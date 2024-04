Utekl z Ruska i z USA. Zakladatel Telegramu promluvil

reklama

Konzervativní publicista Tucker Carlson zpovídal zakladatele ruské sociální sítě Telegram Pavla Durova. Jel za ním kvůli tomu až do Dubaje. Carlson síť popsal jako jednu z nejrychleji rostoucích platforem na posílání zpráv, která je populární i ve Spojených státech.

Durov prozradil, že svou první sociální síť v Rusku stvořil ve svých 22 letech.

„Bylo to dost intenzivní. Dokonce jsem reagoval na požadavky zákaznické podpory. Sotva jsem spal. Ale byla to zábavná doba, když mi bylo 21, 22 let,“ sdělil Carlsonovi.

Ale někdy v roce 2012 prý začal mít v Rusku problémy. „Byl jsem stále velkým zastáncem těch hodnot svobody volného trhu, svobody slova a svobody shromažďování,“ řekl. A když se přes jeho sociální síť začala organizovat opozice, dostal se prý do hledáčku úřadů.

Když se v roce 2013 začala organizovat opozice i na Ukrajině, ruské úřady prý jeho firmu vyzvaly, aby o organizátorech ukrajinských protestů předal data do Ruska. Ale to prý tehdy Durov odmítl s odůvodněním, že Ukrajina není Rusko, je to jiný stát a on nebude předávat data zahraničních uživatelů ruské vládě.

„Takže na konci toho roku jsem musel udělat těžké rozhodnutí, protože mi byla v zásadě nabídnuta volba mezi dvěma možnostmi, z nichž jedna byla, že začnu dodržovat vše, co mi vedoucí představitelé země řekli, abych udělal. Druhým bylo, že bych mohl prodat svůj podíl ve společnosti, odejít do důchodu, rezignovat na funkci generálního ředitele a opustit zemi,“ poznamenal Durov.

Durov odmítl, že by kdy spolupracoval s ruskou vládou. To jsou prý pomluvy, které šíří jeho konkurenti.

„Takové řeči mohli přiživovat naši konkurenti, kteří to považují za snadný způsob, jak nás zdiskreditovat, protože Telegram se šíří jako lesní požár. Každý den se zaregistruje dva a půl milionu uživatelů a my jsme tak trochu hrozbou,“ pravil Durov.

„Nedivím, že je tu takové vnímání, protože naši konkurenti utrácejí desítky miliard za marketing a jsou známí tím, že využívají PR firmy, aby se také zapojily do podobných kampaní,“ pokračoval zakladatel Telegramu.

On sám prý na marketing nevydal ani dolar. „Dostali jsme se k téměř 900 milionům uživatelů, aniž bychom museli utrácet cokoli za reklamy,“ řekl.

A v jistou chvíli se rozhodl svou sociální síť prodat a odjet z Ruska.

„Bylo to trochu bolestné, protože svou první společnost (předchůdce Telegramu – pozn. redakce) jsem bral jako své dítě. … Ale zároveň jsem pochopil, že bych byl raději svobodný. Pro mě bylo všechno v mém životě o svobodě. A do té míry, do jaké je to možné, bylo mým životním posláním umožnit ostatním lidem, aby se také stali svobodnými. … To je posláním (dnešního) Telegramu,“ řekl.

Tady si vzal slovo Tucker Carlson a upozornil, že zatímco Durov raději svou první firmu prodal, než by spolupracoval s ruskou vládou, Facebook a Twitter, dnes sociální síť X, naopak s vládou USA spolupracovaly a cenzurovaly některé příspěvky.

A ještě před odjezdem z Ruska prý dostal nápad uvést do chodu novou sociální síť – Telegram.

Ep. 94 The social media app Telegram has over 900 million users around the world. Its founder Pavel Durov sat down with us at his offices in Dubai for his first on-camera interview in almost a decade. pic.twitter.com/NEb3KzWOg8 — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 16, 2024

Po odjezdu z Ruska se prý pokusil založit firmu v Berlíně, i v Londýně i v Singapuru, ale nikde nebyl spokojen. „Protože byrokratické překážky bylo prostě příliš těžké překonat. … Odpověď, kterou jsem dostal například na místech, jako je Německo, je, že ne, ne, nemůžete najímat lidi ze zemí mimo Evropskou unii, protože byste si měli nejprve dát nějakou novinovou reklamu v místním časopise, cokoliv, a teprve pokud 6 měsíců nikdo nereaguje, lze najmout pracovní síly mimo EU.

Přijel i do San Francisca. A tam prý byl brzy přepaden na ulici. „Toto je jediná země, kde jsem byl napaden na ulici,“ řekl na adresu USA. „Tři velcí chlapi se mi pokusili vytrhnout telefon z rukou. Tweetoval jsem o tom, že jsem právě potkal zakladatele twitteru. Byl to pro mě šok, protože jsem hodně cestoval,“ pokračoval v popisu situace.

„Ale víte, je tu druhá část, která byla pravděpodobně ještě více alarmující. Dostalo se nám až příliš mnoho pozornosti od FBI,“ popisoval svou zkušenost Durov s tím, že agenti kontaktovali jednoho z jeho spolupracovníků a pokusili se ho naverbovat ke spolupráci a proniknout do jeho firmy. Usilovali prý o to, aby tento spolupracovník vytvořil cosi jako „zadní vrátka“, která by umožnila špehovat uživatele. O to prý Durov nestál. A tak se nakonec usadil v Dubaji.

A od setkání s FBI prý počítá s tím, že jsou jeho komunikační zařízení, např. telefon, sledována. „Víte, znělo by to legračně, ale standardně předpokládám, že zařízení, která používám, jsou kompromitována,“ řekl.

V Dubaji je podle něj dobře nastaveno daňové prostředí i infrastruktura města.

Posléze se vrátil k ještě jedné příhodě z USA.

„No, k vaší rodné zemi se váže jedna, řekl bych velmi vtipná historka. Po událostech ze 6. ledna jsme dostali dopis od, domnívám se, kongresmana demokratické strany, který nás požádal, abychom sdíleli všechna data, která máme v souvislosti s tím, čemu říkají povstání,“ uvedl Durov.

Po poradě s právníky prý prosbu ignoroval.

„Myslím, že nyní jsme dosáhli bodu, kdy politici a společnosti vědí, co mohou od platforem sociálních médií očekávat a kde jsou jejich červené čáry,“ uvedl zakladatel Telegramu.

Spojené Arabské emiráty jsou podle Durova malou zemí, která se snaží vyjít s každou jinou zemí.

Durov také prozradil, že se v roce 1984 narodil v Sovětském svazu, ale už o 4 roky později se jeho rodina odstěhovala do Itálie. Když tam začal chodit do školy, prý neuměl jediné slovo italsky a učitelé ho prý považovali za ztracený případ. Ale už na konci svého prvního školního roku v Itálii byl druhým nejlepším žákem z celé třídy. A ve svém druhém školním roce už byl údajně nejlepším žákem ve své třídě.

Ale když se Sovětský svaz rozpadl, celá jeho rodina se vrátila do nejrozlehlejší země na světě. Přivezli s sebou i počítač. A tady se prý zrodila vášeň mladého muže pro programování a v budoucnu pro tvorbu sociálních sítí.

Telegram podle něj reklamu nepotřebuje. Lidé sami přicházejí za kvalitou.

Svou svobodu si prý zachoval i za covidových časů. Na jedné straně nechával prostor vládám, aby šířily informace o očkování proti covidu i o přínosech nošení respirátorů, ale stejně tak ponechával prostor lidem, kteří očkování a nošení respirátorů kritizovali.

