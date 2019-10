Útok Turecka v Sýrii: Petříček si chce na kobereček pozvat velvyslance Turecka

Petříček prozradil, co může Česko v souvislosti s útokem Turecka na Sýrii dělat. „Pozvání velvyslance Turecka je jedna z variant, možná se s ním setkám ještě před pondělním odletem na radu ministrů zahraničních věcí EU,“ uvedl s tím, že především jsme se aktivně zapojili do vyjednávání evropské reakce. „Jsem rád, že je tu poměrně jasná pozice EU. Je třeba, aby Evropská unie diplomaticky tlačila na Turecko, aby ty operace ukončilo, a hledala diplomatické řešení,“ doplnil.

Americký prezident Donald Trump uvedl tři možnosti řešení: zprostředkování dohody mezi Tureckem a Kurdy, vojenský zásah nebo uvalení ekonomických sankcí na Turecko. Petříček si však nemyslí si, že bychom mohli tuto záležitost řešit vojensky. Dává přednost řešit situaci diplomatickými způsoby. „Je to i o tom, aby se americký prezident sešel s tureckým, aby představitelé EU včetně Federiky Mogheriniové jednali s tureckými protějšky,“ říká.

Hlavním bodem pondělního jednání ministrů zahraničí FAC bude právě Sýrie. „Téma sankcí či embarga vůči Turecku je také možné. Ekonomické nástroje by měly přijít na řadu, až pokud selže diplomacie,“ myslí si ministr, podle nějž je potřeba oddělit otázku bezpečnosti na turecko-syrské hranici a otázku další budoucnosti uprchlíků. Věří, že pokud budeme v rámci EU vystupovat jednotně, jsme schopni s Ankarou dojednat ukončení operací.

Řešit musí ale problémy s Čínou poté, co vedení Prahy v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) vypovědělo Pekingu partnerskou smlouvu kvůli bodu, který uznává jednotnou Čínu. „Samozřejmě mě ta situace netěší. To, že tanečky ohledně partnerství Praha–Peking nepřispívají k dobré atmosféře, je zcela zřejmé. Zároveň je ale třeba říct, že to, že čínská strana rušila koncerty českých těles, u nás také nevytvářelo atmosféru napomáhající rozvoji vztahů,“ pravil Petříček. A zmínil, že s Čínou bychom měli hovořit, není dobrou cestou ji ignorovat či izolovat.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Máte pochopení pro mládežníky, kteří stávkují kvůli globálnímu oteplování? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 24971 lidí

Celou záležitost probíral několikrát s primátorem Hřibem. „Respektuji, jak se rozhodli, ale vnímám, že rozvázání partnerství, které nakonec ukončil Peking, bude mít na česko-čínské vztahy dopady,“ připomněl Petříček a podotkl, že je potřeba, abychom se naučili, že naše vztahy s Čínou musí být pragmatické, realistické. A neměli bychom je zatěžovat ať tou, či onou ideologií.

Na přetřes přišel i spor s Ruskem kvůli plánovanému odstranění sochy maršála Koněva radnicí v Praze 6. Mohl by i tento spor přerůst v obdobný problém, jaký má teď Česko s Čínou? „Věřím, že ne. Zaprvé myslím, že závazky vyplývající ze smluv mezi Českou republikou a Ruskou federací plníme. Rozumím tomu, že pro některé lidi tato socha představuje symbol něčeho, co jsme v roce 1989 překonali. Ale také bychom se měli naučit, že se některé věci dají řešit normální neprovokativní cestou,“ říká Petříček s tím, že pokud jsme tyto věci nebyli schopni vyřešit během třiceti let od revoluce, také to o něčem vypovídá.

Psali jsme: Útok Turecka? Erdogan hrozil dlouho. Je vůdce. Zradil Trump? Počkejte. A věc s uprchlíky Karel Wágner: Jak Turecko válčilo s Kurdy Benešík (KDU-ČSL): Budeme po premiéru Babišovi požadovat vysvětlení Okamura u Soukupa předvedl výkon, který si v kavárně budou vyděšeně pouštět. Promluvil o Pirátech, Gretě i Karlu Gottovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab