „lex Babiš“. Co na to opozice a „chvilkaři“? Podívejte se sami

reklama

Ústavní soudci konstatovali, že i když Andrej Babiš stále dokola tvrdí, že zákon o střetu zájmů je postaven tak, aby se ho podařilo vyhnat z politiky, a je to lex Babiš, že to zkrátka vůbec žádný lex Babiš není, protože platí pro všechny politiky, a nikoli pro jednu osobu.

„Takže se ukázalo, že to není žádný lex Babiš, ale obecný zákon pro každého,“ napsal na sociální síti Twitter bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

Další bývalý šéf lidovců, Marek Výborný, konstatoval, že předseda vlády Babiš je v kolosálním střetu zájmů, ale k politické změně může dojít jen tím, že bude Babiš poražen ve volbách.

„Važme si toho, žijeme v právním státě a rozhodnutí Ústavního soudu je nezávislé na politické moci, sic by šlo o premiérskou pozici. A. Babiš v kolosálním střetu zájmů je, na tom se nic nemění, poražen ale musí být ve volbách! To je správná cesta ke změně!“ zdůraznil.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



Lidoveckou trojici uzavřel současný předseda strany Marian Jurečka.

„Zákon o střetu zájmu není žádný lex Babiš, zároveň Ústavní soud upozornil na právo EU dohlížet na národní úroveň v případě podezření na střet zájmů. Politik by si měl vybrat, zda chce podnikat, či dělat vysoce postavenou funkci. Věřím, že i EU dojde k brzkému závěru,“ napsal Jurečka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



Babiš se však i nadále vzpírá verdiktu Ústavního soudu a tvrdí, že je to lex Babiš (ANO) a jeho cílem bylo vyhnat ho z politiky. Babiš také tvrdí, že to vypadá tak, jako by podnikatel nemohl vstupovat do politiky.

„Já na to říkám, že ten zákon byl přijat jako lex Babiš, abych odešel z politiky, aby mě vyštvali z politiky. Já ten zákon respektuji, samozřejmě jsem podle něj postupoval a samozřejmě jsem moji bývalou firmu vložil do svěřenských fondů,“ zdůraznil Babiš s tím, že zákon považuje za absurdní, protože podle jeho názoru znemožňuje podnikatelům vstupovat do politiky. „Pokud někdo spatřuje logiku v tom, že vlastně podnikatelé nemohou jít do politiky, a takovou rétoriku přijali někteří i v Bruselu, tak co na to říct, já myslím, že občané si na to udělají nějaký svůj názor,“ dodal ještě Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



Nadále si trvá na tom, že žádný střet zájmů nemá, když postupoval podle zákona o střetu zájmů.

Ústavní soud však neřekl, že podnikatelé nemohou vstupovat do politiky. Konstatoval pouze, že v rámci elasticity svých práv musí podnikatel počítat s tím, že v době, kdy vykonává veřejnou funkci, budou jeho práva jako podnikatele oslabena.

Spokojenost nad slovy Ústavního soudu vyjádřil europoslanec Stanislav Polčák z hnutí STAN.

„Zamítnuto a odmítnuto. Výrazná prohra prezidenta a Andreje Babiše u Ústavního soudu. Pravidla střetu zájmů jsou v souladu s naší ústavou. Jde také o zřetelný signál do Evropy, protože Evropská komise rozhodla, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, právě i s odkazem na český zákon,“ uvedl Polčák.

JUDr. Stanislav Polčák STAN



Nemlčel ani Miroslav Kalousek.

„Nejtrapnější na tom je, že to vůbec bylo nutné psát do zákona. Až do příchodu Andreje Babiše respektovali všichni členové vlády nepsaný princip, že nemohou sami rozhodovat o dotacích a zakázkách pro sebe. Premiérovi je ale tahle samozřejmá zásada cizí,“ napsal předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09

poslanec



Verdikt soudců ocenil i pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

„Oceňuji rozhodnutí Ústavního soudu. Odmítl snahy poslanců ANO a prezidenta škrtat v zákoně o střetu zájmů. Takový zákon je nutnou součástí právního státu. Zbývá jediné – začít ho uplatňovat. Premiérova zástěrka se svěřenskými fondy je nepřijatelná,“ uvedl Peksa.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



Ve stejném duchu se vyjádřil i místopředseda ODS Martin Kupka. „Ústavní soud konstatoval, že si člen vlády musí vybrat, zda chce dělat politiku, nebo byznys. Takže žádný Lex Babiš coby účelovka proti jednomu člověku,“ napsal Kupka.

Mgr. Martin Kupka ODS

poslanec



A nakonec vyjádřil spokojenost i spolek Milion chvilek pro demokracii

„Ústavní soud potvrdil dvě důležité věci. 1. zákon o střetu zájmů je v souladu s ústavou, 2. stát je nejenom oprávněn takové omezení stanovit, ale je dokonce povinen střet zájmů členů vlády řešit!“ zdůraznil Milion chvilek.

