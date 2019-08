Ústavní žaloba na prezidenta. Erik Best tuší, jak ji mohou Babiš a další politici stojící při Zemanovi využít

Několik členů horní parlamentní komory – Senátu – sepsalo ústavní žalobu na prezidenta republiky Miloše Zemana, kvůli které by nakonec mohl přijít i o post prezidenta. Senátorům se zdá, že prezident několika svými kroky, např. zdržováním odvolání Antonína Staňka (ČSSD) z postu ministra kultury, hrubě porušil Ústavu ČR. Přáli by si, aby v této věci rozhodl Ústavní soud ČR.

Ale pokud k tomu má dojít, musí podání žaloby podpořit ústavní většina senátorů a tatáž většina poslanců. Sněmovní matador Marek Benda (ODS) ve čtvrtečním Interview ČT24 prohlásil, že ve Sněmovně nemá žaloba šanci projít. Sám Benda sice ani v nejmenším nepochybuje o tom, že se Zeman pohybuje zcela mimo Ústavu, když Antonína Staňka odvolal s dvouměsíčním zpožděním a navíc odmítl ihned říci, zda jmenuje jeho nástupce, ale v dolní komoře Parlamentu se nenajde většina, která by Bendův názor sdílela.

Připomeňme, že ve Sněmovně drží většinu vládní hnutí ANO, koaliční ČSSD a komunisté, ke kterým se nezřídka přidávají i poslanci hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Babiš opakovaně odmítl podat kompetenční žalobu na Zemana ve věci odvolání Staňka a sociální demokraté, komunisté i členové SPD v řadě sporů pravidelně stáli na Zemanově straně, takže je opravdu téměř jisté, že se ve Sněmovně nenajde příslušná většina, která by byla ochotna podpořit ústavní žalobu na Zemana.

Benda si navíc není jist, zda senátoři shromáždili natolik závažné Zemanovy přešlapy, které by poukazovaly na to, že opravdu porušuje Ústavu zcela hrubým způsobem.

Best k tomu poznamenal, že z tohoto úhlu pohledu by se ústavní žaloba mohla vlastně jevit jako pokus šikanovat prezidenta.

„Pokud by ústavní žaloba na prezidenta začala být vnímána jako šikanózní, poslanci, kteří pro ni budou hlasovat, by za to mohli u voleb pykat. Strany stojící za ústavní žalobou v Senátu by z toho možná ve Sněmovně mohly vyjít lépe, kdyby se tento parlamentní orgán k žalobě vůbec nevyslovil. Po uplynutí tříměsíční lhůty by to automaticky znamenalo její zamítnutí. Ironií je, že Benda dal ANO a dalším odpůrcům žaloby důvod, proč trvat na hlasité debatě ve Sněmovně o impeachmentu,“ napsal na svém webu.

autor: mp